Pobił matkę, a jej ciało woził w bagażniku. Czy miejsce matkobójcy jest w szpitalu psychiatrycznym, czy w więzieniu? Wraca głośna sprawa spod Elbląga

Przerażające odkrycie

Syn zabił matkę

W środę 5 września 2018 roku w podelbląskim Kazimierzowie policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierowcę podejrzewali o to, że prowadzi pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze chcieli sprawdzić trzeźwość mężczyzny, nie wiedząc, jak przerażającego odkrycia za chwilę dokonają.Jak informował wówczas Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, policjanci wyczuli od 24-latka zapach alkoholu i zajrzeli do bagażnika, w którym znaleźli nieprzytomną kobietę w średnim wieku. Wyciągnęli ją na zewnątrz, rozpoczęli reanimację i wezwali pogotowie ratunkowe. Niestety — lekarz, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon kobiety.Sekcja zwłok wskazywała na to, że kobieta udusiła się w bagażniku — miała zaklejone usta, co uniemożliwiało jej swobodne oddychanie, zanim jednak zmarła, została dotkliwie pobita, na co wskazywały liczne obrażenia głowy, klatki piersiowej i pleców.Do tragedii doszło w miejscowości Groblica położonej w powiecie nowodworskim — to jakieś pół godziny drogi od Elbląga. Makabryczne sceny rozegrały się w domu, w którym mieszkała ofiara — jak się okazało, matka zatrzymanego mężczyzny.To tam 24-letni wówczas Jacek K. zaatakował kobietę, kopiąc ją i uderzając nie tylko pięściami, ale też pogrzebaczem, powodując m.in. stłuczenie płuc i połamanie żeber.— Następnie skrępował kobiecie ręce i nogi taśmą klejącą. Taśmą owinął również jej głowę oraz zakleił usta i umieścił w bagażniku samochodu. Kobieta zmarła wskutek ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej odniesionymi obrażeniami. Czynnikiem dodatkowym, który przyczynił się do jej śmierci, było upośledzenie płuc spowodowane nieprawidłowym ułożeniem poszczególnych części ciała w związku z umieszczeniem w bagażniku — wyjaśnia Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.W 2018 roku dziennikarze Superexpressu relacjonowali, że ofiara była pielęgniarką, ale od kilku lat pozostawała nieaktywna zawodowo. W wielkiej posiadłości w Groblicy zamieszkała razem z mężem kilka lat przed tragedią. „Dom z zewnątrz wygląda jak twierdza — wysoki płot, rolety antywłamaniowe w każdym oknie” — opisywali za to dziennikarze TVN 24.Jacek K. — jedyny syn pary — na co dzień mieszkał w Gdańsku, ale często odwiedzał rodziców. „Mieszkańcy wsi mówią, że Jacek przyjeżdżał do matki i domagał się od niej pieniędzy. Ta nie chciała mu ich dać” — można było przeczytać w artykule Superexpressu. Rankiem feralnego dnia sytuacja miała się powtórzyć, a kilka godzin później doszło do zatrzymania mężczyzny w Kazimierzowie.