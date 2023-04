Dni Elbląga 2023. Kiedy i co w programie? Znamy pierwsze szczegóły imprezy

Do lata jeszcze trochę czasu i do Dni Elbląga, które odbędą się tradycyjnie w pierwszy weekend wakacji też. Jednak władze miasta już teraz przygotowują się do organizacji tej imprezy. Postanowiliśmy więc uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić naszym Czytelnikom kto wystąpi podczas tegorocznego elbląskiego święta miasta.

Dni Elbląga już tradycyjnie odbywają się w pierwszy weekend wakacji. W tym roku elbląskie święto miasta odbędzie się w dniach 24-25 czerwca. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić jedną z gwiazd, która wystąpi podczas tegorocznych koncertów, będzie wokalistka Bovska.

Bovska a właściwie Magda Grabowska-Wacławek to polska piosenkarka, autorka tekstów, ilustratorka. 11 marca 2016 wydała debiutancki album studyjny pt. Kaktus. Premierę płyty poprzedziło wydanie tytułowego singla. 10 sierpnia singiel uzyskał status złotej płyty, sprzedając się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, z kolei z albumem dotarła do 23. miejsca oficjalnej listy sprzedaży w Polsce. W 2016 otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. W 2017 została nominowana do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku. Najpopularniejsze utwory artystki to m.in. wspomniany "Kaktus" i "Wujek G".



Kliknij i zobacz teledysk: Bovska - Wujek G.