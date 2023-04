Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie braniewskim. Kalendarz imprez

CO: Nowości na dużym ekranie

GDZIE: Kino Baszta

KIEDY: do 30 kwietnia

Do 30 kwietnia na dużym ekranie Kina Baszta zobaczycie: "Shazam!: Gniew bogów" (sci-fi, akcja, USA, 130 min) — 28, 29 i 30 kwietnia o 15:45; "Wyrwa" (thriller, Polska, 95 min) — 28, 29 i 30 kwietnia o 18:00; "John Wick 4" (akcja, USA, 169 min) — 28, 29 i 30 kwietnia o 20:00.

CO: Skrzydlaci mieszkańcy w bibliotece

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: do 30 kwietnia

Do 30 kwietnia w oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie można obejrzeć wystawę pokonkursową konkursu plastycznego pt. Skrzydlaci mieszkańcy krainy buka. — W oddziale dla dzieci zaroiło się od gości, kolorowych ptaków zamieszczonych na planszach tablic. Zrobiło się bardzo wiosennie. Mamy nadzieję, że wiosna nadejdzie szybko, a wraz z nią pojawią się skrzydlaci przyjaciele. Zatem zapraszamy w nasze progi! Dzięki uprzejmości Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej można podziwiać ptasi świat oczami dzieci — przekazuje Biblioteka.



CO: Majówka z Kopernikiem

GDZIE: Frombork, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Pasym

KIEDY: 1 maja

Nie masz pomysłu na majówkę? Studio O’Rety, wydawca książki „Poszukiwacze siódmej księgi” Izabeli Szylko zaprasza do wspólnej gry. Jeżeli 1 maja będziesz na Warmii lub Mazurach - możesz zostać tropicielem zaginionej księgi najsłynniejszego dzieła Mikołaja Kopernika. W Olsztynie, Fromborku, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie i Pasymiu rozgrywa się akcja pasjonującej powieści przygodowej „Poszukiwacze siódmej księgi”. Tam właśnie organizatorzy ukryli książki, które mogą być twoje. Wystarczy je tylko odnaleźć. — Wskazówki dotyczące miejsca ukrycia książek będą pojawiały się w poniedziałek, 1 maja, na naszych profilach na Facebooku i Instagramie, zawsze kwadrans po nieparzystej. Żeby mieć do nich łatwy dostęp wystarczy nas polubić lub zaobserwować: www.facebook.com/wydawnictwoorety i www.instagram.com/studio.orety. Daj się uwieść przygodzie! Szczęśliwych znalazców prosimy o zamieszczenie komentarza pod postem, informującego o opróżnieniu schowka, aby kolejni poszukiwacze wiedzieli, że muszą szukać innych skrytek. Będzie nam miło, jeśli podzielicie się informacją o odnalezieniu książki również na waszych profilach — przekazują organizatorzy Majówki z Kopernikiem.

CO: Rodzinny konkurs plastyczny "Odlotowy Kopernik"

GDZIE: Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku

KIEDY: prace do 5 maja

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym "Odlotowy Kopernik", gdzie zadaniem konkursowym jest stworzenie modelu rakiety kosmicznej. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci przedszkolne wraz z rodzicami, dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wraz z rodzicami.

Pracę należy dostarczyć do siedziby CKB we Fromborku nie później niż 05.05.2023 r. do godziny 10:00.

CO: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 8-13 maja

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień ten rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku przebiega on pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”. W tym szczególnym tygodniu biblioteka tętni życiem. Za sprawą warsztatów edukacyjnych i zajęć literacko-plastycznych w bibliotece zrobi się tłoczno i gwarno. Hasło tegorocznej edycji doskonale pokazuje, że biblioteka to nie tylko książki, to miejsce pełne pasji, dostępne dla każdego, bez względu na wiek, płeć i zainteresowania.

Program:

9 maja, godz. 17:00 — Zielona biblioteka: Zadbaj o swój ogród i ciesz się letnim wypoczynkiem!, mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska-Siatkowska

11 maja, godz. 17:00 — Kreatywna Biblioteka: Zakładki do książek

12 maja, godz.: 15:30 — Małe Rękodzieło Decoupage: Zakładki do książek

12 maja, godz. 17:00 — Spotkanie autorskie z Wojciechem Kujawskim, połączone z promocją książki "Warmia. Szlak wędrowny"

13 maja, godz. 9:00 — Wędrówka Pomorską Drogą św. Jakuba (Braniewo-Klejnowo-Frombork — 16 km). Start: plac przed biblioteką.

CO: Noc Muzeów

GDZIE: Frombork

KIEDY: 13 maja

Noc Muzeów to niezwykła okazja do odkrycia tajemniczych zakamarków i miejsc, które skrywają bogatą historię i kulturę. W ten wyjątkowy wieczór muzea i galerie otwierają swoje drzwi, za którymi panuje niepowtarzalna atmosfera. Tak będzie także we Fromborku, gdzie mamy dwa muzea.

Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" przygotowało:

17:30 - zwiedzanie poddasza katedry

18:00-21:00 - zwiedzanie Wieży Radziejowskiego

18:00-21.00 - zwiedzanie Nowego Pałacu Biskupiego

18.30 - zwiedzanie poddasza katedry

o godz. 19.30 - w katedrze koncert Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod dyr. Marka Rogalskiego.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Trzeba jednak pobrać wejściówki do miejsc, które dysponują ograniczoną liczbą miejsc.

CO: Mikołaj Kopernik i Warmia - kongres naukowy

GDZIE: Nowy pałac biskupi we Fromborku

KIEDY: 18 maja o 10

Program: godz. 10.00: Otwarcie Kongresu: Metropolita Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński, Prepozyt Warmińskiej Kapituły Katedralnej biskup Janusz Ostrowski,

wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Sesja I: praca i nauka, sesja II: obchody jubileuszowe, sesja III: lokalne formy pamięci. Więcej informacji na www.muzeumfrombork.pl.



CO: Urodzinowy stół Kopernika

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: do 19 maja

W Nowym Pałacu Biskupim można obejrzeć wystawę Agnieszki Markowicz, którą tworzy urodzinowy stół Mikołaja Kopernika. Przy stole wyjątkowi goście i wspaniała zastawa, a wszystko w hołdzie wybitnemu człowiekowi. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja wejścia na stronie bilety.muzeumfrombork.pl.

CO: Koty Kopernika

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: do 25 maja

Wystawa to prace 16 artystów z Warmii i Mazur, którzy podjęli temat związany z obchodami Roku Kopernika. Temat nietypowy, bo chodzi o koty Mikołaja Kopernika. To, że Mikołaj Kopernik miał koty, potwierdziły nie tak dawno badania jego szczątków odnalezionych w katedrze fromborskiej na początku XXI wieku. Gdy odkryto szkielet, zastanawiano się skąd wziąć materiał DNA pochodzący od wybitnego astronoma. Poszukiwania krewnych nie przyniosły rezultatu, ale w Szwecji znajdowały się od lat księgi pochodzące z biblioteki astronoma. Opiekujący się nimi profesor Göran Henriksson zaproponował przeszukanie ksiąg. Znaleziono w nich włosy, których DNA było zgodne z tym ze znalezionych szczątków. Oprócz włosów znaleziono także sierść kotów: burego i rudego.