Z Góry Chrobrego znów popłynie muzyka. Na koncert i Piknik Kulturalny dojedziesz do Bażantarni specjalnym muzycznym tramwajem. Przed nami Elbląskie Święto Muzyki, czyli muzyczna parada uliczna, koncerty i warsztaty [PROGRAM IMPREZY]

Już w czerwcu kolejna edycja Elbląskiego Święta Muzyki. Stowarzyszenie Kulturalne Co jest? zaprasza na 5. edycję wydarzenia, którego najważniejszą intencją jest wyjście z muzyką na ulice wprost pod nadciągające uszy elblążan i turystów. Ale Elbląskie Święto Muzyki to już nie tylko koncerty uliczne, ale również projekcje, warsztaty i... dużo radości! W tym roku dzięki głosom w Budżecie Obywatelskim osób przychylnych inicjatywie zaplanowano jeszcze więcej kulturalnych emocji i muzycznych wydarzeń.

— Mamy ambitny plan — chcielibyśmy zrobić przyszłoroczne Elbląskie Święto Muzyki z dużo większym rozmachem i na szerszą skalę. Planujemy, aby nie ograniczało się ono, tak jak do tej pory, tylko do starówki, ale aby cały Elbląg był takim jednym wielkim Świętem Muzyki. Chcielibyśmy zorganizować to wydarzenie z należytą rangą — przysługującą imprezie, która będzie obchodziła piąty jubileusz. Miło by było świętować go z pompą — aby cały Elbląg po prostu grał — mówiła w ubiegłym roku Beata Branicka, prezeska stowarzyszenia kulturalnego Co jest?

I jak widać, udało się. Cały Elbląg znów będzie grał.



Program EŚM 2023:

16 czerwca (piątek), godz. 17

Muzyczna Parada Uliczna (zmotoryzowana)

Wesoły autobus, stare amerykańskie auta i motocykle

Trasa: Hala WS - Grunwaldzka-Hetmańska - 12 Lutego-Płk. Dąbka-Odrodzenia i potem zobaczymy



17 czerwca (sobota), godz. 15-23

Piknik Kulturalny | Góra Chrobrego

Strefa Animacji Dziecięcych (SAD), Strefa Hamaków | DJ Set, Szkicologia, Strefa Gastro

18:00 - koncert GROOVNO | Scena Główna

19:30 - koncert KLAWO | Scena GCH

21:00 - koncert SKUBAS | Scena Główna

Do Bażantarni będzie można dojechać specjalnym muzycznym wagonem tramwajowym N2.



18 czerwca (niedziela), godz. 14-22

Finał EŚM | Stare Miasto

14:00-18:30 Prezentacje Uliczne | Strefy

15:00-18:00 Strefa Animacji Dziecięcych (SAD)

16:00 - warsztaty tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę (SAD)

17:00 - koncert dla dzieci CZEREŚNIE (SAD)

19:00 - Muzyczna Parada Uliczna (piesza, ulicami Starego Miasta)

Elbląska Orkiestra Wojskowa, artyści oraz uczestnicy EŚM2023

20:00 - koncert Vito Bambino | dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

21 czerwca (środa)

19:30 - warsztaty robienia wianków | Przystań Grupy Wodnej

22:00 - EŚM na wodzie (pływająca muzyka, puszczanie wianków na rzekę) | Przystań Grupy Wodnej

Udział we wszystkich wydarzeniach EŚM2023 jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów (ilość uczestników) - na koncert Vito Bambino obowiązują bezpłatne wejściówki — dystrybucja w wyznaczonych punktach (wkrótce więcej informacji). Udział w warsztatach w ramach imprezy ograniczony (ilość uczestników) - do wykorzystania przygotowanych materiałów warsztatowych.