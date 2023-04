Elbląg: Na Placu Dworcowym stanie obraz pt. Anioł nad Elblągiem. Autorka obrazu podarowała go miastu. Anioł symbolizuje pokój, przebaczenie, ochronę oraz miłość

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. o godz. 12.30 na Placu Dworcowym w Elblągu odbędzie się uroczystość odsłonięcia obrazu Marie-Luise Salden " Anioł nad Elblągiem". Wydarzenie zostanie poprzedzone krótkimi przemówieniami oraz miniaturą Teatru 3.5.

Kim jest artystka? Jak w jej historii zapisał się Elbląg? Co obraz znaczy dla Elbląga?



Autorką obrazu jest Marie-Luise Salden (Salewska), artystka urodzona w roku 1939 w Elblągu, która została ochrzczona w budynku kościoła p.w. NMP — obecnie Centrum Sztuki Galeria EL. W czasie wojny, w wieku 4 lat opuściła Elbląg. Aktualnie mieszka w Republice Federalnej Niemiec, gdzie zajmuje się pracą artystyczną i edukacją muzealną. Mimo trudnej historii i wielu bolesnych wspomnień Marie-Luise Salden czuje się emocjonalnie związana z Elblągiem i jego mieszkańcami, dlatego też pragnie przekazać w darze „swojemu miastu” dzieło, które ma dla niej wymiar symboliczny. Jego reprodukcja zostanie umieszczona na Placu Dworcowym w Elblągu.

Sama artystka wyjaśnia przekaz swojej pracy jako hołd złożony miastu Elbląg. Anioł widniejący na jej pracy oznacza pokój, przebaczenie, ochronę oraz miłość. Projekt jest swoistym katalizatorem dialogu międzypokoleniowego, nawoływaniem do pokoju i wybaczenia. Umiejscowienie obrazu na dworcu, nawiązuje do tych, którzy w wyniku działań wojennych opuścili miasto, ale również do obecnej sytuacji migracyjnej, gdzie schronienia i ochrony szukają uciekający przed wojną obywatele, sąsiadującej z Polską, Ukrainy. Dworce kolejowe są często pierwszym miejscem kontaktu z Nowym Domem – miastem i jego mieszkańcami.

UM Elbląg