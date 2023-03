Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich [WYNIKI]

Zakończyły się Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Były to dwa dni wypełnione taneczną pasją, wrażeniami i emocjami wywołanymi nie tylko przez sportową rywalizację, ale również przez piękną muzykę. Elbląska publiczność po raz kolejny miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym tanecznym wydarzeniu!

Na parkiecie w hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Elblągu tańczyły pary z całej Polski. Wśród blisko 400 tancerzy nie zabrakło również reprezentantów Elbląga - Elbląski Klub Tańca „Jantar” reprezentowały kilkadziesiąt par, w różnych kategoriach wiekowych.

– W Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich uczestniczyli absolutnie najlepsi polscy tancerze. Nie zabrakło seniorskich uznanych gwiazd, ale była to także okazja do podziwiania młodych tancerzy, których określamy mianem wschodzących gwiazd - powiedział Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid”, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego. – Ogólna liczba tancerzy biorących udział w Mistrzostwach jest satysfakcjonująca, co świadczy o tym, że popularność tańca jest bardzo duża.

Organizatorem Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Polski Związek Sportu Tanecznego.

Patronat Honorowy: Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Komitet Olimpijski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.