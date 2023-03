Kalendarz wydarzeń: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Sprawdźcie najnowszy kalendarz imprez. Co robić w Elblągu? Koncerty, wystawy, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, ciekawe zajęcia, stand up... Wybór jest spory! Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź nasz elbląski kalendarz imprez.

17 MARCA

WIECZORNE GRANIE W KOSTCE

Serdecznie zapraszamy Was na kolejne już piątkowe Wieczorne granie! Startujemy w najbliższy piątek, tj. 17 marca 2023r., o godzinie 17.00 i gramy do 21.00!

Jak zawsze czekać na Was będzie masa gier planszowych, których zasady z chęcią Wam przedstawimy, przynajmniej będziemy się starać.

Z nowości pojawią się takie gry jak:

- Northgard. Niezbadane Ziemie

- Zatoka Kupców

- Star Wars. Deckbuilding Game

- i pewnie coś jeszcze znajdziemy

Do zobaczenia!

17 MARCA

EDYTA GEPPERT WYSTĄPI W ŚWIATOWIDZIE!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza Państwa serdecznie na recital Edyty Geppert z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza. Na wydarzenie, które rozpoczyna jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” zapraszamy w piątek 17 marca br. o godz. 19:00.

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej.

Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.

Edyta Geppert jako jedyna artystka polskiej estrady muzycznej jest zdobywczynią 4 nagród Grad Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1984, 1986, 1995, 2014).

Bilety na koncert można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 68 lub mailowo pod adresem: marketing@swiatowid.elblag.pl



17 MARCA

IZZY AND THE BLACK TREES // TEKLA GOLDMAN W KLUBIE MJAZZGA ELBLĄG

Izzy and the Black Trees to połączenie brudnych punkowych gitar i charyzmatycznego głosu wokalistki. Żywioł na scenie, spokój i cytrynówka w garderobie. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa elektryzująca energia na miarę the Pixies, Sonic Youth, PJ Harvey czy Patti Smith. Drugi album zespołu, “Revolution Comes In Waves”, ujrzał światło dzienne siódmego października 2022 (wyd. Antena Krzyku). Płyta została świetnie przyjęta przez fanów oraz prasę muzyczną w Polsce - 5 gwiazdek w Teraz Rock, Metal Hammer Polska, Noise Magazine - oraz za granicą, recenzje w Niemieckim OxFanzine (9/10), Rumore magazine (Włochy) czy też holenderskim Gonzo Circus. Zespół był też prezentowany w radio KEXP Seattle, RadioX UK i ponownie w BBC 6 Music.

"Tekla Goldman" Oto walka energii ze spokojem, bitwa prostoty z progresją. Cuchnący jegomość w bardzo drogim garniturze i kawior w papierowym rożku na frytki. To muzyczny powrót do nieskrępowanej młodzieńczej werwy, bez oglądania się na aktualne trendy i mody. Muzycy twierdzą, że na scenie liczy się kosmiczna energia! Dlatego podczas koncertów nieokiełznane emocje zamieniają w hałaśliwą garażowo-punkową miksturę, podlaną psychodelicznym krautowym sosem. Obecnie zespół promuje swoją debiutancką EPkę na której znalazło się 5 zawadiackich utworów nagranych w technice LO-FI.

Piątek, 17 marca, godz. 19:00. klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C



18 MARCA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 10:30 “Ja też potrafię” – warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają wielkanocne zawieszki i koszyczki na słodycze od “zajączka”. Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem).

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 “Bulajowa sobota”: skrzynia pełna tajemnic.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają skamieniałości, które można znaleźć w Polsce oraz kamienie szlachetne i półszlachetne wykorzystywane przez człowieka. Zapraszamy dzieci od 6 lat.

18 MARCA

„LOHENGRIN” W KINIE ŚWIATOWID

„Lohengrin” Wagnera powraca do Met po 17 latach, w nowej, klimatycznej inscenizacji François Girarda. Transmisja spektaklu z The Metropolitan Opera odbędzie się 18 marca o godz. 17:00.

Yannick Nézet-Séguin poprowadzi orkiestrę, obsadzie zaś przewodniczyć będzie tenor Piotr Beczała w tytułowej roli tajemniczego rycerza. Sopranistka Tamara Wilson zaśpiewa partię Elzy, księżnej niesłusznie oskarżonej o zamordowanie własnego brata, w roli przebiegłej czarownicy Ortrudy wystąpi zaś sopranistka Christine Goerke. Na scenie partnerować będą im bas-baryton Evgeny Nikitin, jako żądny władzy mąż Ortrudy, Talramund, a także bas Günther Groissböck jako król Henryk Ptasznik.

Bilety można nabyć: online; w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.



18 MARCA

GEOMETRYCZNA SZTUKA BEZ OGRANICZEŃ… WERNISAŻ AGNIESZKI PIEKARSKIEJ Z CYKLU SZTUKA I WINO

Kolejna odsłona cyklu Sztuka i Wino. Tym razem zapraszamy do świata Agnieszki, w którym rządzi trójkąt, czyli geometryczna sztuka bez ograniczeń.

Kilka słów od autorki.

Nazywam się Agnieszka Piekarska i wprowadzę Cię do świata abstrakcji, w którym rządzi… trójkąt!

Nie muszę go Tobie zbyt mocno przedstawiać, ponieważ okazuje się, że jest Ci on bardzo dobrze znany. Wielokąt o trzech bokach przejawia się w różnych aspektach Naszego życia. Możesz o nim usłyszeć już w czasach prehistorii, a teraz zobaczyć na moich obrazach.

Na wystawie zetkniesz się z twórczością malarską, która ugości Cię w atmosferze geometrii. Spotkasz się z pracami, które mają więcej niż jedno, czy dwa płótna.

Dlatego zapraszam Cię do przytulnej przestrzeni Vinoteki, na przeżycie abstrakcyjnej przygody w towarzystwie dobrego wina.

Zapraszam na Fb oraz IG @malujepogodzinach

Sobota, 18 marca, godz. 19:00, Vinoteka Elbląg, ul. Rybacka 44-45a

19 MARCA

STANISŁAWA CELIŃSKA WYSTĄPI W ŚWIATOWIDZIE!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza Państwa serdecznie na koncert wyjątkowej artystki: Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Podczas koncertu, publiczności zgromadzonej w „Światowidzie” zaprezentowany zostanie materiał, który jest kompilacją ze wszystkich dotychczasowych płyt: „Atramentowej”, „Malinowej”, „Jesienna” oraz najnowszej „Przytul”. Na wydarzenie, które wieńczy jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” zapraszamy w niedzielę 19 marca br. o godz. 17:00, a przed koncertem odbędzie się koncert laureatów Festiwalu oraz wręczenie nagród.

19 MARCA

ŁYDKA GRUBASA XX-LECIE | ELBLĄG, MJAZZGA

Łydka Grubasa ma 20 lat! Z tej okazji zapraszamy Was na wiosennę, klubową część jubileuszowej trasy koncertowej. I teraz, TERAZ dopiero się zacznie!

Koncerty w rozmiarze XX-L nadciągają i już za moment będziemy w Twoim mieście! Mamy w planach uraczyć Was absolutnie zabójczym zestawem utworów, który będzie prezentował po prostu to, co najlepsze, najbardziej soczyste, a co wykluło się w trakcie wszystkich lat naszej działalności. Napniemy struny, rozkręcimy wzmacniacze i wydrzemy japę ile wlezie! Pancerne przeboje, najbardziej żywiołowe, najbardziej wykręcone numery, plus sekcja dęta na części koncertów!

Ma być chłosta, małpi gaj i gruz! Tak, żeby łydki trzeszczały, gardła śpiewały, a serce rosło od Mocy i łkało od Melancholii...

Jedziemy do Was, będziemy grać dla Was do upadłego, zapraszamy – wbijajcie na naszą XX-tkę, zagrajmy razem rock'and'rolla jak należy!

Niedziela, 19 marca, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

19 MARCA

MATEUSZ GAWĘDA SOLO

Tegoroczny sezon koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? rozpocznie solowy występ krakowskiego pianisty Mateusza Gawędy. Na występ zatytułowany Overnight Spells zapraszamy w niedzielę (19 marca) do Domu Pod Cisem.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tym roku Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaproponuje sporo koncertów, projekcji filmowych, imprez graficznych czy aktywności turystycznych i innych okazji do wspólnego spędzenia czasu w gronie miłośników hasła... "Róbmy coś!" Planując m.in. organizację V edycji Elbląskiego Święta Muzyki już od wiosny chcemy spotykać się pod różnymi kulturalnymi pretekstami.

Na start proponujemy wieczór muzyczny w zaprzyjaźnionym Domu Sąsiedzkim Pod Cisem prowadzonym przez Stowarzyszenie ESWiP na Zawodziu, gdzie przy pianinie i gorącej herbacie przeniesiemy się w dźwiękowy świat znakomitego krakowskiego pianisty Mateusza Gawędy.

MATEUSZ GAWĘDA Overnight Spells - piano solo koncert

Niedziela 19 marca godz. 19

Dom Pod Cisem - ul. Stawidłowa 3

WSTĘP WOLNY (ilość miejsc ograniczona)

Mateusz Gawęda znany jest polskiej publiczności z wielu własnych i współtworzonych płyt oraz grup muzycznych. W Elblągu mieliśmy okazję gościć nominowanego w roku 2017 do nagrody "Fryderyki" pianistę m.in. przy okazji trasy jego Trio. Tym razem spotkamy się z nim i jego muzyką sote.

Overnight Spells – nowy, solowy projekt Mateusza Gawędy (2023)

"Tam gdzie słowa nie mają wystarczającej siły wyrazu, na pomoc przychodzi nam język sztuki. „Overnight Spells” to projekt inspirowany snami i wszystkim tym, co człowiek może zobaczyć wyłącznie pod zamkniętymi powiekami.

Tytuł nawiązuje do albumu „Overnight Tales” z 2016 roku, który opowiadał o realnych historiach, jakich doświadczyłem będąc dwudziestoparoletnim młodzieńcem. „Overnight Spells” zawiera natomiast abstrakcyjne treści, które od dzieciństwa nieustannie towarzyszą mi w snach oraz wyobraźni.

Ta muzyka na pewno różni się od mojej dotychczasowej twórczości. Utwory są krótsze, a niektóre ich fragmenty ociekają prostotą i minimalizmem jak nigdy dotąd.”

Zrealizowano z środków Samorządu Miasta Elbląg w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok

21 MARCA

DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE LITERACKIEJ

21.03 (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce Hervé Le Telliera pt. “Anomalia”

Anomalia flirtuje z thrillerem i science-fiction, elementy psychologicznej powieści obyczajowej godzi z surrealnymi, puszcza oko do netfliksowych seriali, a zarazem jest ultraliteracką konstrukcją, piętrzącą intertekstualne poziomy. Autorowi faktycznie udało się niemożliwe: stworzył oparty na suspensie bestseller dla szerokiej publiczności, a zarazem dzieło, które zadowoli najbardziej wyrafinowanych czytelników. Książka w roku 2020 otrzymała Prix Goncourt (najważniejszą nagrodę literacką we Francji). /z opisu wydawcy

(moderatorka klubu: Halina Samson; tel. 55 625 60 17)

22 MARCA

PROMOCJA XXXII ROCZNIKA ELBLĄSKIEGO

Zapraszamy do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej na spotkanie promujące najnowszy nr Rocznika Elbląskiego. Laudację wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

Środa, 22 marca o godz. 17:00, Biblioteka Elbląska

22 MARCA

MICHAŁ LEJA W PROGRAMIE "CHCIAŁBYM SIĘ MYLIĆ" | STAND-UP

"Chciałbym się mylić" to nowy program stand-upowy Michała. Michał mówi w nim żarty. Bo Michał jest komikiem i właśnie tym się zajmuje.

Michał Leja - doświadczony stand-uper, improwizator i gospodarz programu "Michał Leja Show". Niecodzienne spojrzenie na świat, świetna interakcja z publicznością oraz otwartość na inne formy sprawiają, że każdy występ Michała to rozrywka na najwyższym poziomie.

* 18+ Występ tylko dla widzów pełnoletnich

* Nagrywanie występu w formie audio i wideo jest zabronione

* Osoby nietrzeźwe i przeszkadzające będą wypraszane bez możliwości ubiegania się zwrotu za bilet.

* Handel biletami w celu zysku jest przestępstwem (Art. 133 kw)

Środa, 22 marca o godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C



22 MARCA

PREMIERA POWIEŚCI "NARZECZONA DLA MILIONERA" WIOLETTY PIASECKIEJ WE FROMBORKU

W imieniu własnym, a także Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku serdecznie zapraszam na PREMIERĘ powieści Narzeczona dla milionera i na spektakularny, adekwatny do okoliczności tort. Nie zabraknie ciekawostek o książce, o autorce, a także o miejscach występujących w fabule czyli Fromborku i Elblągu. Wstęp wolny.

"Narzeczona dla milionera":

Natasza od dziesięciu lat pomaga swojemu partnerowi prowadzić restaurację Amore nad jeziorem Niegocin. Niestety ich relacja przeżywa kryzys, a dziewczyna postanawia wrócić w rodzinne strony i zmierzyć się z bolesną tajemnicą sprzed lat.

Szymon – okrzyknięty młodym milionerem właściciel znanej firmy, nie może opędzić się od kobiet, które rywalizują o jego względy. Wkrótce w wyniku rozwoju firmy drogi milionera i Nataszy przecinają się.

Czy da się połączyć dwa, tak różne od siebie światy? Jak minione wydarzenia wpłyną na rodzinne relacje Nataszy i budzącą się miłość? I czy duchy przeszłości pozwolą jej z nadzieją patrzeć w przyszłość?

Środa, 22 marca, godz. 18:00, Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16

23 MARCA

PROJEKCJA DOKUMENTU „LIKE LEON” I OPROWADZANIE PO WYSTAWIE LEONA DZIEMASZKIEWICZA

23 marca Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego “Like Leon” w reżyserii Marka Nurzyńskiego.

Reżyser Marek Nurzyński zaprasza widzów do świata wykreowanego przez słynnego, pochodzącego z Sopotu performera – Krzysztofa „Leona” Dziemaszkiewicza. Bezkompromisowe środki wyrazu, przekraczanie granic konwencji i stylu, ciągłe podważanie i kwestionowanie to cechy typowe dla twórczości Leona – choć trudno mówić o typowości w kontekście postaci tak złożonej. Film „Like Leon” to próba ujęcia artystycznej drogi bohatera, jego biografii i relacji ze światem sztuki.

Po projekcji filmu przewidujemy również oprowadzanie po wystawie “I