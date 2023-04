To prawdziwe dzieła sztuki! Podsumowanie konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną [ZDJĘCIA]

Już po raz czternasty Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku zorganizowała konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, w minioną niedzielę 2 marca przyszedł czas na wielkie podsumowanie.

Jak to wszystko się zaczęło?

– Zaczynaliśmy lokalnie, ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Przedszkolem Miejskim, potem włączył się Ośrodek Kultury i Dom Pomocy Społecznej. W kolejnych latach do konkursu dołączały szkoły i stowarzyszenia z terenu gminy – przekazuje proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, ks. Józef Grochowski.

– Kiedy na zaproszenia odpowiedziały instytucje i osoby spoza gminy, postanowiliśmy w roku 2017, by nasz konkurs był konkursem regionalnym. Cieszy nas fakt, że przez te wszystkie lata wspierał nas we współorganizacji Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, o 2016 CSE "Światowid" w Elblągu, a w 2017 roku do grona sponsorów dołączyło Starostwo Powiatowe w Elblągu, a pan starosta objął nasz konkurs swoim patronatem. W 2019 roku do współpracy włączył się również Caritas Diecezji Elbląskiej. Warto dodać, że w tym roku pozyskaliśmy kolejnego sponsora – Stowarzyszenie Kulturalne "Viva art" z Elbląga – informuje ks. Józef Grochowski.

Na tegoroczny konkurs, który patronatem medialnym objęła redakcja Dziennika Elbląskiego, wpłynęły 32 prace, przy których tworzeniu pracowało ponad 400 osób.

– Są to palmy z terenu miasta, gminy i powiatu. Jest także palma z Warszawy. Żartobliwie mówiąc – wchodzimy w zasięg ogólnopolski… – śmieje się ks. Józef Grochowski.

I dodaje: – Cieszy nas, że 1/3 palm została wykonana przez rodziny. Udział w konkursie wzięły różne grupy, instytucje i stowarzyszenia, które znamy od kilku lat, ale bardzo serdecznie witamy nowych uczestników, którzy są z nami po raz pierwszy i mamy nadzieję, że będą brali udział w kolejnych edycjach konkursu.

– Tegoroczne prace są bardzo ładne, a właściwie "ładne" to zbyt skromne słowo, są piękne. Wykonane zgodne z wymogami regulaminu. Przekrój wiekowy – od 3 lat do… trudno powiedzieć… do bardzo dojrzałego wieku. Komisja konkursowa miała bardzo trudny orzech do zgryzienia – zaznacza ks. Józef Grochowski.

Nagrody i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy.

– Dziękujemy bardzo tegorocznym uczestnikom konkursu za kultywowanie tej polskiej tradycji wielkanocnej i już dzisiaj zapraszamy do udziału w przyszłym roku. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom za tegoroczne wsparcie – podsumowuje proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

