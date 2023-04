Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Zaplanuj długi majowy weekend. Sprawdź kalendarz imprez. Majówka 2023 w porcie

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwany długi weekend majowy. Co będzie się działo w Elblągu? Sprawdźcie program na 1, 2 i 3 maja. Niektóre wydarzenia zapowiadają się naprawdę ciekawie.

W dniach 29 kwietnia - 1 maja w Elblągu odbywać się będzie impreza Food Truck Festivals. Co będzie można zjeść w najbliższy długi weekend w Elblągu? Lista jest naprawdę długa, a znalazły się na niej m.in.: burgery, burrito i quesadillas, churrosy, owoce w czekoladzie, frytki belgijskie, pad thai, hot dogi, tradycyjne zapiekanki, owoce morza, sushi, pastrami... Będzie, w czym wybierać!

Co jeszcze będzie się działo w Elblągu?

W poniedziałek 1 maja o 10:30 w Bibliotece Młodego Czytelnika "Bulaj" przy ul. 1 Maja prof. Andrzej Groth wygłosi wykład na temat Brytyjskiej Kompanii Wschodniej w Elblągu. Także w poniedziałek przy Bulwarze Zygmunta Augusta zacumuje statek Elwinga, który po południu dwukrotnie zabierze chętnych w darmowy rejs po rzece Elbląg (start o godz. 13:30, 14:30). Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona. Ciekawie będzie również w tym czasie na Bulwarze Zygmunta Augusta, który zostanie opanowany przez rekonstruktorów z Garnizonu Gdańsk. Na miejscu powstaną stanowiska Angielskiej Kompanii Wschodniej. Wszyscy chętni będą mogli zobaczyć również pokazy musztry i potyczek w wykonaniu rekonstruktorów oraz chirurgii z XVIII wieku z udziałem publiczności. O godzinie 16 rozpoczną się koncerty na scenie ustawionej na Bulwarze Zygmunta Augusta. Na początek odbędą się konkursy, podczas których wygrać będzie można m.in. talony do food trucków. Chętni będą musieli zmierzyć się z prostymi pytaniami. Podczas koncertu wystąpią: elbląski zespół „Generation Trio” w składzie: Krzysztof Narodowski, WiesławMacyszyn i Jacek Wachowicz, zespół Trzy Majtki (muzyka szantowa) i zespół Własny Port (muzyka szantowa).

We wtorek 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody tego święta w Elblągu rozpoczną się o godzinie 12:00 przemarszem z 50-metrową biało-czerwoną flagą. Wzorem lat ubiegłych mieszkańcom rozdawane będą chorągiewki, tak aby elbląską starówkę zdominowały kolory biały i czerwony. Przemarsz rozpocznie się przy napisie „Kocham Elbląg” przy ul. Wodnej. Następnie uczestnicy ulicami: św. Ducha, Stary Rynek przejdą w towarzystwie Orkiestry Wojskowej Garnizonu Elbląg pod Bramę Targową, na którą zostanie wciągnięta flaga i tutaj kontynuowane będą obchody Dnia Flagi. W ich trakcie zaprezentują się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Przypomnijmy, że od 2018 r. Technikum, wchodzące w skład ZSEiO, nosi imię Flagi Polski. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących zaprezentują musztrę oraz program artystyczny dotyczący Dnia Flagi. Zachęcamy elblążan do wywieszenia flag narodowych w swoich domach. Pokażmy w ten sposób, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. To nie koniec. 2 maja o 15:00 w Bibliotece Młodego Czytelnika "Bulaj" archeolog Jakub Jagodziński opowie na temat praportu Truso. Dwie godziny później, w tym samym miejscu, odbędą się warsztaty modelarskie.

W środę 3 maja o godzinie 11:30 mszą w intencji ojczyzny, odprawioną w katedrze pod wezwaniem św. Mikołaja, rozpoczną się uroczystości upamiętniające uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. Po mszy odbędą się uroczystości na placu Katedralnym. W programie: odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, przemówienia okolicznościowe oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Elbląg. Na godzinę 13:30 zaplanowano Paradę Wodną na rzece Elbląg. Podczas tego wydarzenia jednostki pływające (statki, jachty, łodzie, katamarany, rowery wodne, kajaki, skutery itd.), przystrojone flagą Polski lub elementami biało-czerwonymi zaprezentują się przed publicznością zgromadzoną na Starym Mieście – na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz w okolicach mostów Niskiego i Wysokiego. Również o 13:30 na Bulwarze Zygmunta Augusta wystartuje Strefa Gier i Zabaw przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Pół godziny później rozpocznie się wydawanie zupy rybnej przygotowanej przez Zespół Szkół Gastronomicznych z kuchni mobilnej. Na elblążan będzie czekało 400 darmowych porcji. Na chętnych będzie czekała również gra terenowa „Poznajemy elbląską starówkę w Święto Konstytucji 3 Maja” przygotowana przez EKO Gryf Elbląg. Zabawa szykuje się rewelacyjna, zagadki, rebusy, dopasowania zdjęć i dużo fajnej zabawy. Nie zabraknie słodyczy, drobnych upominków i dla pierwszych 100 zawodników medale pamiątkowe. Na Bulwarze Zygmunta Augusta zaprezentują się również pojazdy terenowe od organizatora zawodów Rainforest Challenge Poland, które odbędą się w Elblągu 8-11 czerwca. Elbląskie Wodne Ochotnicze Ratownictwo Wodne zaprezentuje się w pokazie akcji ratunkowej na rzece Elbląg oraz będzie uczyło zasad udzielania pierwszej pomocy. Atrakcyjnie zapowiada się również pokazowy trening Uczniowskiego Klubu Sportowego Horyzont Elbląg, który odbędzie się na rzece Elbląg po paradzie wodnej z wykorzystaniem zdalnie sterowanych modeli łodzi jachtowych.

Podczas długiego weekendu będzie można zagłosować w ankiecie miejskiej w sprawie przyszłości portu w Elblągu. Mobilne punkty do głosowania pojawią się 1 maja (w godz. 11-19) oraz 3 maja (w godz. 11.30-17) na Bulwarze Zygmunta Augusta w oznakowanym namiocie „Elbląg w formie”. Z kolei 2 maja będzie możliwość oddania głosu w Bramie Targowej do godz. 15:30.