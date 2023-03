Kalendarz wydarzeń: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Sprawdźcie najnowszy kalendarz imprez. Co robić w Elblągu? Koncerty, wystawy, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, ciekawe zajęcia, stand up... Wybór jest spory! Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź nasz elbląski kalendarz imprez.

24 MARCA

KOLORY MEKSYKU NA MUZEALNEJ WYSTAWIE

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy „Meksyk. Sztuka szczęścia. Tkanina, rzeźba, malarstwo z kolekcji Stanisława Kasprzyka”. Wydarzenie odbędzie się w piątek 24 marca o godz. 18.00 w budynku zw. Gimnazjum, wstęp wolny. Wystawa prezentuje wybrane przykłady współczesnej ludowej i nieprofesjonalnej sztuki Meksyku, tworzonej w niewielkich miasteczkach i wsiach przez lokalnych artystów i rękodzielników. Powstała w oparciu o kolekcję Stanisława Kasprzyka, emerytowanego doktora chemii, a z zamiłowania znawcy polskiej sztuki ludowej oraz współczesnego rękodzieła twórców meksykańskich. Pierwszą podróż do Meksyku kolekcjoner odbył w 1981 roku, kiedy to zachwycił się różnorodnością, kolorytem i ogólną dostępnością tamtejszej sztuki nieprofesjonalnej. Po kilku latach celowo zajął się gromadzeniem lokalnego rzemiosła i rękodzieła Meksykanów, zaś tym, co cenił sobie najbardziej poza nabywaniem nowych obiektów, były spotkania z artystami oraz podpatrywanie ich przy pracy. Jednym z głównych elementów wystawy jest malarstwo wykonane na tzw. papierze amate, wyrabianym z łyka figowca, w technice pochodzącej jeszcze z czasów prekolumbijskich, przedstawiające życie codzienne: pracę na roli, zbiory plonów, zwyczaje rodzinne i obrzędy ludowe, festiwale i fiesty, a także święta doroczne i kościelne. Na ekspozycji obejrzymy również meksykańskie tkaniny, głównie stroje –huipil, bluzki, tuniki, torebki, makatki oraz popularne, haftowane otomi. Niezwykle wdzięczne są wykonane z filcu i wełny formy (ptaki, gady, zwierzęta) pełniące rolę dziecięcych zabawek. Bliskie sercu kolekcjonera są także wykonane i sprzedawane przez dzieci małe gliniane zwierzątka ze stanu Chiapas, tzw. animalitos. Integralną częścią kultury meksykańskiej jest obrzędowość związana z Día de Muertos, czyli Świętem Zmarłych. W domach i przestrzeni publicznej powstają bogato zdobione w kwiaty i świece ołtarze, na których stawia się potrawy i napoje przeznaczone dla dusz osób zmarłych. Święto obchodzone jest radośnie, a typowym, występującym masowo elementem, są wizerunki szkieletów, często przedstawione w codziennych bądź zabawnych sytuacjach. Sztandarowym wyobrażeniem śmierci jest postać La Catriny, damy z wyższych sfer o twarzy szkieletu, ubranej w elegancką suknię. Także w elbląskim muzeum będzie można zapoznać się z przykładami meksykańskiego wyobrażenia śmierci i związanej z nią obrzędowości.

24 MARCA

ELBLĄSKA SCENA BURLESKI BY LADY ANNMART

Lady AnnMart wraz z klubem „Mjazzga” w Elblągu mają zaszczyt zaprosić Państwa na scenę BURLESKI!!!

Najpierw zacznijmy od początku…

Co to jest BURLESKA?

Burleska jest to artystyczny striptiz okraszony humorem, ironią i niekiedy krótką fabułą. Jest to forma performatywna, która bywa nazywana teatrem ciała. Show ubrane jest w kokieterię z nutą erotyzmu czemu służą różnego rodzaju rekwizyty, scenografia oraz różnorodna muzyka. Nie tylko jazzowa, ale też elektroniczna, poważna, popowa wszystko w zależności od wyobraźni osoby występującej... To co odróżnia tę sztukę od innych to fakt, że jest przestrzenią dla każdego ciała, bez względu na rozmiar, płeć, oraz inne aspekty wizualne. Liczy się to, aby mieć ciało. Występy burleskowe to celebracja siebie w atmosferze akceptacji i wsparcia. Aktywna i "głośna" publiczność jest częścią występu osoby performującej. Tak też przychodząc na show trzeba pamiętać o tym, że są to występy interaktywne dzięki, czemu widz czuje się jak w kinie 3D (może zostać obsypany brokatem, pomóc w odpięciu pasa do pończoch czy zdjęciu rękawiczki). Ważne jest, aby pamiętać o nie przekraczaniu barier wyznaczonych przez osobę na scenie. Burleska to nie tylko pióra, cekiny i brokat, ale już znacznie więcej o czym będzie mogła przekonać nie Elbląska publiczność.Tego wieczoru zobaczycie w trzech odsłonach prawdziwe gwiazdy burleski takie jak: Lady AnnMart (Toruń), Rose de Noir (Łódź), Pony Boy (Warszawa)/ Dress Code: "Dress to impress" możesz ubrać się bardziej ekstrawagancko niż na co dzień

Piątek, godz. 19:30, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C





25 MARCA

GRAMY W PLANSZÓWKI

Filia nr 5 Kostka na osiedlu Zawada i klub Planszówkowy Zawrót Głowy zapraszają w sobotę 25 marca (w godz. 11:00-15:00) na rozgrywki gier planszowych. Wstęp wolny.

Kostka dysponuje grami dla osób w każdym wieku (ponad 150 tytułów). Zachęcamy, aby zabrać ze sobą rodzinę, znajomych, sąsiadów i wpaść do biblioteki. Można też oczywiście przyjść samemu i dołączyć do grającej drużyny. Zasady gier na miejscu tłumaczy planszówkowa ekipa.

Więcej informacji: Filia nr 5 KOSTKA, ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa), tel. (55) 625 60 95/96

25 MARCA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 "Bulajowa sobota": wiosenne ptaszki. Warsztaty krawieckie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Obowiązują zapisy.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 “Wiosenne kwiaty”: rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie książka “Co wiosną kwitnie w lesie” Grażyny Głuch.

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91)

godz. 12:00 “Kreatywna Lokomotywa”: warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają wielkanocne koszyczki na słodycze od “zajączka”. Dzieci młodsze zapraszamy z opiekunem.



25 MARCA

POROZMAWIAJMY O ZIOŁACH

Filia nr 6 przy ul. Słonecznej zaprasza w sobotę, 25 marca, o godz. 13:00 na spotkanie z Ireneuszem Zanderem poświęcone roślinom o wysokim potencjale kosmetycznym i leczniczym. Prosimy o zapisy. Na spotkaniu uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat zbierania, suszenia, przechowywania roślin, zarówno dziko rosnących na terenie Żuław, jak i uprawnych. Ireneusz Zander – elblążanin, pasjonat naturalnych metod leczenia z wykorzystaniem ziół, zajmuje się m.in. rzemieślniczą produkcją naturalnych kosmetyków i maści.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31, tel. (55) 625 60 80



25 MARCA

TWÓRCZE SPOTKANIA W MARCU

25 marca zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawach Magdaleny Peli „Skene” oraz Leona Dziemaszkiewicza „I love to make You happy”. O pracach opowiadać będzie Emilia Orzechowska, kuratorka, dyrektorka Galerii EL.

Po oprowadzaniu zachęcamy do udziału w warsztatach. Tym razem uczestnicy i uczestniczki staną przed wyzwaniem w postaci serii artystycznych eksperymentów (w tym z wykorzystaniem światła, a także stworzą pracę metodą kolażu inspirowaną historiami z przeszłości).

UWAGA! Ważne! Osoby biorące udział w warsztatach, prosimy o zabranie ze sobą 10-15 zdjęć rodzinnych, z dzieciństwa, przedszkola, szkoły, wakacji. Mogą to być zdjęcia różnej wielkości, czarno-białe lub kolorowe, stare itd. Podczas działań zdjęcia nie ulegną zniszczeniu.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 25 marca 2023 r (sobota)

– 12:00 – 13:00 oprowadzanie kuratorskie

– 13:00 – 16:00 warsztaty

Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Nie trzeba natomiast zapisywać się na oprowadzanie po wystawach.

Zapisy na warsztaty: helena@galeria-el.pl

25 MARCA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU I PREMIERA SPEKTAKLU

Podczas teatralnych obchodów 62. Międzynarodowego Dnia Teatru 25 marca (sobota) widzowie będą mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć najnowszy spektakl elbląskiego teatru: „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana w reżyserii Katarzyny Deszcz.

„Przedsatwienie Hamleta…” jest uważane za najwybitniejsze dzieło Ivo Brešana. Autor kilkakrotnie zmieniał swój tekst, który ostateczny kształt nabrał dzięki współpracy z reżyserem i aktorami w 1971 r. Dzisiaj, ponad pięćdziesiąt lat później, sytuacja jest podobna – reżyserka, Katarzyna Deszcz wspólnie z aktorami pracują nad tekstem Brešana, by nadać mu aktualny wydźwięk.

- Podjęłam się adaptacji, a właściwie jest to adaptacja zbiorowa, ponieważ w trakcie prób, co chwilę ktoś coś dokłada, dorzuca. Zostały schematy, które są zapisane w dramacie, jego struktura. W jakiejś niewielkiej lokalnej społeczności ludzie postanawiają wystawić „Hamleta” Szekspira. Ale ten język jest dla nich za trudny i postanawiają go przepisać. A my całą sytuację postanowiliśmy przesunąć w czasie o 50 lat do przodu - mówi Katarzyna Deszcz. Jak może zabrzmieć „Hamlet” w zderzeniu z małomiasteczkowymi realiami? Czy z banału życia codziennego uda się wskrzesić wzniosłego ducha szekspirowskich dylematów? Jak z tekstem Szekspira poradzą sobie mieszkańcy Głuchej Dolnej? Jak się okaże, tragikomiczne losy bohaterów coraz bardziej przypominać będą historie postaci ze stron szekspirowskiego „Hamleta”.

Tradycyjnie, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, w sobotę przyznane zostaną także doroczne nagrody teatralne Aleksandry w kategoriach: Kobieca Rola Roku, Męska Rola Roku, Najwierniejszy Widz Zbiorowy oraz Przyjaciel Teatru. Aleksandry, których pomysłodawcą w 2004 r. był dyrektor Teatru Mirosław Siedler, są wyróżnieniem dla aktorów za kreacje aktorskie oraz Przyjaciół Teatru za ich zaangażowanie i wsparcie teatralnej kultury.

Najnowszy spektakl „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” będzie można zobaczyć także w niedzielę 26 marca oraz w czwartek 30 i piątek 31 marca, a także w niedzielę 02 kwietnia.

„Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”, reż. Katarzyna Deszcz, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

25 marca (sobota), godz. 18:00 – PREMIERA

25 MARCA

KLASYKA ZE SKRZYPCAMI. EOK & ZBIGNIEW PILCH

Nie ma takiej roli, jakiej nie podjąłby na sali koncertowej. Dyrygent? Proszę bardzo. Kameralista? Oczywiście. Solista? Jak najbardziej. Mowa o Zbigniewie Pilchu – gościu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który 25 marca wystąpi w Ratuszu Staromiejskim. To jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków barokowych, który na skrzypcach mógłby nie tylko grać godzinami, ale i o nich opowiadać - prowadzi również działalność pedagogiczną (jest m.in. Kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Krakowie). Elbląskim melomanom zaprezentuje się nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, a w repertuarze m.in. dzieła Mozarta i Mendelsohna.

25.03.2023, sobota, 19:00

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Zbigniew Pilch – prowadzenie, skrzypce; Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. F. Mendelsohn-Bartholdy – IV symfonia c-moll na smyczki, VIII Symfonia D-dur na smyczki; W. A. Mozart – Eine Kleine Nacht Music, Adagio i fuga c-moll KV 546

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

25 MARCA

ELBLĄG KONCERT RLO / KLUB MJAZZGA

ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW oraz STĄD RECORDS ogłaszają trasę koncertową promującą wydanie nowej płyty: WYBACZYĆ WSZYSTKIM WSZYSTKO.

Romantycy Lekkich Obyczajów to zespół założony przez Damiana Lange i Adama Millera w marcu 2011 roku w Olsztynie. Muzyka którą tworzą jest połączeniem piosenki ogniskowej z melodyjnością Beatelsów i charakterystycznymi tekstami w języku polskim.

Wydali 3 płyty w S.P. Records: "Lejdis&Dżentelmenels" (2012), "Kosmos Dla Mas" (2013) i „Neoromantyzm" (2018). Romantycy mają na koncie również kilkanaście teledysków, koncert DVD i składankę Best Of, która ukazała się również w formie Vinylu, zagrali ponad 200 koncertów w całym kraju, w tym te największe, jak występy na Przystanku Woodstock (2016, 2017, 2021) i CRF (2017, 2018, 2022). Do najbardziej znanych kompozycji należą: Poznajmy się, Lodziarka, Gwiazdy Spadają, Dom i Urodziny. 4. album grupy - „Wybaczyć Wszystkim Wszystko”, zostanie wydany pod szyldem nowo powstałej, założonej przez sam zespół „wytwórni lokalnej muzyki” - Stąd Records.

sobota 25.03.2023, Klub Mjazzga, Kowalska 1-2 C, Elbląg

19:00 bramka

20:30 RLO

25-26 MARCA

TANECZNE MISTRZOSTWA POLSKI W ELBLĄGU!

Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, które odbędą się w Elblągu w dniach 25 i 26 marca br. to bez wątpienia najważniejsza impreza taneczna w pierwszym półroczu roku 2023. Na elbląskim parkiecie zobaczymy najlepszych polskich tancerzy! Zapraszamy miłośników tańca do kibicowania tancerzom.

Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich zapowiadają się bardzo emocjonująco. Zawodnicy, których w ostatni weekend marca zobaczymy w Elblągu to absolutna czołówka taneczna w Polsce! Oznacza to, że poziom sportowy prezentowanych przez uczestników Mistrzostw będzie naprawdę bardzo wysoki.

Co ważne, uczestników Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich oceniać będą profesjonalni sędziowie z Polski i z zagranicy. Tancerze z całą pewnością będą chcieli zaprezentować maksimum swoich technicznych umiejętności, dzięki czemu prezentacje taneczne dostarczą widzom niezapomnianych wrażeń, emocji i wzruszeń.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że patronem Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich został Polski Komitet Olimpijski – z uwagi na fakt, że współorganizatorem Mistrzostw jest Polski Związek Sportu Tanecznego, którego siedzibą jest Elbląg.

- Jest dla nas, organizatorów powód do zadowolenia i dumy – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, który również pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Sportu Tanecznego. – Jednocześnie chciałbym podkreślić, że dzięki utworzeniu Polskiego Związku Sportu Tanecznego, który jest wspinany na listę Ministerstwa Sportu polskich związków sportowych nasze Mistrzostwa będą w tym roku wyjątkowe dla ich uczestników oraz dla widzów.

Przypomnijmy, że organizacja zawodów rangi mistrzostw Polski przez polski związek sportowy pozwala nie tylko na nadawanie tytułów Mistrza Polski, ale wiąże się z takim przywilejem jak możliwość odgrywania hymnu narodowego.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowo tanecznym weekendzie! Przypominamy: Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich odbędą się 25 i 26 marca br. w hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej.

Organizatorem Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Polski Związek Sportu Tanecznego.

Patronat Honorowy: Polski Komitet Olimpijski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

27 MARCA

KRZYŻAK DOBRY CZY ZŁY?

Filia nr 3 przy al. J. Piłsudskiego zaprasza miłośników średniowiecznego Elbląga na spotkanie z Tomaszem Stężałą pt. “Krzyżak dobry czy zły?”, które odbędzie się w poniedziałek, 27 marca, o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Więcej informacji: filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

30 MARCA

TWARZĄ W TWARZ | EWA CIENIAK

– Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim: 30 marca 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 7 maja 2023 r.

– Kuratorka: Emilia Orzechowska

Wystawa Ewy Cieniak „Twarzą w twarz” prezentuje prace powstałe w ciągu ostatnich kilku lat. Wybrane na nią projekty, jak mówi sama artystka „mają przybliżyć odbiorcy to, kim jestem, co jest dla mnie ważne i nad jakimi lękami, obawami, poprzez sztukę, staram się zapanować. A może tylko próbuję je oswoić? Odsłaniam niemal za każdym razem, przy każdym nowym wyzwaniu i projekcie, jakieś swoje miękkie tkanki. Bywa to trudne, okupione wstydem i strachem przed wystawieniem się na, tak zwany, widok publiczny. Bo mimo tego, że używam sztuki jako narzędzia i kryję się za swoją pracą – niemal wszędzie jestem ja. Mimo to, a może właśnie dlatego, niezmiennie uważam, że ma to sens. Stając „twarzą w twarz” z przeszłością, z obawami dotyczącymi przyszłości, z prozą życia i fizjologią teraźniejszości godzę się z niedoskonałościami, pozwalam sobie na słabości i błędy. I to jest, rzec można, metafizyczny aspekt mojej artystycznej podróży. Tymczasem fizycznie i jak najbardziej realnie, namacalnie uwidacznia się to w traktowaniu materii haftu.”Jak? Poprzez „niecyzelowanie obrazu”, pewną chaotyczność w nakładaniu warstw nici, pozostawianie ich wiszących końcówek…, ale najbardziej obecne jest to w afirmowaniu i konsekwentnym odsłanianiu lewej strony obrazu i traktowanie jej na równi z prawą. Czasem bywa i tak, że ta lewa strona jest znacznie ciekawsza niż prawa, a na pewno mniej jednoznaczna. Daje większą przestrzeń i pole do interpretacji i refleksji. Jest coś niezwykłego i symbolicznego w równoczesnym tworzeniu z jednej strony (po prawej) wizerunków czytelnych i „czystych”, podczas gdy w tym samym czasie po lewej stronie z udziałem przypadku powstaje wizerunek podświadomy, chaotyczny, a jednak tak bardzo prawdziwy i uwodzący właśnie tą swoją niedoskonałością i zamiast jednego portretu, powstają dwa wizerunki.

Portret podwójny. Ewa Cieniak traktuje haft jako medium bardzo elastyczne. Przybiera w jej wykonaniu różne formy, czasem malarską, innym razem bardziej graficzną, a jeszcze innym – rzeźbiarską. Ostatnio coraz częściej tworzy instalacje z wykorzystaniem włókien, tkanin i materiałów pochodzących z recyklingu. Nie zamyka się w jakimś konkretnym stylu przedstawiania. Stale poszukuje i eksperymentuje. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, wydziału grafiki warsztatowej. Po kilkunastu latach pracy w agencjach reklamowych powróciła do tworzenia. Obecnie równolegle z tworzeniem własnych autorskich projektów – pracuje nad projektem partycypacyjnym O_KRĘGI, do którego zaprasza kobiety w różnym wieku, z różnych środowisk i miast. Ostatnio wychodzi z działaniami artystycznymi i swoją twórczością w przestrzeń publiczną, miejską i naturę. Stworzyła w podłódzkiej wsi Frydrychów Galerię plenerową “Trzy sarny”. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 otrzymała stypendium „Kultura w sieci” w ramach którego stworzyłam animowany film haftowany pt: „TABULA RASA“ W roku 2021 zrealizowała projekt stypendialny pt: „Panorama miasteczka”, zbiorowy portret mieszkańców Koluszek, jej rodzinnego miasta.



31 MARCA

ALEKSANDRA PIETKUN - WERNISAŻ MALARSKI "MITOLOGIA AZJATYCKA W ŚWIECIE REALNYM"

Zapraszamy na wernisaż przepięknych prac Aleksandy Pietkun, który odbędzie się w Galerii na Wyspie (Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, ul. Warszawska 51) w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 18.00.

31 MARCA

VVYDMY + PASTRY + POWROTY W MJAZZDZE

Cześć! Zapraszamy na koncert trzech formacji reprezentujących trójmiejską muzykę alternatywną od indie przez shoegaze po post punk.

Wystąpią:

VVYDMY (Post-punk/Post-rock)

To zespół założony z inicjatywy Jakuba Nowaka (gitary/wokal) wraz z Szymonem Drwalem (perkusja) w 2022 roku w Gdyni, a raczej na jej obrzeżach. W 2023 skład dopełnili Czarek Polak (gitara) oraz Piotr Filipowicz (bas). Inspiracje to post-punk, ale i obecna australijska scena gitarowa, które przejawiają się surowym, choć nie zawsze chłodnym brzmieniem. Taka mieszanka całkiem trafnie odzwierciedla nadmorski klimat, któremu zespół stara się pozostać wierny. We wrześniu 2022 roku wydana została EP "DUNY", a obecnie trwają prace nad debiutanckim materiałem długogrającym.

Skład zespołu: Jakub Nowak - gitara, wokal; Szymon Drwal - perkusja; Czarek Polak - gitara; Piotr Filipowicz - bas.

PASTRY (Indie rock/Shoegaze)

Dźwięki morza i przesterowane gitary. Pastry to czteroosobowa formacja z Trójmiasta. W ich muzyce przeplatają się wpływy gatunków takich jak Indie rock i shoegaze. W 2021 zaprezentowali debiutanckie "Band Apart EP", a w listopadzie 2022 światło dzienne ujrzał materiał długogrający: "Cyan Fabrics With Stains On Them", który doprecyzował ich obecne brzmienie zespołu i wplótł więcej klimatu z pogranicza dream popu i post punku. W składzie Marcel Bańka, Alicja Lisowiec, Cezary Polak oraz Pascal Buła.

POWROTY (Indie rock/Alternative)

Trójka muzyków, których rytm spotkań przez długi czas wyznaczały powroty do trójmiasta. Ich muzyka jest inspirowana północno-brytyjską alternatywą lat 80, krzykliwymi kompozycjami granymi za oceanem oraz rodzimą wrażliwością liryczną. Zespół wydał single “Chałupy” oraz "Nie wziąłem wszystkiego", a obecnie pracuje nad debiutanckim minialbumem. W składzie Alicja Lisowiec, Bogumił Bęzel oraz Kostek Kociński. Czas stół i bilety niebawem.

Piątek, 31 marca, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

1 KWIETNIA

UKRAINIAN BALLET THEATER "PREMIERA"

Teatr Baletu został założony w 2014 roku przez czołowego solistę Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Solomii Kruszelnickiej, Ludowego Artysta Ukrainy, prof. Oleg Petryk. Repertuar Baletu: "Notre dame de Paris", "Jezioro łabędzie", "Dziadek do orzechów", "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", "Don Kichot", "Kopelia", "Szacherezada", "Carmen Suite", "Gisele", "Śpiąca piękna", "Korsarz", "Romeo i Julia", "Spartakus". Ukraiński Teatr Baletowy "Premiera" koncertował w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Chinach. i w innych krajach. W czasie swojego istnienia teatr wystawił ponad 380 spektakli za granicą Ukrainy. Uczestnikami projektów Teatru baletu są znani ukraińscy i europejscy tancerze. Balet "Notre Dame de Paris-Esmeralda" łączy muzykę dwóch kompozytorów i przełomową choreografię. U jego podstaw znajdują się motywy powieści Victora Hugo, znanej również pod tytułem "Katedra Notre Dame", której akcja występuje w późnym średniowieczu. Według samego autora jest to "obraz XV-wiecznego Paryża i XV-wiecznego jako całości, przez pryzmat tego miasta". Istotą powieści jest historia miłości archidiakona Klaudiusza Frollo do pięknej cyganki Esmeraldy. W powieści wydanej w 1831 roku mowa jest o nietypowych jak na tamte czasy problemach fatalnego pragnienia i tolerancji.

muzyka: C. Puni, M. Jarre

choreografia: Siemion Drechin, redakcja choreograficzna Wiktora Szczerbakowa.

libretto (na podstawie powieści Wiktora Hugo-Katedra NMP), Wiktor Szczerbakow

Czas trwania: 2 godziny + 1 przerwa (balet w 2 akcjach).

1 kwietnia o godz. 19:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

1 KWIETNIA

W MUZYCZNYM ŚWIECIE GÓRECKICH. EOK & JACEK ROGALA

Gdzie dwóch Góreckich, tam Elbląska Orkiestra Kameralna! Już w kwietniu kameraliści zmierzą się w elbląskim Ratuszu Staromiejskim z twórczością ojca – Henryka Mikołaja i syna – Mikołaja Piotra. Dwa kompozytorskie pokolenia, dwie wrażliwości muzyczne, jeden cel: trafić ze swoimi utworami do melomanów pod każdą szerokością geograficzną. W tym do elblążan, więc muzyków EOK czeka nie lada zadanie. I choć koncert odbędzie się 1 kwietnia, kameraliści podejdą do tego wyzwania, jak zawsze, z najwyższym profesjonalizmem. Ale, ale – nie zabraknie też momentów z przymrużeniem oka, o co zadba, stojący za dyrygenckim pulpitem, Jacek Rogala. W roli solistki Paula Preuss.

01.04.2023, sobota, 19:00, Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Jacek Rogala - dyrygent, Paula Preuss - skrzypce, Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. M. P. Górecki – Concerto-Notturno op. 13 na skrzypce i orkiestrę smyczkową; H. M. Górecki – Trzy utwory w dawnym stylu; K. Penderecki – Chaccone in memoriam Giovanni Paolo II z Polskiego Requiem.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu



Patron medialny płyty EOK „Weinberg-Czarnecki”: TVP Kultura

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.



2 KWIETNIA

WIELKANOCNY JARMARK SZTUKI LUDOWEJ W ŚWIATOWIDZIE

Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi w „Światowidzie”, odbędzie się Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia. Do zaprezentowania swoich wyrobów zapraszamy twórców ludowych, galerie, instytucje, gospodarstwa agroturystyczne bądź osoby indywidualne, zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem, wyrobem produktów żywności naturalnej i tradycyjnej. Jarmark odbędzie się 2 kwietnia (niedziela) 2023 r.

- Nasz Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej to już wieloletnia tradycja. Od lat jako „Światowid” staramy się w różnorodnych formach wspierać lokalnych twórców. Jarmark jest jedną z wielu okazji do spotkania z rękodziełem i naszym dziedzictwem kulturowym – mówi Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja, po raz kolejny spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz lokalnych wystawców.

- Prezentowane przedmioty i wyroby powinny nawiązywać do tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych, nie będzie u nas miejsca na produkcję masową – mówią organizatorzy. - Preferowanymi wyrobami są: ceramika, zabawki, biżuteria, rzeźba, hafty, ozdoby, frywolitki, dekoracje świąteczne, upominki, obrazy, koronka, rysunek na szkle, plecionkarstwo, wyroby z bursztynu, metalu i drewna, pamiątkarstwo itp. oraz produkty żywności naturalnej i tradycyjnej - dodają organizatorzy.

Termin i miejsce | 2 kwietnia 2023 r. (niedziela), godz. 10:00-17:00, sala widowiskowo-sportowa, hol dolny, CSE „Światowid” w Elblągu

2 KWIETNIA

BRUKLIN | ELBLĄG | MJAZZGA | SUPPORT: BLIND BOX

Bruklin kontynuuje swoją trasę #ocotyleszumu2!

Bruklin, to klasyczny rockowy kwintet założony w 2018 roku w Łodzi. W swoich utworach łączy gitarowe brzmienie z miejską poetyką tekstów autorstwa Bartłomieja Makrockiego - wokalisty i frontmana grupy.

Kiedy: 2.04.2023 r.

Miejsce: MJAZZGA

Adres: Kowalska 1/2C, 82-300 Elbląg

Bramka: 18.00

Support: Gościnnie wystąpi zespół Blind Box. Zespół powstał w 2014 roku. Pop-Punk, Rock, Grunge, czy Metal To gatunki, które słychać w naszej muzyce. Koncerty są zawsze pełne energii i dobrej zabawy przy mocnych dźwiękach gitar okraszonych melodyjnym wokalem

Patronat medialny: Antyradio

4 KWIETNIA

TRISTAN (NL) - MJAZZGA

Najlepsza muzyka z lat siedemdziesiątych przeniesiona do 2023 roku. O muzyce zespołu „Tristan” najtrafniej można powiedzieć, że jest to „stary, dobry acid jazz”. W wykonaniu czołowych europejskich muzyków jazzowych i popowych nabiera ona specyficznego, nowoczesnego brzmienia. Funkowe, rytmiczne gitary, organy Hammonda, elektryczne pianino Fendera, syntezatory i instrumenty perkusyjne tworzą przyjemny nastrój i wyraziste tło dla pięknego głosu Jaycilee Teterissa, wokalistki zespołu. Z „Tristanem” łatwo przenieść się z powrotem do ciepłej, muzycznej atmosfery lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, odświeżonej orzeźwiającym powiewem współczesnych stylów. Doskonałej jakości nagrania zespołu i jego występy na żywo często wzbogaca i uatrakcyjnia sekcja instrumentów dętych, kwartet smyczkowy i chórek. W muzyce „Tristana” przewijają się wprawdzie motywy typowe dla takich grup, jak TOTO, Tower of Power, Snarky Puppy i formacji wykonujących klasyczny acid jazz (np. Incognito czy Brand New Heavies), ale zyskuje on coraz większe grono fanów swoim wysoko energetycznym groovem oraz wyjątkową jakością kompozycji i aranżacji.

Wystąpią: Jaycilee Teterissa - wokal, Coen Molenaar - instrumenty klawiszowe, Guy Nikkels - gitara, Frans Vollink - gitara basowa, Sebastiaan Cornelissen - perkusja

Wtorek, 4 kwietnia, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

16 KWIETNIA

KABARET ANI MRU-MRU W NAJNOWSZYM PROGRAMIE "MNIEJ WIĘCEJ"

16 kwietnia o godz. 17:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka, ul. Teatralna 11

16 KWIETNIA

YANISTAN W ELBLĄGU - KONCERT DUETU KASPROWICZ/MARINCZENKO

YANISTAN - wrocławski duet KASPROWICZ i MARINCZENKO

Janusz Kasprowicz – znany wrocławski muzyk, kompozytor, autor tekstów i animator kultury. Jest twórcą, liderem, wokalistą i basistą zespołu Projekt Volodia, znanego m.in. z brawurowych aranżacji utworów Włodzimierza Wysockiego, wspólnych koncertów z Mirosławem Baką, transmisji w radiowej Trójce ze studia im. Agnieszki Osieckiej oraz występów na ważnych wydarzeniach kulturalnych w całym kraju. Propagator, znawca i miłośnik twórczości Włodzimierza Wysockiego, juror podczas festiwali, pomysłodawca oraz dyrektor cyklicznego festiwalu odbywającego się od 2011 r. poświęconego twórczości Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem” i wrocławskiego Festiwalu „Pieśniarze Niepokorni” oraz dyrektor artystyczny koncertów m.in. „Nocy Bardów” podczas Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie.

Stanisław Marinczenko - “wielowymiarowy” muzyk, multiinstrumentalista (gitary, pianino, buzuki, akordeon, mandolina, harfa…) Aktywnie udzielający się w wielu gatunkach muzycznych, poza piosenką literacką można usłyszeć jego dźwięki w kimatach irlandzkich, elektrogotyku…

Koncert duetu odbiega od stylistyki typowej dla występu bardów. Bogate instrumentarium, t. j. akordeon, buzuki, mandolina i oczywiście gitary, zmienianie przez wykonawców, głównie Stanisława Marinczenko podczas koncertu, niebywale urozmaica brzmienie, które eliminuje monotonność występu, zwłaszcza podczas wirtuozerskich popisów multiinstrumentalisty.

Podczas koncertu duet wykona utwory m.in. Toma Waitsa , Leonarda Cohena, Włodzimierza Wysockiego, The Tiger Lillies.

Cytat jednej z recenzji:

„ … Kasprowicz i Mariczenko czarują widza autentycznym zaangażowaniem w niebanalny przekaz uczuć i wizji artystycznych, sięgając do źródeł, nieraz zapomnianych, nieraz pominiętych. Kasprowicz czaruje głosem zlokalizowanym gdzieś pomiędzy barwną matowością Wysockiego a intelektualną chrypką Waitsa, Mariczenko czaruje instrumentami (gitara, mandolina, buzuki, akordeon) dokumentując zachodnią dekadencję wschodnią perfekcją brzmienia.”

Niedziela, 16 kwietnia, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

22 KWIETNIA

SCENA MUZYCZNYCH TALENTÓW. KONCERT DYPLOMANTÓW AMUZ

Marimba, klarnet, wiolonczela, harfa – choć na pierwszy rzut oka ten zestaw wygląda jak „kwartet egzotyczny”, nic bardziej mylnego. Wspomniane instrumenty pasują do siebie i to jak! – zagoszczą bowiem na koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który odbędzie się 22 kwietnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. W roli solistów wystąpią dyplomanci Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy udowodnią, że marimba czy harfa w zestawieniu ze smyczkami to muzyczna uczta dla oczu i uszu. Repertuar? Rozmaity – z jednej strona klasyka reprezentowana m.in. przez utwór Mozarta, z drugiej kompozytorska współczesność dzięki twórczości Krzysztofa Jurczaka. Emocji nie zabraknie ani na moment!

22.04.2023, sobota, 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Krzysztof Jurczak – kompozytor; Trajan Muryń – dyrygent; Maciej Tomasiewicz – dyrygent; Przemysław Juchniewicz – klarnet; Guilermo Rodriguez Calero – marimba; Adrianna Ciemińska – wiolonczela; Urszula Hazuka – harfa; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. K. Jurczak – Adagio na wiolonczelę i struny; E. Séjourné – Koncert na marimbę i smyczki; W. A. Mozart – Koncert Klarnetowy A-dur, KV 622 na klarnet i orkiestrę; C. Debussy – Taniec sakralny i taniec świecki na harfę i smyczki.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Patron medialny płyty EOK „Weinberg-Czarnecki”: TVP Kultura

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

28 KWIETNIA

ANTYDEPRESANTY: MANSARDA/KILL PHOLLINS

W Majóweczę wchodzimy z mocnym uderzeniem! 28 kwietnia zapraszamy na koncert dwóch elbląskich zespołów - Mansarda i Kill Phollins. Wspaniały będzie to wieczór. Nie zapomnicie go nigdy.

Kill Phollins: Garage Post-Punk Psychodelic Gin&Tonic

Mansarda: Instrumentalna muzyka rockowa z elementami fusion i psychodelicznego jazzu, która odmieni wasze życie o "360 stopni".

Piątek, 28 kwietnia, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg