Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź kalendarz imprez

Co, gdzie, kiedy w Elblągu to przegląd najciekawszych wydarzeń przygotowany przez Dziennik Elbląski. Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź nasz elbląski kalendarz imprez.

8 KWIETNIA

WIELKA, NOCNA POTAŃCÓWKA

Jak już ogarniecie święconkę, umyjecie okna, zrobicie sałatkę jarzynową i baranka z masła możecie wpaść wieczorem do Mja, żeby zluzować gacie, przygotować się mentalnie na 2 dni świąt i zrobić miejsce na pierdyliard kalorii, który przyjmiecie w niedzielę i poniedziałek. Przy skutecznych pląsach możecie spocić się tak, że zaliczycie także od razu Śmigus Dyngus.

Bez wielkiej spiny - jak zawsze - zapraszamy na Wielką, Nocną Potańcówkę w sobotę 8 kwietnia.

Sobota, 8 kwietnia, 21:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

13 KWIETNIA

„STACYJKA” DLA NAJMŁODSZYCH

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na kwietniowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

13.04 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Dzień Elmera” Davida McKee. Jak wygląda typowy dzień Elmera – najbardziej kolorowego słonia na świecie? Czy jest podobny do rozkładu dnia dzieci? Jaka pora jest najlepsza na zimny prysznic lub zabawę w chowanego? W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59

13 KWIETNIA

SZLACHTA NIE PRACUJE | NATALIA MAGALSKA

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Natalii Magalskiej pn.: „Szlachta nie pracuje”.

Natalia Magalska to artystka urodzona w Elblągu. Absolwentka Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2019), a także absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Gdańsku, Elblągu, Międzyrzeczu Wołowskim (Czechy), Grieifswaldzie (Niemcy). Laureatka licznych nagród i wyróżnień oraz wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w licznych plenerach i projektach artystycznych. Tworzy głównie ceramiczne obiekty będące materializacją miejskiej codzienności, a jej prace stanowią żartobliwy, czasem krytyczny komentarz życia w Polsce.

Aktualna wystawa w Elblągu, która jest pokłosiem nagrody przyznanej artystce przez Radę Programową w czasie 31 Salonu Elbląskiego, nie odbiega tematyką od jej zainteresowań. Magalska to uważna obserwatorka otaczającej jej rzeczywistości. Refleksje wypływające z tej obserwacji artystka przekuwa na język sztuki. I tak na wystawie w Galerii EL zobaczymy całkiem nowe prace rzeźbiarki, do których zainspirowało artystkę jej aktualne miejsce zamieszkania.

„Pół roku temu przeprowadziłam się do małej miejscowości Lasków, obok Jędrzejowa. Wynajęliśmy dom w wyjątkowo ładnym otoczeniu, z dużą stodołą i zalesioną działką. Niestety w spadku po poprzednich lokatorach oprócz kompletu zabytkowych krzeseł dostaliśmy grzyba na ścianie i horrendalną ilość śmieci. Stodoła była przepełniona złomem, stłuczką szklaną, pleśniejącymi meblami, podartymi gąbkami tapicerskimi i puszkami po psiej karmie. Wśród codziennych śmieci znajdywaliśmy rozbite na części sprzęty AGD, dziecięce zabawki, siodełka rowerowe i tablice rejestracyjne w ilościach wzbudzających co najmniej podejrzenia. Do dziś w ziemi znajdujemy stare baterie, puszki po piwie i resztki palonego plastiku.” Sytuacja niszczenia i zaśmiecania otoczenia trwała do momentu wyprowadzenia się tej rodziny do swojego nowo wybudowanego domu.

Między innymi ten przygnębiający obraz poprzednich lokatorów pobudził artystkę do ukucia wizerunku współczesnego Polaka – dorobkiewicza, który żyje na kredyt i za wszelką cenę dąży do osiągnięcia celu, np.: posiadania własnego m4. Działa w duchu „postaw się, a zastaw się” nie zważając na otoczenie, okoliczności i konsekwencje, a na fejsbuku jako zawód wpisuje „szlachta nie pracuje”. W efekcie rysuje się wizerunek człowieka, który w pogoni za lepszym, czyt. dostatnim życiem otacza się np.: produktami z kategorii premium, organizuje wesele na kredyt, jedzie na wakacje w „tropiki”. Idealnie sytuacje takie wyraża cytat „Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować ludziom, których nie lubią”*.

Wystawa Magalskiej w krużganku Galerii EL nawiązuje do szlacheckiego „postaw się, a zastaw się”. Główny element ekspozycji to biesiadny, szlachecki stół z elegancką porcelanową zastawą nawiązującą do prestiżu i splendoru gospodarzy „szlacheckiego domu”. Współczesny stół w aranżacji artystki zawierać jednak będzie elementy zakłócające wrażenie sarmackiej wytworności.

*George Fooshee

– Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim: 13 kwietnia 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 14 maja 2023 r.

– Kuratorka: Joanna Mierzejewska

14 KWIETNIA

„NIE WIEDZIAŁEM, ŻE JESTEM GWIAZDĄ” WERNISAŻ ADRIANNY LESZCZYŃSKIEJ Z CYKLU SZTUKA I WINO

Kolejna odsłona cyklu Sztuka i Wino tym razem Adrianna Leszczyńska absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Elbląg w latach 2013 i 2014 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku.

O wystawie:

Obrazy, na których przedstawione są postaci znanych kotów z Internetu w charakterystycznych dla nich scenach czy sytuacjach. Przedstawienia te są przeze mnie cytowane ze względu na powtórzenie scen lub motywów pokazanych już w mediach społecznościowych za pomocą zdjęcia lub filmu. Malując je działam podobnie do użytkowników mediów społecznościowych – udostępniam je dalej kolejnym widzom. Jest to jednak przelanie treści z sieci na analog, nie jest to filmik czy obrazek, który przewiniemy dalej. Zostanie on z nami tak długo jak tylko będę go prezentować na ścianie.

Moją intencją jest wpływ na odbiorcę w taki sam lub podobny sposób jak działa to w Internecie – oderwanie myśli od codziennych problemów w momencie oglądania prac, pozytywny odbiór, a może nawet większe zainteresowanie konkretnym bohaterem z obrazu.

Serdecznie zapraszamy do obcowania ze sztuką przy lampce wybornego wina.

Wstęp wolny.



14 KWIETNIA

PRAISE THE SUN | SATYA | MIDNIGHTMARE

The Proffer of Light TOUR

Koncert w ramach trasy promującej album The Proffer of Light zespołu Praise the Sun.

PRAISE THE SUN

Zespół wykonujący muzykę z szeroko pojętego death metalu i metalcore. W 2020 roku zaprezentowali swoją twórczość, wydając EP The Art of Agony. W 2021 roku nie zwolnili tempa i rozpoczęli pracę nad drugą częścią materiału, promując ją singlem Echoes of Pompeii, który otworzył nowy rozdział w twórczości zespołu.

W drugiej połowie 2022 roku zespół zrealizował swój pierwszy LP - "The Proffer of Light".

SATYA

Gdański zespół powstały z inicjatywy Szymona i Tomasza Muzolf. Zaczął formować się w maju 2017 roku, kiedy do składu dołączył basista Wojciech Adamczyk. 8 marca 2018 roku grupę uzupełnił wokalista Filip Cirocki. Dotychczasowy dorobek zespołu to debiutancki album zatytułowany "Pustka", oraz dwa nowe single "Widok z Drogi w Dół" i "Gorzkie Łzy". Skład czerpie garściami z różnych podgatunków muzyki ciężkiej, główne inspiracje to między innymi Korn, Slipknot, Tool, Gojira czy Machine Head. Zespół na żywo pokazuje pazur i swoje niewyczerpane pokłady energii.

MIDNIGHTMARE

Znalezione w popiołach starego nieporządku pięć żywiołów, które tworzą oniryczne połączenie krzyków i melodii. Czy za dnia słyszysz te niepokojące dźwięki? Czy to na pewno nie jest sen?

Czy obudzisz się na czas, czy też zapadniesz głębiej w sen pośród koszmaru?

Wspierają Nas: Strefa Music Art • Pasem po Czole • Metal Music Attack • Mordor Radio • Kvlt • MetalRulez • Bocian Przynosi Płyty • 3 Winyle • Do tańca, nie do różańca

Piątek, 14 kwietnia, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg

15 KWIETNIA

SOBOTA W BIBLIOTECE

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 10:30 Ja też potrafię – warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają wiosenne eko obrazki wykonane na kartonie techniką collage’u z wykorzystaniem jeansu i innych tkanin, guzików, włóczki, sizalu – informuje Lidia Wojtkowiak, która poprowadzi zajęcia.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem).

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota: wiosenne wianki (obowiązują zapisy)

Podczas warsztatów stworzymy wianki z kolorowych kwiatów, które ozdobią nasze domy. Na warsztaty zapraszamy dzieci 6+ wraz z opiekunami – zapowiada Żaneta Łyczyszyńska, która poprowadzi zajęcia.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 13:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży i rozmowa o mandze “Spy × Family” autorstwa Tatsuyi Endo.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Sobota z biedronką Fionką: rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie książka autorstwa Benedicte Carboneill pt. „Zawsze wesoło z biedronką Fionką”.

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91)

godz. 12:00-14:00 Potyczki gamingowe: rozgrywki gry Roblox (obowiązują zapisy)

Roblox to edukacyjna gra internetowa, która odbywa się w wirtualnym świecie tworzonym przez samych użytkowników. Gracze samodzielnie tworzą światy, przedmioty, postacie i mapy, mogą łączyć się w zespoły, drużyny i społeczności.

Na rozgrywki zapraszamy dzieci w wieku 8+.

15 KWIETNIA

POKAZOWY TURNIEJ TAŃCA „BAŻANT”

Pokazowy Turniej Tańca „Bażant" na stałe wpisał się w kalendarz imprez tanecznych w Elblągu. Organizowany jest przez Centrum Tańca "Promyk" w Elblągu. Daje możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych nabytych przez najmłdszych tancerzy, którzy uczęszczają na zajęcia taneczne w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach tańca.

Podczas turnieju dzieci nie tylko wykażą się w różnorodnych stylach, również dostaną certyfikat tancerza. Zachęcamy do kibicowania oraz wspierania przyszłych gwiazd sceny tanecznej.

Termin: 15 kwietnia o godz. 16:00

Miejsce: Sala widowiskowo-sportowa CSE "Światowid" w Elblągu.

Kontakt:

- strona: www.promyk.elblag.pl

- tel.: 556110130

15 KWIETNIA FOT. 6

BLUES BABARIBA DANCING - DISCO Z ZESPOŁEM

HEEEJ!

Zapraszamy na kolejne disco z zespołem na żywo!!!

BLUES BABARIBA DANCING w składzie:

Agata Misiak - śpiew , skrzypce

Tomek Steńczyk - śpiew , gitara

Darek Zaleśny - saksofon

Waldek Franczyk - perkusja

Tomasz Gust - istr. klawiszowe

Będą grać hity, które znacie, lubicie, lub przynajmniej kojarzycie:) Nie zabraknie, Tiny Turner, Moloko, Franka Kimono, Elvisa, Podłogi Kawałka, czy Mniej niż 0!!! Będzie rock'n'rollowo, dyskotekowo i co tam jeszcze wymyślą... a przysięgam.. pomysłów im nie brakuje;)

Start około 21:00, ale bądźcie wcześniej, trzeba się ciut przygotować;)

Rezerwacja stolików - 504 076 402 lub 511 818 488

Sobota, 15 kwietnia, godz. 21:00, klub Mjazzga Elbląg

16 KWIETNIA

TANIEC SPORTOWY W ŚWIATOWIDZIE

Występy najlepszych tancerzy z całej Polski będzie można obejrzeć podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „Jantar”. Taneczne zmagania odbędą się w niedzielę, 16 kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Głównym założeniem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „Jantar” jest stworzenie warunków do rywalizacji dla tancerzy z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, w którym z powodzeniem trenuje się różnego rodzaju formy tańca, w tym sportowy taniec towarzyski. Zawody od lat cieszą się ogromną popularnością wśród tancerzy i na stałe wpisały się do elbląskiego kalendarza imprez.

Na sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu zaprezentują się pary sportowe z całej Polski, które powalczą nie tylko o turniejowe punkty, ale także o wyższe klasy taneczne. Elbląscy tancerze będą mieli okazję do rywalizacji z zawodnikami innych klubów i porównania swoich umiejętności.

– Kiedy obserwuje się grację i lekkość tancerzy, bardzo łatwo jest zapomnieć, jak wiele pracy poświęcili na doskonalenie swoich umiejętności – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, sędzia i trener taneczny. – Są to lata pracy nad każdym mięśniem, każdym szczegółem postawy, krokiem i gestem.

Podczas turnieju należy zwrócić uwagę nie tylko na piękno i powabność tancerzy, ale także na ogromną wolę walki i determinację zawodników. Na parkiecie będzie się liczył również wyraz artystyczny, strój, makijaż i fryzura – zawodnicy z pewnością będą się prześcigać w pomysłach na oryginalne kreacje.

Zawody zostaną podzielone na trzy bloki ułożone według poziomu umiejętności zawodników, a rywalizować w nich będą pary od 8. roku życia po seniorów. Od godziny 10:00 prezentować się będą początkujący tancerze, od 14:00 średnio zaawansowani, a o godz. 17:30 odbędzie się pokaz tych najbardziej doświadczonych zawodników.

I blok - godz. 10:00

najmłodsze pary z najniższymi klasami tanecznymi

II blok - godz. 14:00

pary średnio zaawansowane

III blok - godz. - 17:30

zawodnicy najwyższych klas tanecznych - czyli B i A

Termin | 16 kwietnia 2023 r. (niedziela), godz. 10:00

Miejsce | sala widowiskowo-sportowa, CSE „Światowid” w Elblągu

16 KWIETNIA

KABARET ANI MRU-MRU W NAJNOWSZYM PROGRAMIE "MNIEJ WIĘCEJ"

16 kwietnia o godz. 17:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka, ul. Teatralna 11

16 KWIETNIA

YANISTAN W ELBLĄGU - KONCERT DUETU KASPROWICZ/MARINCZENKO

YANISTAN - wrocławski duet KASPROWICZ i MARINCZENKO

Janusz Kasprowicz – znany wrocławski muzyk, kompozytor, autor tekstów i animator kultury. Jest twórcą, liderem, wokalistą i basistą zespołu Projekt Volodia, znanego m.in. z brawurowych aranżacji utworów Włodzimierza Wysockiego, wspólnych koncertów z Mirosławem Baką, transmisji w radiowej Trójce ze studia im. Agnieszki Osieckiej oraz występów na ważnych wydarzeniach kulturalnych w całym kraju. Propagator, znawca i miłośnik twórczości Włodzimierza Wysockiego, juror podczas festiwali, pomysłodawca oraz dyrektor cyklicznego festiwalu odbywającego się od 2011 r. poświęconego twórczości Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem” i wrocławskiego Festiwalu „Pieśniarze Niepokorni” oraz dyrektor artystyczny koncertów m.in. „Nocy Bardów” podczas Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie.

Stanisław Marinczenko - “wielowymiarowy” muzyk, multiinstrumentalista (gitary, pianino, buzuki, akordeon, mandolina, harfa…) Aktywnie udzielający się w wielu gatunkach muzycznych, poza piosenką literacką można usłyszeć jego dźwięki w kimatach irlandzkich, elektrogotyku…

Koncert duetu odbiega od stylistyki typowej dla występu bardów. Bogate instrumentarium, t. j. akordeon, buzuki, mandolina i oczywiście gitary, zmienianie przez wykonawców, głównie Stanisława Marinczenko podczas koncertu, niebywale urozmaica brzmienie, które eliminuje monotonność występu, zwłaszcza podczas wirtuozerskich popisów multiinstrumentalisty.

Podczas koncertu duet wykona utwory m.in. Toma Waitsa , Leonarda Cohena, Włodzimierza Wysockiego, The Tiger Lillies.

Cytat jednej z recenzji:

„ … Kasprowicz i Mariczenko czarują widza autentycznym zaangażowaniem w niebanalny przekaz uczuć i wizji artystycznych, sięgając do źródeł, nieraz zapomnianych, nieraz pominiętych. Kasprowicz czaruje głosem zlokalizowanym gdzieś pomiędzy barwną matowością Wysockiego a intelektualną chrypką Waitsa, Mariczenko czaruje instrumentami (gitara, mandolina, buzuki, akordeon) dokumentując zachodnią dekadencję wschodnią perfekcją brzmienia.”

Niedziela, 16 kwietnia, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

21 KWIETNIA

WIECZORNE ROZGRYWKI W KOSTCE

21 kwietnia, godz. 17:00-21:00: rozgrywki dla dorosłych graczy (w wieku 14+)

Chcemy, aby to był czas i miejsce, gdzie gracze będą mogli w spokoju skupić się na rozgrywce. Wiemy, że w związku z dużą ilością dzieci, w soboty jest to często bardzo trudne. Piątkowe spotkania, to cztery godziny grania w gry znane i lubiane, ale również okazja do poznania nowych premierowych tytułów, których zasady wytłumaczymy na miejscu – zapowiada Anna Romańczuk, kierowniczka Kostki.

Spotkanie organizuje Klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Kostka, przy wsparciu sklepu internetowego ALEplanszówki.pl

Więcej informacji: Filia nr 5 KOSTKA, ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa), tel. (55) 625 60 95/96

21 KWIETNIA

ZESPÓŁ DOSELLO PIERWSZY RAZ W ELBLĄGU

Rozkwitający zespół Dosello po raz pierwszy zagra w Elblągu! To duet grający muzykę nowoczesną, budowaną przez wiolonczelę oraz handpan. Z pozoru przeciwstawne instrumenty tworzą na scenie magiczną spójność. Ich zestawienie jest nowością w świecie muzyki. Na koncert Dosello zapraszamy 21 kwietnia do Galerii Nobilis w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Występy Dosello wprowadzają w świat doznań akustycznych, inspirujących do odkrywania wewnętrznych potencjałów i stymulujących wyobraźnię słuchaczy. Bazując na własnych kompozycjach łączących rytmikę handpana z melodyjnością wiolonczeli, artyści tworzą przestrzeń do przeżywania całej palety muzycznych emocji. Z innej strony, podążają za potrzebą wyciszenia, zapraszając do swoich występów lekkość i harmonię.

O muzykach:

Dagna Krause

„Gram na wiolonczeli od szóstego roku życia. Ukończyłam studia muzyczne w Poznaniu, później na stałe przyjechałam do rodzinnego Elbląga. Przeszłam przez różne prace i zajęcia: asystentka biurowa, recepcjonistka, opiekunka, terapeutka zajęciowa… Od lipca 2022 wróciłam do koncertów – wiolonczela czekała na mnie jak najlepsza przyjaciółka. Tworzę, tańczę, piszę, maluję i kocham przy muzyce. Jest naturalna jak oddychanie, towarzyszy mi w drodze i dopełnia życiowe doświadczenia. Grywam w różnych przestrzeniach – teatr, festiwale taneczne, przystań nad rzeką Elbląg, galerie sztuki. Uwielbiam rozmawiać ze słuchaczami językiem wiolonczeli. Dasz się zaprosić w tę podróż?”

Damian Urbaniak

„Na co dzień zajmuję się tworzeniem muzyki handpanowej, którą kocham niebywale. Organizuję koncerty, dzieląc się własnymi kompozycjami. Jest to wyraz mojej autentyczności, ekspresji i charakteru. Niosę dla ludzi tę wibrację jako symbol prowadzący do wyciszenia, rozluźnienia i spokoju. Handpan jest dla mnie narzędziem przenoszącym w zupełnie inny wymiar rzeczywistości. Fascynuje mnie holistyczne podejście do życia człowieka, a inspirację oraz wiedzę czerpię z zapisków Tradycyjnej Medycyny Wschodu. Na co dzień realizuję się także jako masażysta, praktykując masaż Lomi Lomi Nui oraz Shiatsu Bodywork. Uwielbiam obcować z naturą, wyjazdy w góry i bawić się życiem. To wszystko powoduje, że moje ciało czuje się zdrowe i silne. Podzielę się namiastką dobrej energii także z Tobą!”

Miejsce: Galeria Nobilis, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Data i godzina: 21.04.2023 r., godz. 19:00

Bilety do nabycia:

- online - www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

22 KWIETNIA

BULAJOWA SOBOTA

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota: łąki i ich mieszkańcy (obowiązują zapisy)

Podczas spotkania poznamy niezwykły świat owadów, a to za sprawą książki Katarzyny Biegańskiej pt. „Wielki pożar łąki”. Wykonamy też pracę plastyczną – zapowiada Mateusz Paradowski, który poprowadzi zajęcia.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

22 KWIETNIA

TWÓRCZE SPOTKANIA W KWIETNIU

Tym razem na spacer ze sztuką wyciągnie nas Joanna Mierzejewska. Podczas zwiedzania wystawy „Szlachta nie pracuje” prezentowanej w Krużganku Galerii EL, kuratorka opowie nam m.in. o tym, co stanowiło źródło inspiracji dla artystki Natalii Magalskiej. Obserwacje, wnioski, skojarzenia będą na wagę złota, ponieważ zamienią się w bazę do działania podczas warsztatów.

Warsztaty „Jaki znak Twój?” poprowadzi Helena Wojciechowska. Wraz z uczestnikami i uczestniczkami będziemy się zastanawiać nad cechami, które charakteryzują nas, a także bliskie nam osoby. Zalety, wady i to, do jakiej gromady przynależymy, zamienimy w symbole zaczerpnięte np. ze świata roślin i zwierząt. Na tej podstawie stworzymy indywidualne, recyklingowe herby „rodowe”.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 22 kwietnia 2023 r. (sobota)

– 11:00 – 12:00 oprowadzanie kuratorskie

– 12:00 – 16.00 warsztaty

Uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Nie trzeba natomiast zapisywać się na oprowadzanie po wystawach.

Zapisy na warsztaty: helena@galeria-el.pl

22 KWIETNIA

KONCERT HERE ON EARTH + BEYOND THE EVENT HORIZON | MJAZZGA | ELBLĄG

Here on Earth

Katowicki zespół Here on Earth powstał w pierwszej połowie 2014 roku. Grupa ma na swoim koncie trzy albumy oraz opublikowany w sieci singiel K.A.T.E., który przez wiele tygodni znajdował się na liście TurboTop w AntyRadiu. Bardzo dobre recenzje muzyki Here on Earth gościły w wielu polskich oraz zagranicznych wydawnictwach i portalach, m.in. Teraz Rock, Top Guitar, Eclipssed czy Fireworks. Zespół ma na swoim koncie występy m.in. na Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego w Toruniu, Warsaw Prog Days w Warszawie, Prog the Night w Łodzi, czy Progolucja Październikowa we Wrocławiu, współdzieląc scenę z takimi muzykami jak Collin Bass, Maciej Meller oraz zespołami Coogans Bluff, Anvision czy Cochise.

Beyond the Event Horizon

Zespół rockowy, grający muzykę instrumentalną, założony w 2010 roku. W 2020 roku grupa wydała swój trzeci studyjny album. BTEH występował na wielu festiwalach, w tym "Energia Lecha Festival", a także pojawiał się na scenie z takimi grupami jak: Khuda, Dorena, Crippled Black Phoenix, Antimatter, Spoiwo, Besides, Steak Number Eight, Telepathy czy Long Distance Calling.

Sobota, 22 kwietnia, godz. 18:00, klub Mjazzga Elbląg

22 KWIETNIA

SCENA MUZYCZNYCH TALENTÓW. KONCERT DYPLOMANTÓW AMUZ

Marimba, klarnet, wiolonczela, harfa – choć na pierwszy rzut oka ten zestaw wygląda jak „kwartet egzotyczny”, nic bardziej mylnego. Wspomniane instrumenty pasują do siebie i to jak! – zagoszczą bowiem na koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który odbędzie się 22 kwietnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. W roli solistów wystąpią dyplomanci Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy udowodnią, że marimba czy harfa w zestawieniu ze smyczkami to muzyczna uczta dla oczu i uszu. Repertuar? Rozmaity – z jednej strona klasyka reprezentowana m.in. przez utwór Mozarta, z drugiej kompozytorska współczesność dzięki twórczości Krzysztofa Jurczaka. Emocji nie zabraknie ani na moment!

22.04.2023, sobota, 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Krzysztof Jurczak – kompozytor; Trajan Muryń – dyrygent; Maciej Tomasiewicz – dyrygent; Przemysław Juchniewicz – klarnet; Guilermo Rodriguez Calero – marimba; Adrianna Ciemińska – wiolonczela; Urszula Hazuka – harfa; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. K. Jurczak – Adagio na wiolonczelę i struny; E. Séjourné – Koncert na marimbę i smyczki; W. A. Mozart – Koncert Klarnetowy A-dur, KV 622 na klarnet i orkiestrę; C. Debussy – Taniec sakralny i taniec świecki na harfę i smyczki.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Patron medialny płyty EOK „Weinberg-Czarnecki”: TVP Kultura

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze



27 KWIETNIA

„STACYJKA” DLA NAJMŁODSZYCH

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na kwietniowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

27.04 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Ciężarówki” Byrona Bartona. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, do czego służą różnego rodzaju pojazdy. Które przewożą jedzenie, a które pomagają naprawić zepsute światło na ulicy? W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59,tel. (55) 625 60 90

28 KWIETNIA

ANTYDEPRESANTY: MANSARDA/KILL PHOLLINS

W Majóweczę wchodzimy z mocnym uderzeniem! 28 kwietnia zapraszamy na koncert dwóch elbląskich zespołów - Mansarda i Kill Phollins. Wspaniały będzie to wieczór. Nie zapomnicie go nigdy.

Kill Phollins: Garage Post-Punk Psychodelic Gin&Tonic

Mansarda: Instrumentalna muzyka rockowa z elementami fusion i psychodelicznego jazzu, która odmieni wasze życie o "360 stopni".

Piątek, 28 kwietnia, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg



29 KWIETNIA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ

Sobota, 29 kwietnia

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Polak mały!: rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto Ty jesteś?”.

30 KWIETNIA

ABBA I INNI SYMFONICZNIE - ELBLĄG TEATR IM. ALEKSANDRA SEWRUKA

Niewiele zespołów może się pochwalić faktem, że stało się symbolem muzycznym całej dekady, było głównym towarem eksportowym swojego kraju oraz że na podstawie jego muzyki napisano musical, który potem doczekał się ekranizacji. A to wszystko stało się udziałem czwórki skandynawskich wykonawców: nie wyobrażamy sobie lat '70 bez "Waterloo", "Honey, Honey", "Money, Money, "Money", tak jak nie wyobrażamy sobie Szwecji bez ABBY, zaś film "Mamma mia!" był wydarzeniem w roku 2008. Wszyscy, którzy bawili się przy muzyce zespołu Boney-M czy Modern Talking, również odnajdą się znakomicie w atmosferze naszego koncertu: obiecujemy uśmiech i wzruszenie, powrót wspomnień i świetną zabawę dzisiaj, bo przecież "szczęściem jest pozostać bliskimi sobie jak dzieci", jak głosi piosenka "Felicità" - największy przebój duetu Al Bano i Romina Power, którego muzyka także zabrzmi podczas tego niezwykłego wieczoru... Na scenie chór, balet, orkiestra i soliści!

30 kwietnia, godz. 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu