Nie żyje Stanisław Fijarczyk. Jego śmierć dla wielu jest szokiem

"Z ogromnym smutkiem w sercu, ale i nadzieją płynąca z wiary, pragniemy poinformować, że dziś o godz. 15.20 w szpitalu zmarł nasz przyjaciel Śp. Stanisław Fijarczyk, Olimpijczyk z krwi i kości.

Jego śmierć dla wielu z nas jest szokiem, a szybkość postępowania choroby była niesamowita.

Modlimy się za Ciebie, bo byłeś człowiekiem wiary.

Spoczywaj w pokoju w Domu naszego Ojca w niebie" — przekazali piłkarze Olimpii Elbląg.

Kolejna drużyna, MKS Błękitni Orneta, zaznacza: "Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że w dniu dzisiejszym odszedł do wieczności Śp. Stanisław Fijarczyk, były zawodnik i trener naszego klubu - MKS Błękitni Orneta. Jego śmierć była niespodziewana dla nas wszystkich i napełniła nas smutkiem.

Wierzymy, że w przyszłości spotkamy się w Domu naszego Ojca. Spoczywaj w Pokoju, Stasiu. Głębokie wyrazy współczucia dla małżonki i rodziny."

Zmarłego trenera żegna też m.in. burmistrz Braniewa, Tomasz Sielicki: "Z żalem przyjąłem informację o śmierci Pana Stanisława Fijarczyka, cenionego trenera piłkarskiego, który w trakcie swojej bogatej kariery trenował również MKS Zatoka Braniewo.

Z Panem Stanisławem połączyła mnie Zatoka - mieliśmy okazję współpracować przez 5 lat i bardzo miło wspominam ten okres.

Wszystkim bliskim Pana Stanisława w imieniu swoim oraz Mieszkańców Braniewa składam najszczersze kondolencje. Pan Stanisław pozostanie w naszej pamięci jako doskonały fachowiec, człowiek sportu oraz przyjaciel "Zatoki" i całego Braniewa!" — podkreśla Tomasz Sielicki.

Redakcja Dziennika Elbląskiego przekazuje najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego.

Stanisław Fijarczyk urodził się 14 lutego 1955 r. w Ostrołęce. Karierę sportową rozpoczął w wieku 13 lat w drużynie Błękitni Orneta. W latach 1975-1985 reprezentował II-ligowy Stoczniowiec Gdańsk, a od 1985 do 1987 roku był zawodnikiem Olimpii Elbląg. Pracę szkoleniową rozpoczął, jeszcze będąc piłkarzem. W 1989 wyjechał do Kanady, gdzie związał się z polonijnym klubem Falcons Toronto. Do Polski wrócił w 1990, został asystentem trenera Józefa Bujko w II-ligowej Olimpii Elbląg, a dwa lata później został III-ligowego klubu Polonia Elbląg, a w 1994 rozpoczął współpracę z Błękitnymi Orneta. W ciągu ostatnich lat swojej działalności szkolił wiele zawodników z Elbląga i regionu, pracował też w Elbląskim Związku Piłki nożnej jako trener-koordynator.