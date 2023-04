Elbląg: Zatrzymany przez ochroniarzy na kradzieży alkoholu w markecie przy ul. Malborskiej. To nie była pierwsza kradzież mężczyzny

62-latek został zatrzymany przez pracowników ochrony sklepu. Chciał wynieść za linię kas butelki z alkoholem. Pracownicy sklepu oszacowali, że podobnych prób z jego udziałem było więcej. Skradzione mienie to blisko 1 000 zł. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów przy ul. Malborskiej w Elblągu. W minioną środę (05.04.2023 r.) do marketu wszedł mężczyzna, który zaopatrzył się butelki z alkoholem i chciał je niepostrzeżenie wynieść poza linię kas. Nie udało mu się tego zrobić. Zatrzymali go pracownicy ochrony sklepu i przytrzymali do przyjazdu patrolu policji. Jak ustalili śledczy, nie był to pierwszy przypadek kradzieży alkoholu przez 62-latka. Wcześniej był notowany za podobne czyny. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



KMP Elbląg