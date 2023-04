„Laski z Baranówki” promują Kopernika. Koło Gospodyń Wiejskich rusza z cyklicznym bazarkiem we Fromborku. Będą oferować swoje rękodzieło

„Laski z Baranówki” nie zwalniają tempa i startują ze swoim cyklicznym bazarkiem. Będą oferowały m.in. rękodzieło z wizerunkiem Kopernika i Fromborka. Co ciekawe, każdy może stać się autorem projektu, który zostanie umieszczony na ich rękodziele.

Z ŻYCIA KGW

Szyją torby, kosmetyczki, tworzą piękne stroiki i się integrują. W małej miejscowości Baranówka koło Fromborka odradza się społeczność lokalna. A wszystko to za sprawą koła gospodyń wiejskich i chęci, aby działać wspólnie i zrobić coś dla siebie i innych. Ich przygoda zaczęła się we wrześniu 2022 roku.

„Laski z Baranówki” przez 15 godzin brały udział w wielkim maratonie szycia. Rekord Polski został oczywiście ustanowiony. O akcji szerzej pisaliśmy w „Dzienniku Elbląskim”.

— Mamy dużo ciekawych pomysłów i chęci, by je zrealizować. Jednym z nich będzie nasz cykliczny weekendowy bazarek we Fromborku. Będzie tam można zobaczyć nasze rękodzieło. Planujemy wystartować w maju. 2023 rok to Rok Kopernika. Z tej okazji chcemy się więc pokazać we Fromborku już cyklicznie i na stałe — mówi Joanna Kowalska, która została przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich „Laski z Baranówki”.

Rękodzieło z wizerunkiem Kopernika

Pierwszy bazarek z rękodziełem startuje już w najbliższą sobotę 29 kwietnia o godz. 14.00.

— Szukajcie nas przy hotelu Kopernik we Fromborku — zaprasza pani Joanna.

Ale to nie wszystko, bo już następnego dnia, czyli w niedzielę 30 kwietnia, „Laski z Baranówki” będzie można spotkać na Rynku Głównym. Dostępne będzie nie tylko stoisko z ich rękodziełem. „Laski z Baranówki”, ale równie ministoisko dla dzieci, gdzie będą oferowane malowanie twarzy i tatuaże za symboliczny wrzut do puszki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na rękodzieło.

Na bazarku dostępne będą torby na zakupy, torbo-plecaki, poduszki, magnesy, przypinki i zakładki do książek z wizerunkiem Mikołaja Kopernika i Fromborka. Rękodzieło będzie dostępne również z letnimi wzorami wakacyjnymi, roślinnym i zwierzęcymi oraz z akcentami idealnymi, aby podarować je na zbliżający się Dzień Matki.

— Same tworzymy projekty, które później umieszczane są na naszych rękodziełach. Korzystamy też ze zdjęć od naszych zaprzyjaźnionych „paparazzi z Fromborka”. Zdjęcia są przerzucane na materiał dzięki zaprzyjaźnionej drukarni, która drukuje je na tzw. kodurze wodoodpornej o strukturze płótna. Przychodzą do nas gotowe panele, z których szyjemy tyły, rączki i uchwyty — opowiada pani Joanna.

I zdradza, że największy bazarek będzie zorganizowany w dniach 20-21 maja na Rynku Głównym we Fromborku, podczas obchodów związanych z rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Wtedy dostępne będą letnie czapki i kominy oraz książki z Kopernikiem.

Konkurs na wizerunek „Lasek z Baranówki”

Co ciekawe, każdy może zostać autorem projektu, który zostanie później umieszczony na rękodziełach tworzonych przez „Laski z Baranówki”. A wszystko to za sprawą konkursu ogłoszonego przez KGW.

— Ogłosiliśmy konkurs na kreatywny obraz ukazujący nasze koło gospodyń wiejskich „Laski z Baranówki” lub wioskę tematyczną Baranówka. Najładniejsza praca zostanie przeniesiona na materiał i zrobimy z tego np. siatkę lub magnes, a zwycięzca otrzyma od nas worko-plecak, czyli nasz indywidualny wyrób. Wzór będzie do wyboru. Termin nadsyłania mija 7 maja 2023 roku o godz.14.00. Prace można wstawić pod postem konkursowym lub przesyłać na e-mail: laskizbaranowki@wp.pl. Czekamy na Wasze kreatywne prace — zaprasza pani Joanna.