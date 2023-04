Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź kalendarz imprez

Co, gdzie, kiedy w Elblągu to przegląd najciekawszych wydarzeń przygotowany przez Dziennik Elbląski. Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź nasz elbląski kalendarz imprez.

21 KWIETNIA

WIECZORNE ROZGRYWKI W KOSTCE

21 kwietnia, godz. 17:00-21:00: rozgrywki dla dorosłych graczy (w wieku 14+)

Chcemy, aby to był czas i miejsce, gdzie gracze będą mogli w spokoju skupić się na rozgrywce. Wiemy, że w związku z dużą ilością dzieci, w soboty jest to często bardzo trudne. Piątkowe spotkania, to cztery godziny grania w gry znane i lubiane, ale również okazja do poznania nowych premierowych tytułów, których zasady wytłumaczymy na miejscu – zapowiada Anna Romańczuk, kierowniczka Kostki.

Spotkanie organizuje Klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Kostka, przy wsparciu sklepu internetowego ALEplanszówki.pl

Więcej informacji: Filia nr 5 KOSTKA, ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa), tel. (55) 625 60 95/96

21 KWIETNIA

ZESPÓŁ DOSELLO PIERWSZY RAZ W ELBLĄGU

Rozkwitający zespół Dosello po raz pierwszy zagra w Elblągu! To duet grający muzykę nowoczesną, budowaną przez wiolonczelę oraz handpan. Z pozoru przeciwstawne instrumenty tworzą na scenie magiczną spójność. Ich zestawienie jest nowością w świecie muzyki. Na koncert Dosello zapraszamy 21 kwietnia do Galerii Nobilis w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Występy Dosello wprowadzają w świat doznań akustycznych, inspirujących do odkrywania wewnętrznych potencjałów i stymulujących wyobraźnię słuchaczy. Bazując na własnych kompozycjach łączących rytmikę handpana z melodyjnością wiolonczeli, artyści tworzą przestrzeń do przeżywania całej palety muzycznych emocji. Z innej strony, podążają za potrzebą wyciszenia, zapraszając do swoich występów lekkość i harmonię.

22 KWIETNIA

BULAJOWA SOBOTA

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota: łąki i ich mieszkańcy (obowiązują zapisy)

Podczas spotkania poznamy niezwykły świat owadów, a to za sprawą książki Katarzyny Biegańskiej pt. „Wielki pożar łąki”. Wykonamy też pracę plastyczną – zapowiada Mateusz Paradowski, który poprowadzi zajęcia.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

22 KWIETNIA

TWÓRCZE SPOTKANIA W KWIETNIU

Tym razem na spacer ze sztuką wyciągnie nas Joanna Mierzejewska. Podczas zwiedzania wystawy „Szlachta nie pracuje” prezentowanej w Krużganku Galerii EL, kuratorka opowie nam m.in. o tym, co stanowiło źródło inspiracji dla artystki Natalii Magalskiej. Obserwacje, wnioski, skojarzenia będą na wagę złota, ponieważ zamienią się w bazę do działania podczas warsztatów.

Warsztaty „Jaki znak Twój?” poprowadzi Helena Wojciechowska. Wraz z uczestnikami i uczestniczkami będziemy się zastanawiać nad cechami, które charakteryzują nas, a także bliskie nam osoby. Zalety, wady i to, do jakiej gromady przynależymy, zamienimy w symbole zaczerpnięte np. ze świata roślin i zwierząt. Na tej podstawie stworzymy indywidualne, recyklingowe herby „rodowe”.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 22 kwietnia 2023 r. (sobota)

– 11:00 – 12:00 oprowadzanie kuratorskie

– 12:00 – 16.00 warsztaty

Uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Nie trzeba natomiast zapisywać się na oprowadzanie po wystawach.

Zapisy na warsztaty: helena@galeria-el.pl

22 KWIETNIA

KONCERT HERE ON EARTH + BEYOND THE EVENT HORIZON | MJAZZGA | ELBLĄG

Here on Earth

Katowicki zespół Here on Earth powstał w pierwszej połowie 2014 roku. Grupa ma na swoim koncie trzy albumy oraz opublikowany w sieci singiel K.A.T.E., który przez wiele tygodni znajdował się na liście TurboTop w AntyRadiu. Bardzo dobre recenzje muzyki Here on Earth gościły w wielu polskich oraz zagranicznych wydawnictwach i portalach, m.in. Teraz Rock, Top Guitar, Eclipssed czy Fireworks. Zespół ma na swoim koncie występy m.in. na Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego w Toruniu, Warsaw Prog Days w Warszawie, Prog the Night w Łodzi, czy Progolucja Październikowa we Wrocławiu, współdzieląc scenę z takimi muzykami jak Collin Bass, Maciej Meller oraz zespołami Coogans Bluff, Anvision czy Cochise.

Beyond the Event Horizon

Zespół rockowy, grający muzykę instrumentalną, założony w 2010 roku. W 2020 roku grupa wydała swój trzeci studyjny album. BTEH występował na wielu festiwalach, w tym "Energia Lecha Festival", a także pojawiał się na scenie z takimi grupami jak: Khuda, Dorena, Crippled Black Phoenix, Antimatter, Spoiwo, Besides, Steak Number Eight, Telepathy czy Long Distance Calling.

Sobota, 22 kwietnia, godz. 18:00, klub Mjazzga Elbląg

22 KWIETNIA

SCENA MUZYCZNYCH TALENTÓW. KONCERT DYPLOMANTÓW AMUZ

Marimba, klarnet, wiolonczela, harfa – choć na pierwszy rzut oka ten zestaw wygląda jak „kwartet egzotyczny”, nic bardziej mylnego. Wspomniane instrumenty pasują do siebie i to jak! – zagoszczą bowiem na koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który odbędzie się 22 kwietnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. W roli solistów wystąpią dyplomanci Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy udowodnią, że marimba czy harfa w zestawieniu ze smyczkami to muzyczna uczta dla oczu i uszu. Repertuar? Rozmaity – z jednej strona klasyka reprezentowana m.in. przez utwór Mozarta, z drugiej kompozytorska współczesność dzięki twórczości Krzysztofa Jurczaka. Emocji nie zabraknie ani na moment!

22.04.2023, sobota, 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Krzysztof Jurczak – kompozytor; Trajan Muryń – dyrygent; Maciej Tomasiewicz – dyrygent; Przemysław Juchniewicz – klarnet; Guilermo Rodriguez Calero – marimba; Adrianna Ciemińska – wiolonczela; Urszula Hazuka – harfa; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. K. Jurczak – Adagio na wiolonczelę i struny; E. Séjourné – Koncert na marimbę i smyczki; W. A. Mozart – Koncert Klarnetowy A-dur, KV 622 na klarnet i orkiestrę; C. Debussy – Taniec sakralny i taniec świecki na harfę i smyczki.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Patron medialny płyty EOK „Weinberg-Czarnecki”: TVP Kultura

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze



22 KWIETNIA

KONCERT EMITER

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza 22 kwietnia 2023, godz. 19:00, na koncert EMITER.

EMITER to solowy projekt Marcina Dymitera (niski szum, ZEMITER, RADYKALNA ORKIESTRA POMORSKA). Porusza się w obszarze elektroniki, drone music, ambient field recordingu, muzyki improwizowanej i eksperymentalnej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska, muzykę do filmów, spektakli teatralnych, wystaw i przestrzeni publicznych.

Kiedy: 22.04.2023

O której: 19:00

Gdzie: Galeria EL, Galeria Laboratorium

22 KWIETNIA

KAZIUKI W BRANIEWIE

Kaziuki to tradycyjne litewskie święto ludowe obchodzone na cześć św. Kazimierza, patrona Litwy. Wydarzenie to odbywa się w Wilnie od niemal 400 lat. Z przyczyn kulturowych oraz historycznych organizowane jest też w wielu polskich miastach między innymi w Braniewie.

22.04.2023 godzina 14:00 – Braniewskie Centrum Kultury.

Wystąpią:

- Kapela „Kawalerów Podwileńskich”

- Zespół Tańca Ludowego „PERŁA”

- Warmia Braniewo

- Tęcza Warmii

W czasie wydarzenia zapraszamy do stoisk z tradycyjnymi litewskimi produktami. Imprezę poprowadzi Dominik Kuziniewic, czyli WINCUK BAŁBATUNSZCZYK Z PUSTASZYSZEK.

Wstęp wolny

22-23 KWIETNIA

XII WIOSENNE TARGI OGRODNICZE – STARE POLE

Wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów. Z myślą o tym, już po raz dwunasty, organizujemy dla Państwa Wiosenne Targi Ogrodnicze w Starym Polu. Targi stały się wydarzeniem cyklicznym, które wpisuje się w kalendarz imprez plenerowych odbywających się na naszym terenie.

Na Targach zaprezentują się firmy z branży ogrodniczej oferujące m.in.: materiał szkółkarski – owocowy i ozdobny, kwiaty, krzewy, rośliny rabatowe, cebulowe oraz nasiona i rozsadę warzyw. Nie zabraknie stoisk z architekturą ogrodową, narzędziami i sprzętem do produkcji ogrodniczej, a także wyposażeniem i aranżacją ogrodów. Na Targach gościć będziemy również producentów i dystrybutorów zajmujących się ekologią i ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, systemami grzewczymi i pszczelarstwem. Obecne będą też firmy budowlane, motoryzacyjne, a także oferujące nawozy i środki ochrony roślin, obsługujące rolnictwo, w tym doradztwo rolnicze, ubezpieczeniowe, kredytowe i inne.

Jak co roku, Targom towarzyszyć będzie wystawa wyrobów rzemiosła artystycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz sprzedaż produktów spożywczych, bezpośrdnio z gospodarstw, w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Nasi Goście będą mieli również okazję obejrzeć wystawę gołębi, drobiu ozdobnego i królików, dokonać zakupów w bloku handlowym, w którym można znaleźć prawie wszystko, skorzystać z oferty gastronomii, stoisk z produktami przetwórstwa spożywczego i „wesołego miasteczka”.

Mamy nadzieję, że bogata oferta XII Wiosennych Targów Ogrodniczych spełni oczekiwania wszystkich zwiedzających – umożliwi miłe spędzenie czasu i zachęci do zakupów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach wystawców z kraju i z zagranicy oraz do odwiedzenia targów przez gości i mieszkańców regionu zarówno terenów wiejskich, jak i okolicznych miast.

22-23 kwietnia, godz. 10-17, Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21

23 KWIETNIA

TEATR BANIEK MYDLANYCH „TAJEMNICA BAŃKI SZCZĘŚCIA”

Teatr Baniek Mydlanych zaprasza na unikalne widowisko dla dzieci i prezentuje spektakl „Tajemnica Bańki Szczęścia”, w którym znów spotkamy się ze znanymi już bohaterami Bąbelkiem i Mydlaneczką oraz Mistrzem Bulbulasem. Czekają na nas Olbrzymie Bańki Mydlane w nowych kształtach i kolorach!

Bajeczny karnawał baniek mydlanych oraz niesamowita dawka humoru i dobrej energii dla całej rodziny, czyli interaktywne show w wykonaniu międzynarodowych artystów, które zabierze Was w zachwycającą podróż do krainy magii i kolorów!

Zanurzcie się do świata dzieciństwa i radości całą rodziną!

Teatr Baniek Mydlanych ponownie wyrusza w trasę koncertową po Polsce!

O spektaklu:

Zapraszamy do magicznej krainy Bańkolandii, gdzie w laboratorium znanego wynalazcy Bąbelka trwają prace nad tajemniczą recepturą Mydlanej Bańki Szczęścia…

I choć to już 387 nieudana próba odkrycia sekretu szczęścia, Bąbelek nie rozpacza – dobrze wie, że pomogą mu przyjaciele: Mydlaneczka – prymuska mydlanej edukacji, Wróżka Czarodziejówna – mądra nauczycielka, Profesor Bulbulas – osobliwy naukowiec i oczywiście Wy, widzowie Bańkolandii! Pomożecie Bąbelkowi?

Przygotujcie się więc do prawdziwej mydlanej przygody!

Będziemy rozwiązywać bańkowe zagadki, wspierać Mydlaneczkę i Bąbelka swoimi oklaskami, walczyć ze złośliwym Bulbulasem i wspólnie zmieniać stworzone przez niego dziwadła w kolorowe bańki radości. A więc do przodu!

Wyruszajmy na poszukiwanie szczęścia!

Otworzy się przed Wami świat prawdziwych cudów i baśni, które artyści tworzyć będą na magicznej scenie Bańkolandii!

Ten spektakl otworzy przed widzami świat prawdziwych czarów i baśni, którą artyści stworzą na scenie…

Polecamy dla dzieci od 2 do 10 roku życia!

Uwaga:

* Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.

* Ze względu na stojące pod sceną dzieci (podczas kulminacyjnych pokazów baniek), widoczność z pierwszego i drugiego rzędu może być ograniczona.

23 kwietnia, godz. 13:00 i 15:00, Kino Światowid w Elblągu

25 KWIETNIA

DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE LITERACKIEJ

25.04 (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce Tomasza Michniewicza “Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata”

Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy urodzili się w innej części świata?

O książce z opisu wydawcy:

Siedem podróży w czasie. A ponieważ czas dany nam jest jako pamięć, będzie to siedem podróży przez siedem pamięci siedmiu zwykłych ludzi. Niby ten sam świat i te same czasy, ale widziane z różnych perspektyw – mieszkańca Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii, Zimbabwe i Japonii.

Siedem opowieści zwykłych ludzi o problemach, wyzwaniach, szansach i możliwościach. Ich zestawienie uświadamia, jak wiele zależy od tego, czy miało się szczęście urodzić się tu, a nie gdzieś indziej.

Siedem ludzkich historii i jedna próba odpowiedzi na pytanie, po co to wszystko.

Książka nagradzanego reportażysty Tomasza Michniewicza to niezwykłe połączenie zapisu osobistych historii i wnikliwego spojrzenia na globalne problemy współczesnego świata. Autor w niezwykle plastyczny i wiarygodny sposób pokazuje świat takim, jak widzą go bohaterowie, zmuszając do refleksji nad kondycją człowieczeństwa.

(moderatorka klubu: Halina Samson; tel. 55 625 60 17)

25 KWIETNIA

STAND-UP ELBLĄG: TOMEK KOŁECKI „SZTUKA MARGINESU”

Hej to ja Tomek. Zwracam się do Was osobiście, bo nie ma co udawać. Żaden PR-owiec nie przekaże Wam moich myśli, a moje myśli potrafią czasem skręcić w bardzo dziwną stronę. Najczęściej jednak skręcają w stronę komedii (w odróżnieniu od moich rąk, które skręcają coś innego), komedii z której później rodzą się żarty. Następnie sprawdzam te żarty na wieczorach typu open mic, by na koniec zaserwować Wam śmieszne opowieści w najlepszej możliwej postaci. Właśnie znajdujemy się w tym momencie. Mam nowy materiał, który jest już gotowy by ruszyć z nim w kraj. Nie mogę się doczekać, aż spotkamy się i wspólnie spędzimy wieczór pełen śmiechu. Do zobaczenia!

Czym jest Sztuka Marginesu? Według Wikipedii to umowna nazwa dzieł, które powstały obok istniejących rodzajów sztuki, stworzonych przede wszystkim przez psychicznie chorych, więźniów lub ludzi społecznie nieprzystosowanych. Jest to zatem idealna definicja sztuki, którą uprawiam od lat zwaną Stand-upem.

Tomek Kołecki - komik, niedoszły socjolog, niedoszły biznesmen, niedoszły kochanek. Oprócz tego fan Konopii oraz coraz starszy dzieciak. Przygodę ze Stand-upem zaczął w 2013 roku kiedy to miał 16 lat. Możecie go kojarzyć z tekstem najmłodszy komik w Polsce, kto by pomyślał, że ten tytuł nie jest na zawsze?

Ma za sobą mnóstwo występów scenicznych na małych i dużych scenach. Grał na wielkich obiektach jak Krakowska Tauron Arena, Stadion Legii Warszawa, Stadion Lecha Poznań, Spodek czy Opera Leśna w Sopocie, ale grał tam głównie dlatego, że zna ludzi sławniejszych od siebie. Nagrał już 4 dłuższe programy stand-upowe oraz wiele krótszych, które dostępne są na platformie youtube.

* Zakaz nagrywania występów.

* Występ dla osób powyżej 16. roku życia.

* Osoby przeszkadzające zostaną wyproszone z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za bilety.

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C



25-27 KWIETNIA

CYRK ASTORIA W ELBLĄGU

Cyrk Astoria nie należy do największych cyrków w Polsce, ale program potrafi zadowolić zarówno małych widzów, jak i tych nieco większych, a to jest przecież najważniejsze!

Cyrk Astoria powstał w 2018 roku, od tego czasu wiele się zmieniło. Staramy się rozwijać dla was i dlatego z roku na rok prezentujemy coraz lepszy program, który oczarowuje dzieci i dorosłych. Co roku odwiedzamy około 200 polskich miejscowości, grając ponad 400 programów, a to wszystko w ciągu niespełna 10 miesięcy.

W naszym cyrku każdy znajdzie coś dla siebie, a podczas spektaklu choć na chwilę będzie można zapomnieć o codziennych obowiązkach.

Daty: 25 kwietnia, godz. 17:00

26-27 kwietnia, godz. 16:00 i 18:00

Miejsce: ulica Warszawska w Elblągu

27 KWIETNIA

„STACYJKA” DLA NAJMŁODSZYCH

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na kwietniowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

27.04 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Ciężarówki” Byrona Bartona. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, do czego służą różnego rodzaju pojazdy. Które przewożą jedzenie, a które pomagają naprawić zepsute światło na ulicy? W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59,tel. (55) 625 60 90

28 KWIETNIA

KICIA KOCIA W ŚWIATOWIDZIE

Już 28 kwietnia o godzinie 17:30 w Kinie Światowid odbędzie się premiera przygód Kici Koci, po raz pierwszy na dużym ekranie. Z tej okazji dla swoich najmłodszych widzów Kino Światowid przygotowało moc atrakcji.

Od godziny 16:30 na holu Kina odbędą się zabawy dla maluchów. W programie przewidziano:

- malowanie twarzy na wzór Kici Koci,

- tworzenie przypinek – dowolne wzory,

- kolorowanki z motywem Kici Koci,

- wymiana książeczek z serii Kicia Kocia – jeśli ktoś chciałby wymienić przeczytane już książeczki na nowe to może przynieść je ze sobą i wybrać dla siebie inny egzemplarz.

Zabawa potrwa do godziny 17:30, do rozpoczęcia seansu.

Siedmioodcinkowy serial skierowany do najmłodszych widzów, którzy zaczynają swoją przygodę z kinem. Historie przedstawiane w „Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!” odzwierciedlają dziecięcą codzienność oraz ukazują pełen ciepła i radości świat. Nie zabraknie wielu wyzwań, którym postaci stawiają czoło! Codzienne czynności, takie jak: mycie się, gotowanie, jazda pociągiem, radzenie sobie z chorobą czy zawieranie przyjaźni pomagają najmłodszym oswajać się z nowymi, czasami niełatwymi emocjami.

Odcinki w tym zestawie:

1. Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!,

2. Kicia Kocia zostaje policjantką,

3. Kicia Kocia i witaminowe przyjęcie,

4. Kicia Kocia poznaje strażaka,

5. Kicia Kocia w kosmosie,

6. Kicia Kocia nie chcę się tak bawić,

7. Kicia Kocia zakłada zespół muzyczny.

Kino Światowid zaprasza całe rodziny już 28 kwietnia na seans i moc atrakcji.

28 KWIETNIA

ANTYDEPRESANTY: MANSARDA/KILL PHOLLINS

W Majóweczę wchodzimy z mocnym uderzeniem! 28 kwietnia zapraszamy na koncert dwóch elbląskich zespołów - Mansarda i Kill Phollins. Wspaniały będzie to wieczór. Nie zapomnicie go nigdy.

Kill Phollins: Garage Post-Punk Psychodelic Gin&Tonic

Mansarda: Instrumentalna muzyka rockowa z elementami fusion i psychodelicznego jazzu, która odmieni wasze życie o "360 stopni".

Piątek, 28 kwietnia, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg

29 KWIETNIA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ

Sobota, 29 kwietnia

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Polak mały!: rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto Ty jesteś?”.

29 KWIETNIA

ANTIGAMA • REDEMPTOR • SHODAN • HELLIUM W MJAZZDZE

Chroma Music & Blackened Art zapraszają na trasę DECOMPOSITION ENSEMBLES TOUR.

W klubie Mjazzga zagrają:

ANTIGAMA (grindcore)

Antigama od 23 lat tworzy nieskrępowany grindcore'owy chaos i nie wytycza granic w swojej awangardowej postawie i mechanistycznym podejściu do noise'a. W 2006 roku zespół podpisał światowy kontrakt z Relapse Records. Z nowym perkusistą Pawłem Jaroszewiczem, który dołączył do zespołu w 2011 roku, nagrali mini LPs Stop The Chaos i Depressant. Antigama zagrała wiele koncertów, tras i festiwali, a do najważniejszych należały występy m.in. na Obscene Extreme Festival, Brutal Assault, Metalfest, Netherlands Deathfest, Metalmania Festival czy headlining tour po Wielkiej Brytanii w 2018 roku. W Stanach Zjednoczonych zespół wziął udział w najbardziej prestiżowych festiwalach muzyki ekstremalnej: Maryland Deathfest i California Deathfest. Antigama zagrała z takimi zespołami,jak Napalm Death, Nasum, Enemy Soil, Decapitated, Fuck the Facts, Drugs of Faith, Today is the Day, Dying Fetus, Noisear, Agoraphobic Nosebleed, Brutal Blues, Vader oraz wieloma innymi. Zespół ma na koncie liczne splity z zespołami takimi jak m.in. Pig Destroyer, Drugs of Faith, Coldworker, The Kill, Noisear, Nyia, Anima Morte, Total Fucking Destruction, Rot czy artystami takimi, jak legendarny polski kompozytor muzyki elektronicznej Władysław „Gudonis” Komendarek. Do większych wydarzeń należały także występy teatralne oraz udział w stworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry Cyberpunk 2077 i opartego na niej serialu na platformie Netflix.

REDEMPTOR (post death metal)

Zespół działający na polskiej scenie od 2001 roku.

Stylistycznie najbliżej im do klasyki gatunku spod znaku Morbid Angel, Gorguts czy Death. Jednocześnie Redemptor przez lata przemycał do swojej twórczości elementy fusion/progressive co znalazło odzwierciedlenie w wydawnictwach: "None Pointless Balance", Nanosynthesis, 4'th Density i "The Jugglernaut". W 2017 roku albumem "Arthaneum" zespół zaprezentował zupełnie inne oblicze.

Awangardowe kompozycje pełne dysonansowych riffów i charakterystycznych solówek, budujące klimat i przestrzeń instrumentami klasycznymi, stały się nowym kierunkiem dla Redemptor. Esencję tej idei stanowi ostatni, wydany w 2021 roku album "Agonia". Od 2017 roku Redemptor związany jest z wytwórnią Selfmadegod Records.

SHODAN (death metal / progressive death metal)

Deathmetalowe trio powstałe we Wrocławiu w 2013 roku. Charakterystyczny styl dla zespołu to unikalna hybryda death metalowej brutalności, groove metalu i melodyką zimnej fali. W 2015 zespół, pod okiem Arkadiusza "Malty" Malczewskiego, zarejestrował ślady na debiutancki album "Protocol of Dying". 31 marca 2016 miała miejsce premiera debiutu za pośrednictwem kooperujących wytwórni Defense Records i Deformeathing Production. Album jak i liczne występy u boku m.in Sinister, Absu, Vader, Hate, Beheaded czy Rotting Christ i na festiwalach Into The Abyss, Metalmania, Summer Dying Loud, czy Gothoom fest, spotkały się z przychylnym przyjęciem ze strony portali muzycznych, zinów jak i fanów metalowej rzeźni. 2020 SHODAN ujawnia następcę debiutu "Death, Rule Over Us", na którym odważniej eksploruje zapoczątkowany na "Protocol of Dying" styl, pielęgnując swoją fascynację post punkiem i surowym brzmieniem. Po licznych koncertach u boku m.in. Rotting Christ i Batushki Krzysztofa Drabikowskiego, zajmuje się nagraniem trzeciej pełnowymiarowej płyty.

HELLIUM (thrash / death metal)

Projekt konsekwentnej współpracy Wojciecha Hoffmanna lidera zespołu Turbo i Marcina Białożyka byłego gitarzysty tej formacji. Niedocenione kiedyś albumy Turbo: Dead End i One Way, aż prosiły się o nowe aranżacje. Znakomite riffy, klimatyczne utwory oraz aktualne nadal teksty musiały zaistnieć na nowo! Nowocześnie, drapieżnie i bezkompromisowo w warstwie brzmieniowej, nad którą czuwał Piotr Mańkowski z Coverius Studio. Nagranie płyty pod nowym szyldem to celowy zabieg, bo zespół oprócz tego wydawnictwa ma już w planach nowy materiał, który będzie jeszcze mocniejszy i zaangażowany muzycznie. Impulsem do działania było przede wszystkim pozyskanie do składu znakomitego bębniarza Pawła Pavulona Jaroszewicza, który na propozycję współpracy zareagował niezwykle entuzjastycznie. Efektem tej kooperacji jest właśnie debiutancka płyta One Way To Dead End... W nagraniach znakomicie zaryczał Jacek Zema, a gitarę basową świetnie osadził w swoich partiach Przemysław Niezgódzki.

Miejsce: Elbląg - Mjazzga

Data: 29.04.2023

Godzina: 19:00

30 KWIETNIA

ABBA I INNI SYMFONICZNIE - ELBLĄG TEATR IM. ALEKSANDRA SEWRUKA

Niewiele zespołów może się pochwalić faktem, że stało się symbolem muzycznym całej dekady, było głównym towarem eksportowym swojego kraju oraz że na podstawie jego muzyki napisano musical, który potem doczekał się ekranizacji. A to wszystko stało się udziałem czwórki skandynawskich wykonawców: nie wyobrażamy sobie lat '70 bez "Waterloo", "Honey, Honey", "Money, Money, "Money", tak jak nie wyobrażamy sobie Szwecji bez ABBY, zaś film "Mamma mia!" był wydarzeniem w roku 2008. Wszyscy, którzy bawili się przy muzyce zespołu Boney-M czy Modern Talking, również odnajdą się znakomicie w atmosferze naszego koncertu: obiecujemy uśmiech i wzruszenie, powrót wspomnień i świetną zabawę dzisiaj, bo przecież "szczęściem jest pozostać bliskimi sobie jak dzieci", jak głosi piosenka "Felicità" - największy przebój duetu Al Bano i Romina Power, którego muzyka także zabrzmi podczas tego niezwykłego wieczoru... Na scenie chór, balet, orkiestra i soliści!

30 kwietnia, godz. 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu