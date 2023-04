18-latek z Elbląga kierował bez prawa jazdy i pod wpływem. Zapłaci ogromną grzywnę

Pewien 18-latek z Elbląga został skazany przez sąd za 3 popełnione wykroczenia. Mężczyzna ma zapłacić grzywnę, nałożono na niego także sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami przez rok.

Zdarzenie, za które został ukarany, miało miejsce 31 stycznia tego roku. 18-latek został zatrzymany przez policyjny patrol w miejscowości Fiszewo, gdy kierował osobową skodą.

Policjanci zbadali jego trzeźwość i okazało się, że ma on 0,26 promila alkoholu w organizmie (wykroczenie), dodatkowo kierował autem, nie mając do tego uprawnień. Trzecim wykroczeniem było niezastosowanie się do sygnału policjantów nakazującego zatrzymanie się. Mężczyzna ma zapłacić grzywnę w wysokości 3500 zł, nałożono na niego także sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami przez rok.

Złamanie rocznego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami jest już przestępstwem i grozi za nie kara do 5 lat pozbawienia wolności.

KMP Elbląg