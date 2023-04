Start Elbląg wygrywa i pozostaje w Superlidze

Ogromne emocje i walkę do ostatnich minut oglądało ponad 1000 kibiców w meczu MKS Urbis Gniezno ze Startem Elbląg. Start wygrał na wyjeździe 33:31. Tym samym zapewnił sobie 7. miejsce w tabeli i grę na przyszły sezon w tej lidze.

• MKS Urbis Gniezno — Start Elbląg 31:33 (19:11)

START: Hypka, Ciąćka — Głębocka 7, Weber 7, Dworniczuk 5, Gęga 4, Szczepanik 4, Tarczyluk 3, Wołoszyk 3, Owczarek, Stapurewicz.

Najwięcej dla Urbisu: Łęgowska 7, Kasprowiak, Świerżewska po 5.

Przed tym spotkaniem trudno było wskazać na faworyta, ale więcej szans na sukces dawano elblążankom, które już w tym sezonie trzykrotnie pokonały swoje rywalki.

Dla obu tych zespołów było to spotkanie z cyklu za "sześć" punktów, które obserwowało ponad 1000 kibiców, a zwycięzca zapewniał sobie byt na przyszły sezon w Superlidze.

Pojedynek rozpoczął się po myśli beniaminka, który w 4 min objął prowadzenie 3:0. Elblążanki niezrażone takim obrotem sprawy po golach Nikoli Głębockiej i Igi Dworniczuk w 6 min przegrywały 2:3. Od tego momentu aż do 18 min trwała wyrównana walka, a na tablicy wyników był remis 9:9. Za chwilę mecz w swoje ręce wzięły gospodynie, które niesione dopingiem publiczności, zdobyły 10 bramek, straciły tylko dwa gole i po 30 min wygrywały 19:11, wykorzystując każdy błąd w ostatnich 10 minutach tuż przed przerwą drużyny Startu.

Zanosiło się na klęskę elblążanek. W czasie przerwy trener gości Roman Mont przeprowadził ze swoimi zawodniczkami ostrą rozmowę i to poskutkowało. Start zaczął grać nie tylko ambitnie, ale także poprawił swoją grę i to we wszystkich formacjach, tak w defensywie jak i w ataku.

Na kwadrans przed końcem przegrywał 23:26. Pomiędzy 51 a 56 minutą, po czterech golach z rzędu: Marty Głębockiej 2, Nikoli Szczepanik i Marty Gęgi, nie tylko doprowadził do wyrównania, ale wyszedł na prowadzenie 29:28. Za chwilę Milena Kaczmarek doprowadziła do remisu. Jednak końcówka Startu była błyskawiczna. Zmobilizowane elblążanki, grając twardo w obronie i szybkim kontratakiem w ostatnich czterech minutach, czterokrotnie dziurawiły siatkę bramki Urbisu i wyszły na prowadzenie 33:29.

W ostatnich 30 sekundach gnieźnianki strzelając dwa gole, zmniejszyły różnicę porażki.

Po tym zwycięstwie Start zapewnił sobie 7. miejsce w tabeli i utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatni już mecz w tym sezonie Start zagra u siebie 29.04 z Młynami Stoisław Koszalin.

Mecz Młyny Stoisław Koszalin — Ruch Chorzów odbędzie się w ten poniedziałek.

GRUPA SPADKOWA

7. Start 30 630:693

8. Urbis 28 619:700

9. Koszalin 21 560:618

10. Ruch 3 570:702

Jerzy Kuczyński