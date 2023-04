Tężnia to za mało by Frombork stał się uzdrowiskiem. Miasto potrzebuje inwestorów

Frombork na budowę tężni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej pozyskał 4,9 mln zł z programu Polski Ład. Czy ta inwestycja wystarczy, aby miasto stało się uzdrowiskiem? Niestety nie. Ale może jeszcze bardziej przyciągać turystów do Fromborka.

Jak twierdzą władze samorządowe, miasto wzbudza coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród turystów, ale i inwestorów. Frombork to teraz synonim rozwoju i rewitalizacji – oblicze gminy wciąż się zmienia.

W 2013 roku Ministerstwo Zdrowia wydało decyzję potwierdzającą lecznicze właściwości wód w okolicach Fromborka. Od 2015 roku miasto jest obszarem ochrony uzdrowiskowej. Frombork mógłby zostać uzdrowiskiem, ale działania samorządu w tym kierunku zostały tymczasowo wstrzymane. A wszystko ze względu na koszty. Aby samorząd mógł ubiegać się o nadanie miastu statutu uzdrowiska, musiałby najpierw podjąć się rekonstrukcji odwiertu, który powstał w latach 70. XX wieku. Koszty oszacowano na około 11 mln zł. To dla samorządu kwota zaporowa. Jednak miasto nie rezygnuje z możliwości, jakie dają odkryte tu wody solankowe.

O te skarby warto dbać

Frombork już od dawna przymierzał się do inwestycji o charakterze uzdrowiskowym, jaką miałaby być tężnia solankowa, jednak z uwagi na skromny budżet samorządu realizację przedsięwzięcia odkładano w czasie. Zaplanowano, aby środki na inwestycję pozyskać z funduszy zewnętrznych. I udało się – Frombork otrzymał 4,9 mln zł z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W ramach otrzymanych dotacji zaplanowano, aby we Fromborku stanęła drewniana tężnia. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, na którą samorząd Fromborka chce wstępnie przeznaczyć 5 mln zł. Brakującą kwotę samorząd chce wygospodarować z własnego budżetu. Jeżeli uda się wybrać wykonawcę i wystarczy środków finansowych na realizację inwestycji, oddanie obiektu do użytku planowane jest na początek roku 2025.

— W przyszłości ta inwestycja stanowić będzie element infrastruktury uzdrowiskowej — wyjaśnia Zbigniew Pietkiewicz, burmistrz Fromborka.

Pietkiewicz zauważa, że tężnia będzie miała pozytywny wpływ na wizerunek miasta.

— Wzorujemy się trochę na Miłomłynie i minitężni, która tam powstała.

Dlaczego wybór padł akurat na tego typu działalność?

— Innej alternatywy nie mamy. Przemysłu tu nie wpuścimy, a poza tym nawet się do nas nie pcha. Naszym bogactwem jest tak naprawdę czyste powietrze i środowisko oraz woda — przyznaje Zbigniew Pietkiewicz.

I dodaje: — O te skarby warto dbać, a mam nadzieję, że za jakiś czas już wszyscy je docenią.



Czy według burmistrza Frombork ma szansę stać się wizytówką Warmii i Mazur?

— Oczywiście — odpowiada bez wahania Zbigniew Pietkiewicz.

A Jacek Kosiński, zastępca burmistrza Fromborka, dodaje: — Frombork już jest wizytówką Warmii i Mazur. Nazywany Klejnotem Warmii, wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród turystów indywidualnych, rodzinnych oraz grupowych. Pasjonaci historii, aktywnego odpoczynku czy stref eko — każdy znajdzie w naszym niewielkim, a wyjątkowym miasteczku coś dla siebie. Frombork to teraz synonim rozwoju, budowy, przebudowy i rewitalizacji — oblicze gminy wciąż zmienia się na nowe. Odrestaurowane Wzgórze Katedralne, promenada z plażą i odnowionym molem, a także obecne inwestycje na tzw. Placu Górników i w porcie podnoszą naszą atrakcyjność. W tym roku prywatni inwestorzy i pasjonaci uruchomią Nadzalewową Kolej Drezynową na trasie Frombork-Tolkmicko, która z pewnością będzie odkryciem sezonu. Kolejny inwestor jest zainteresowany zagospodarowaniem miejskiego mola i utworzeniem bazy rekreacyjno-wypoczynkowej oferującej m.in. wynajem łodzi zeroemisyjnych, tzw. houseboatów, rowerów wodnych, kajaków i małą gastronomię.

— Miasto — Gród Kopernika — nierozerwalnie kojarzy się z wielkim astronomem, co ma szczególne znaczenie w Roku Kopernikowskim. Zaplanowane w związku z tym wydarzenia rozrywkowo-kulturalne już od lutego przyciągają turystów na skalę większą niż w roku poprzednim. Ponadto należymy do Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii i poza turystami odwiedzają nas też pielgrzymi — zaznacza zastępca burmistrza Fromborka.

Potrzebny inwestor

W marcu samorząd Fromborka ogłosił przetarg na rewitalizację przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej przy ul. Dworcowej. W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie rewitalizacji terenów zielonych poprzez utwardzenie ciągów rowerowo-pieszych, wyposażenie w obiekty małej architektury oraz budowę tężni solankowej wraz z niezbędnymi elementami, a także zagospodarowanie otoczenia jako miejsca spotkań publicznych. Obiekt tężni zaprojektowano w ten sposób, aby w sezonie poza funkcją rekreacyjno-leczniczą mógł pełnić również funkcję amfiteatru. W związku z tym zespół siedzisk od strony ul. Dworcowej będzie mógł służyć za widownię do spektakli i innych wydarzeń kulturowych, które będą się odbywały na podniesionym przejściu. Zaplanowano, aby doraźnie, czyli do czasu zasilania tężni z własnego ujęcia solanki, zaopatrzenie w wodę odbywało się z wodociągu miejskiego. Obiekt ma posiadać oświetlenie ekologiczne. Omawiane zadanie ma zostać zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu 20 miesięcy od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.

Czy 5 mln zł rzeczywiste wystarczy, aby ta inwestycja została zrealizowana? W odpowiedzi na pierwszy przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, na kwotę 11,7 mln zł. Jest to zatem oferta, która ponad dwukrotnie przekracza zaplanowany budżet. Przetarg w najbliższym czasie będzie musiał zostać powtórzony.

W drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. — przypomnijmy — nadano miastu Frombork oraz sołectwom Ronin i Bogdany położonym na obszarze gminy Frombork status obszaru ochrony uzdrowiskowej, którego oficjalna nazwa brzmi „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork”.

Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych, posiada klimat o właściwościach leczniczych, na jego obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (warunek niespełniony przez gminę Frombork), spełnia określone wymagania w stosunku do środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami. Uzyskując status obszaru ochrony uzdrowiskowej w roku 2015 r., Gmina Frombork udowodniła spełnienie warunków 1, 2, 4 i 5.



Ewelina Gulińska

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Reaktywacja Kolei Nadzalewowej. Rusza Nadzalewowa Kolej Drezynowa na odcinku Frombork – Tolkmicko. Pierwsze kursy już w maju — Na drodze do uzyskania przez Gminę Frombork statusu uzdrowiska pozostał już tylko jeden warunek do spełnienia. Posiadanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego przygotowanych do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, to nasz klucz do nowego statusu. Sami na ten moment nie damy rady sfinansować takiego przedsięwzięcia. Inwestor strategiczny będzie najlepszym rozwiązaniem, na które bardzo liczymy — przekazuje Jacek Kosiński, zastępca burmistrza Fromborka. Prace nad ustanowieniem obszaru ochrony uzdrowiskowej Frombork realizowane były w latach 2011-2015. Następnie, po ustanowieniu obszaru w roku 2015, podejmowano kolejne działania ukierunkowane na uzyskanie statusu uzdrowiska. Zgodnie z przepisami gmina, na której obszarze znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest zobowiązana do sporządzania nie rzadziej niż raz na 10 lat operatu uzdrowiskowego w celu potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej gminy Frombork powstał w roku 2013, zatem termin jego ważności upływa w tym roku. Gmina Frombork obecnie jest na etapie opracowywania aktualnego operatu uzdrowiskowego, aby utrzymać nadany w 2015 roku status obszaru ochrony uzdrowiskowej.