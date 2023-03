Zatrucie czadem w Elblągu. 14-latek został przetransportowany śmigłowcem do Gdańska

Interwencja z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem miała miejsce przy ul. Daszyńskiego w Elblągu. 14-letni chłopiec został przewieziony do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce w środę (22.03) przed godziną 5.00 rano. Policjanci zostali powiadomieni przez zespół ratownictw medycznego, który był już na miejscu i udzielał pomocy 14-latkowi.

Ten miał stracić przytomność w mieszkaniu. Jak się okazało po sprawdzeniu pomieszczenia przez strażaków, wykryto tam podwyższoną zawartość tlenku węgla. Jak ustalili policjanci, przegląd instalacji kominowej wykonany był w marcu tego roku.

14-latek został przetransportowany śmigłowcem do komory hiperbarycznej w Gdańsku.

Wciąż trwa okres grzewczy. Wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla, czyli CO, potocznie zwany jest czadem. W temperaturze pokojowej to bezbarwny i bezwonny gaz, niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Ma bardzo silne własności toksyczne. W związku z ciężarem właściwym, zbliżonym do ciężaru właściwego powietrza, tlenek węgla, może występować w całej kubaturze pomieszczenia. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tej substancji może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon.

Szczególnie teraz, w okresie grzewczym, ważne jest sprawdzanie instalacji wentylacyjnych oraz używanie czujników czadu. Ważne, szczególnie jeżeli korzystamy z piecyków gazowych do ogrzewania czy podgrzewania wody oraz z pieców kaflowych lub opalanych węglem, lub pochodną tego paliwa.

KMP w Elblągu