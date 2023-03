Samochód skradziony w Elblągu odnaleziony w Gdańsku. Złodziej zatrzymany

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 43-latka podejrzanego o kradzież samochodu. Osobowe renault zniknęło w połowie marca br. z elbląskiego osiedla Zawada. Znalazło się, a właściwie zostało odnalezione przez policjantów na terenie Gdańska.

Osobowe renault o wartości ponad 100 tysięcy złotych zostało zauważone na jednym z gdańskich parkingów. O sytuacji powiadomiono policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, którzy prowadzili sprawę kradzieży samochodu.

Okazało się, że zaparkowane renault ma zaczepione tablice rejestracyjne pochodzące od toyoty. Elbląscy funkcjonariusze wspólnie z gdańskim, zatrzymali mężczyznę, który wsiadał do wspomnianego auta.

Widząc goniących go policjantów, próbował uciekać i jednocześnie odrzucił trzymany w ręce kluczyk do auta. Na próżno. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sprawa może mieć jednak charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Zgodnie z Kodeksem Karnym 43-latkowi może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

KMP Elbląg