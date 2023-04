Piotr Opaczewski do prezydenta Elbląga: — Pan może niech się położy obok senatora Wcisły na tapczanie i patrzcie, jak ten port się rozwija. A nam po prostu dajcie popracować.

Wicewojewoda i były elbląski radny Piotr Opaczewski odniósł się w swoim najnowszym video do słów prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, który stwierdził ostatnio, że małe porty powinny być zarządzane przez samorząd. — Ma pan rację, zgadzam się z panem w stu procentach! Ale my nie chcemy, żeby Elbląg był małym portem — zaznacza Opaczewski.

— Panie prezydencie Wróblewski, ma pan rację, zgadzam się z panem w stu procentach! Małe porty powinny być zarządzane przez samorząd tak jak port w Jastarni, tak jak port w Ustce, tak jak port w Mrzeżynie, czy nawet Kołobrzegu. Ale my nie chcemy, żeby Elbląg był małym portem — mówi wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski w swoim najnowszym video, które opublikował w serwisie Twitter.

— My chcemy, żeby Elbląg został — obok Gdańska, Gdyni, Szczecina czy Świnoujścia — kolejnym portem o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Dlatego, jeżeli chcemy, żeby było tak, jak jest, żebyśmy wykorzystywali 10, nawet 20 procent naszych możliwości, to niech tak zostanie, ale jeżeli chcemy kilkusetmilionowych inwestycji — potrzebnych inwestycji, jeżeli chcemy miliona, dwóch, pięciu milionów ton przeładunków rocznie, to za ten port powinno wziąć odpowiedzialność państwo — stwierdza Opaczewski.

I dodaje na zakończenie: — A pan? Pan może niech się położy obok senatora Wcisły na tapczanie i patrzcie, jak ten port się rozwija. A nam po prostu dajcie popracować.

Wypowiedź wicewojewody to odpowiedź na słowa, które padły ostatnio z ust Wróblewskiego i Wcisły. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski stwierdził — przypomnijmy — że małe porty powinny być zarządzane przez samorządy. Za to senator Jerzy Wcisła powiedział, że aby port w Elblągu stał się IV portem RP, wystarczy "zrobić drogę dostępową od strony morza i położyć się na kanapie i czekać".