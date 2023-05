Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Sprawdź kalendarz imprez

Nadchodzi nie tylko weekend, ale też liczne wydarzenia kulturalne, od których elbląski kalendarz imprez aż pęka w szwach! Sprawdźcie, co, gdzie i kiedy wydarzy się w Elblągu.

6 MAJA

SOBOTA MIŁOŚCI - SPEED DATING

Co tam? Macie już jakieś plany na pierwszą sobotę maja? Nie?! To fantastycznie!

Chcemy Cię zaprosić na wydarzenie, na którym być może poznasz miłość swojego życia? Albo kogoś nowego, z kim fajnie będzie Ci się rozmawiało!

Kiedy? - 06.05.2023!

O której? - 17:00

Gdzie? - Tego dowiecie się niedługo!

W naszym programie między innymi:

- escape room;

- warsztaty z psychologiem „Inne spojrzenie na relacje międzyludzkie”;

- speed dating - krótkie rozmowy na przeróżne tematy, gdzie może poznasz kogoś ciekawego;

- tańce hulańce, gry integracyjne!

Nie może Cię zabraknąć! Wpisuj tę datę w kalendarz i przychodź!

8 MAJA

BARTOSZ ZALEWSKI „JAKO PRZEJAW PRZEMOCY SPOŁECZNEJ”

Zapraszamy na kolejny stand-up comedy do Restauracji Mysliwskiej! Z nowym programem powraca: Bartosz Zalewski - urodzony we Wrocławiu, zamieszkały we Warszawie, sercem trzeciego świata drugiej kategorii obywatel, nakazem poszukiwany. Występuje od 2010, nie roku lecz wrażenia przypisanemu tej liczbie. Ma na koncie występy telewizyjne, roasty, nagrania solowe, podcasty i stanowczo za mało pieniędzy, proszę mu je dać. Obecnie zaprasza na swój kolejny solowy program komediowy pt. "Jako przejaw przemocy społecznej", który bierze pod lupę małe rzeczy i patrzy z dala na te większe. A ponieważ my sami jesteśmy średni pozostaje nam tylko cieszyć się że ścierające się płyty tektoniczne wyzysku zostawiają nas w spokoju. Czyżby? Możliwość zakupu smyczek, książek i koszulek po występie.

Support: Tomasz Skrzypek

Prowadzenie: Arkadiusz Jaksa Jakszewicz

8 maja, godz. 20:00, Restauracja Myśliwska w Elblągu, ul. Marymoncka 2

10 MAJA

PAN LI W MJAZZDZE

Pan Li przetestuje magiczne tricki do nowego programu. Zobaczymy go w kultowej postaci iżulionisty. Czego możecie się spodziewać? Przeczyta wasze myśli, zrobi was w ciula z kartami oraz będzie możliwość wygrania dużych nagród w konkursie. Pomimo alkoholu będą trafne riposty, szybkie odbicia piłeczki i nieprzewidziane improwizacje jak na żula przystało. Podobnie jak w poprzednim programie będziecie współtwórcami tego show.

A na supporcie zobaczycie genialny stand-up Kuby Dąbrowskiego.

10 maja, godz. 19:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

12 MAJA

KONCERT ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO

Koncert jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego promuje najnowszą płytę artysty, zatytułowaną „BA”. Podczas pełnego humoru wieczoru kabaretowego usłyszymy wielu wybitnych gości i dużo inteligentnej satyry w wykonaniu mistrza.

Andrzej Poniedzielski to satyryk, poeta, aktor, a gdy trzeba - gitarzysta. Jest autorem wielu piosenek napisanych m.in. dla Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert czy Dawida Podsiadło. W 2016 roku artysta został nagrodzony tytułem Ambasadora Polszczyzny. Wieczór kabaretowy "BA" to inteligentny i zarazem łagodny humor. Osobowość i teksty Andrzeja Poniedzielskiego mają wyjątkowy urok, który doskonale wybrzmiewa ze sceny i w kontakcie z publicznością. To zarazem podróż do poezji pełnej marzeń, tęsknot i miłości.

Andrzej Poniedzielski prowadzi również koncerty pt. „Piosenki to”, na których zaproszeni goście śpiewają piosenki m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty.

12 maja, godz. 18:30, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Plac Jagiellończyka 1

12 MAJA

KOBIETA W KWIATACH - WYSTAWA FOTOGRAFII ANNY KOZAKIEWICZ Z CYKLU SZTUKA I WINO

KOBIETA W KWIATACH to kolejna odsłona cyklu Sztuka i Wino. Tym razem wystawa fotografii Anna Kozakiewicz.

Anna jak mówi sama o sobie z zamiłowania jestem fotografką, podróżniczką, tancerką, joginką, masażystką, fascynatką zdrowego stylu życia, kobietą renesansu. Kocham eksplorować, łączyć i integrować wszystkie dziedziny życia. Mam wewnętrze poczucie niesienia prawdy, dobra i prostoty w świecie. Z wykształcenia filolog języka angielskiego oraz absolwentka turystyki.

Uwielbiam uwieczniać naturalne piękno i delikatność kobiety, ich wewnętrzny blask i moc na tle kwiatów, łąk, lasu, morza lub traw. Uważam, że natura podkreśla piękno kobiety oraz wydobywa jej żywioły.

Niektóre fotografie są bardzo subtelne i delikatne jak płatki kwiatów, inne zaś są spokojne i wyciszone jak szum lasu, a jeszcze inne dynamiczne i drapieżne jak wzburzone morze. Moje fotografie w subtelny sposób ukazują piękno kobiecej natury oraz jej harmonię z przyrodą.

Zapraszamy do mojego studia fotograficznego ALOHA foto & studio.

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

W trakcie wernisażu czekać będzie na Was kwietna ścianka, przy której będzie można zrobić sobie zdjęcia.

Podczas wernisażu dla jednej osoby do WYGRANIA będzie profesjonalna sesja fotograficzna, a dla dwóch sesja z 50% rabatem.

Wstęp wolny.

Piątek, 12 maja, godz. 19:00, Vinoteka Elbląg, ul. Rybacka 44-45a

12 MAJA

FILIP ŻÓŁTOWSKI QUARTET - KONCERT

Filip Żółtowski Quartet to młody, gdański zespół założony w sierpniu 2020 roku. Kwartet w 2020 roku zdobył 3 miejsce na Blue Note Jazz Competition, a w 2022 został wyróżniony przez fundacje JazzPoPolsku na konkursie JazzJuniors w Krakowie.

Mimo niedługiego stażu występowali już na znaczącym Festiwalu Jazz Jantar (premiera materiału z płyty Humanity) oraz na Sopot Molo Jazz Festiwal.

Dużym wyróżnieniem było zaproszenie zespołu do zaprezentowania swojej debiutanckiej płyty „Humanity” w eksluzywnej serii koncertów JAZZ.PL

na antenie II Programu Polskiego Radia.

Filip Żółtowski Quartet łączy w swojej koncepcji tradycje jazzowego grania z nowoczesnymi brzmieniami i śpiewnymi tematami, czerpiąc także z polskiego folkloru. Jest to fuzja muzyki jazzowej, często mocno improwizowanej, z elektronicznymi brzmieniami, inspirowanymi producentami znanymi bardziej ze sceny muzyki pop czy EDM (np. Flume, Medasin), a także hip-hopowymi beat’ami w stylu produkcji James’a Yancey (J.Dilla). Jeśli mielibyśmy zdefiniować główny punkt łączący tę fuzję gatunków, to będzie to właśnie jazz, zainspirowany stylem Steve'a Coleman'a and Five Elements, czy Brad'a Mehldau.

Skład zespołu: Filip Żółtowski - trąbka; Szymon Zawodny - saksofon; Wojtek Wojda - instrumenty klawiszowe; Mikołaj Stańko - perkusja.

„Humanity” to materiał przemyślany na wskroś: koncepcja powiązania natury z algorytmem to nic innego jak udana próba uzasadnienia organicznego splotu elementów bardziej tradycyjnych, czyli stylistyki quasi-bigbandowej (nie tylko big bandów jazzowych, ale także klasycznych orkiestr symfonicznych czy komercyjnych orkiestr rozrywkowych drugiej połowy XX w.) z nowszymi trendami jak jazz fusion czy współczesna muzyka taneczna. "

Tomasz Rozwadowski po koncercie na Jazz Jantar Festiwal.

Płyta zespołu została dostrzeżona i umieszczona przez portal 2666 - Art of Listening na kanale You Tube .

Przez cztery miesiące materiał zdobył ponad 100 tysięcy wyświetleń oraz 6 tysięcy polubień.

Płyta Humanity jest jedną z najczęściej słuchanych od premiery na tym kanale.

Piątek 12 maja, godz. 20:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

13 MAJA

KIERMASZ KSIĄŻEK WYCOFANYCH Z KSIĘGOZBIORU

W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie daty tegorocznego kiermaszu książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru - ogłaszamy, że odbędzie się on w sobotę 13 maja, w sali "U św. Ducha" przy ul. św. Ducha 3-7. Cena za 1 egzemplarz: 3 zł. Więcej informacji wkrótce.

13 MAJA

„TAJEMNICE PARKU KAJKI” - SPACER PRZYRODNICZO-HISTORYCZNY

13.05.2023 r. (sobota) – godz. 10.00 – 11.00 – Spacer przyrodniczo-historyczny „Tajemnice Parku Kajki”

Wielkimi krokami zbliża się X edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Z tej okazji Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają do udziału w spacerze przyrodniczo-historycznym po elbląskim Parku Kajki.

Park Kajki jest jednym z najpiękniejszych w Elblągu. Powstał w latach 30. ubiegłego wieku na podmokłym terenie, który przecina leniwy strumyk. Dawniej był eleganckim miejscem z wieloma krzewami i drzewami, ogrodem różanym i fontanną elbląskiej rzeźbiarki Erny Becker-Kahns.

Jednym z punktów spaceru będzie siedziba Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, wokół której powstała ścieżka edukacyjna „Kraina Buka”. W trakcie zwiedzania dowiemy się m.in. jak wędrują drzewa oraz jak rozróżniać poszczególne gatunki. Udział w spacerze jest bezpłatny.

Zbiórka o godz. 10 przy zabytkowej bramie przy ulicy Pionierskiej (dawne schronisko młodzieżowe). Zapraszamy!

Udział w spacerze jest bezpłatny.

13 MAJA

„VIVA ITALIA!”. KONCERT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z WŁOSKIM INSTYTUTEM KULTURY

Choć trzynastka może uchodzić za pechową liczbę, to nie w przypadku Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Zwłaszcza, jeśli chodzi o majowy koncert kameralistów – 13 maja czeka nas włoski wieczór z EOK. Za sprawą Roberto Gianoli (dyrygent) i Maurizio Moretty (fortepian) poznamy wówczas niejedno, czasem stonowane i liryczne, czasem energetyczne i widowiskowe, ale zawsze wirtuozowskie, oblicze włoskiej muzyki. W dodatku, w wykonaniu artystów, którzy mają w dorobku występy w wiedeńskiej Musikverein czy nowojorskiej Carnegie Hall. Repertuar? Nie zabraknie oczywiście utworów znad Adriatyku, a że po sąsiedzku leży Austria, wysłuchamy też kompozycji Mozarta. Niech żyje Italia!

13.05.2023, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Roberto Gianola – dyrygent; Maurizio Moretta - fortepian; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. W. A. Mozart – Koncert fortepianowy C-dur, nr 21, KV 467; A. Corelli - Concerto grosso nr 12 Op. 6; L. Boccherini – Kwartet nr 1 Op. 8

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

13 MAJA

TOnieMY x Acid Orange Crew x Bez_B_Label

TECHNO, TECHNO, TECHNO

Tej nocy w klubie Mjazzga zagrają dla Was aż trzy ekipy, Acid Orange i Bez_B_Label z Trójmiasta i Elbląski kolektyw TnM

Line Up już niebawem

13 maja, godz. 21:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C



13 MAJA

FROMBORSKA NOC MUZEÓW

Europejska Noc Muzeów to niezwykła okazja do odkrywania nieznanych wcześniej, tajemniczych zakamarków i miejsc, które skrywają bogatą historię i kulturę.

W ten wyjątkowy wieczór muzea i galerie sztuki otwierają swoje drzwi, za którymi panuje niepowtarzalna atmosfera. Tak będzie i we Fromborku, gdzie mamy dwie instytucje muzealne!

Trwa Rok Mikołaja Kopernika, warto zatem przyjechać do Fromborka, do miejsca, gdzie spędził on większość swojego życia i gdzie powstało jego największe dzieło - "De revolutionibus"!

Program wydarzenia:

Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”

„Skarby Wzgórza Katedralnego”

Katedra pw. WNMP i św. Andrzeja

17:30 – zwiedzanie poddasza

18.30 – zwiedzanie poddasza

19.30 – koncert Orkiestry Symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod dyr. Marka Rogalskiego

W programie m.in.:

W.A. Mozart – Symfonia nr 41 „Jowiszowa” C-dur, KV 551

B. Bartok – Ludowe Tańce Rumuńskie

P. Sadło – „Gdy ruszyłem ziemię”

Wieża Radziejowskiego

18:00-21:00 – zwiedzanie

„W sąsiedztwie Wzgórza”

Nowy Pałac Biskupi i Wozownia Sztuk

18:00-21.00 – zwiedzanie

Muzeum Mikołaja Kopernika

„Wokół Kopernika”

Gmach Główny

17.00-22.00 - zwiedzanie

17.30 – spotkanie autorskie - Wojciech Krzysztof Szalkiewicz „Zajęcia przeróżne Wielebnego Kanonika Mikołaja Kopernika”

17.00-19.00, 20.00-22.00 – bicie pamiątkowej monety okolicznościowej

18.00, 20.00 – oprowadzanie po wystawie „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”

18.00-20.00 – warsztaty dla rodzin, dzieci i młodzieży „Kopernik Pop Art Style”, „Napraw z nami dzieło Kopernika” – kaligrafia, „Kopernik kontra Ptolemeusz” – budowanie modeli Wszechświata, „Kim byłby Kopernik w XXI wieku?” – różne oblicza Mikołaja Kopernika (we współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym)

Planetarium

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20 – projekcje seansów (wejściówki do pobrania w kasie głównej w dniu imprezy)

Szpital św. Ducha

17.00-22.00 – zwiedzanie

17.00-21.00 – targ rzemiosła, rękodzieła i ziół (Z wioski na Warmii, Mikka_ceramics, Turowski Młyn - ziele miele)

17.00-21.00 – kuchnia średniowieczna („Pestis” Grupa Rekonstrukcji Historycznej)

18.00, 19.00 – animacje historyczne – usuwanie strzały przez chirurga, zabieg rwacza zębowego („Pestis” Grupa Rekonstrukcji Historycznej)

20.00 – wykład dr Piotra Piotrowskiego „Czy Mikołaj Kopernik był astrologiem?”

Park Astronomiczny

17.30, 18.30, 19.30 – oprowadzanie inne niż zwykle

21.00 – pokaz telluriów

21.30 – pokaz astrofotografii (Edyta Jurkiewicz Pilska)

22.00 – pokaz nocnego nieba (przy dobrej pogodzie)

Wstęp na wszystkie wydarzenia Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" jest bezpłatny. Wejściówki do wszystkich obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika będą w cenie symbolicznych 2 zł.

Na niektóre atrakcje, gdzie liczba miejsc jest ograniczona, należy pobrać darmowe wejściówki bilety.muzeumfrombork.pl

16 MAJA

PIOTR BUKARTYK - KONCERT Z NOWYM PROGRAMEM W PRZEDEDNIU URODZIN W ELBLĄGU

Piotr Bukartyk, najprawdopodobniej jedyny felietonista w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego, wespół z supergrupą AJAGORE, pojawi się w Elbląskiej Bibliotece w przeddzień swoich urodzin, z garścią pełną niespodzianek. Co się za tym kryje, dowiemy się dopiero przy osobistej konfrontacji. Czekamy z ekscytacją na nowe rymy, piosenki, no i na samego solenizanta! Piotr uwielbia elbląską publiczność, ma z Elblągiem wiele cudownych wspomnień, czuje się tutaj jak w domu. No a gdzie najlepiej wyprawić urodziny, jak nie w domu?!

Wtorek, 16 maja, godz. 19:30, Biblioteka Elbląska, ul. Świętego Ducha 3-7

18 MAJA

STAND-UP: PAWEŁ KONKIEL „BIAŁE PÓŁWYTRAWNE”

Paweł Konkiel - komediowy debiut roku w sieci 2021 i Naczelny Memiarz III RP z drugim programem, w którym musi Wam opowiedzieć, co się u niego działo po przygodach z materiału „Stan Przedzawałowy”. A trochę się działo...

No, w programie BIAŁE PÓŁWYTRAWNE dowiecie się o jego podejściu do dzieci oraz jak trudne jest randkowanie, będąc, hmmm, żeby za bardzo tu nie spojlerować, nierozważnym.

18 maja, godz. 19:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

20-21 MAJA

MUSICAL „KOPERNIK”. WIDOWISKO NA WZGÓRZU KATEDRALNYM

Rok Mikołaja Kopernika trwa! A wraz z nim liczne wydarzenia i atrakcje organizowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Tym razem, jako współorganizator, Muzeum zaprasza na światową premierę musicalu „Kopernik”, która odbędzie się 20 i 21 maja na dziedzińcu Wzgórza Katedralnego.

Spektakl realizuje Opera Krakowska, a do współpracy zaproszono czołowych polskich twórców! Libretto stworzyła popularna pisarka Ałbena Grabowska. Teksty piosenek wyszły spod pióra specjalisty od polskiej i światowej muzyki musicalowej, Daniela Wyszogrodzkiego. Samą muzykę skomponował doskonały Tomasz Szymuś. Całość reżyseruje Jakub Szydłowski.

Losy wielkiego uczonego, obfitujące w wiele dramatycznych wydarzeń, to zdaniem autorów i realizatorów tego przedsięwzięcia, gotowy temat na musical. „Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu na chwilę odłożyć astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i serc” tłumaczą.

Frombork, a dokładniej Wzgórze Katedralne, to idealne miejsce na tego typu premierę. Gdzie miałaby się ona odbyć, jeśli nie w miejscu, w którym spędził większość swojego życia, gdzie powstało jego wielkie dzieło „De revolutionibus”, gdzie zmarł i został pochowany?

Bilety do kupienia na stronie oraz w kasach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

21 MAJA

MARLENA MYSZA I ARKADIUSZ PAN PAWŁOWSKI - STAND-UP

Marlena Mysza wystąpi ze swoim nowym programem "Jestem za". Zaprezentuje Wam swój pierwszy, ale na pewno nie ostatni solowy materiał. Miłośnicy ciętych żartów, dynamicznych zwrotów akcji na pewno będą usatysfakcjonowani!

Arkadiusz Pan Pawłowski wystąpi dla Was w programie "Chłopak z Boysbandu". Arkadiusz Pan Pawłowski - Pochodzi z Gdańska i z komedią w formach różnorakich jest związany od lat. Pionier polskiego pro wrestlingu, założyciel Kabaretu Pod Napięciem, ojciec internetowego projektu komediowego Grupa Kamerowani. Zasłynął jako ring announcer FAME MMA, motor napędowy wielu inicjatyw improwizowanych, organizator wydarzeń i propagator wszystkiego, co go bawi. Na scenie charakteryzuje go nietuzinkowa, zaraźliwa energia i błyskotliwa, cięta riposta, co sprawia, że 3/4 występu zdarza mu się przegadać z publicznością, która nie ma nic przeciwko, szczególnie, że pozostała 1/4 materiału jest całkiem spoko. Wirtuoz sucharów, do tego gruby, aż miło, nic tylko ściskać za poliki. Poza klasycznymi żartami i improwizacjami lubi sobie na scenie zaśpiewać, zatańczyć, koziołki pofikać. Full service. Laureat najważniejszych przeglądów komediowych w Polsce, mistrz Polski one man show, uczestnik telewizyjnych programów komediowych na antenie Polsatu, TVP 2, Comedy Central.

* Występ tylko dla widzów pełnoletnich.

* Prosimy o wyciszenie telefonów na czas występu.

* Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione.

21 maja, godz. 18:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

22 MAJA

STAND-UP: SEBASTIAN REJENT - OPTIMA FORMA

NOWY MATERIAŁ SEBASTIANA REJENTA - OPTIMA FORMA.

Na poprzedni materiał stand-upowy Sebastiana Rejenta czekaliście 10 lat. To na kolejny też musicie poczekać 10...

Nie! 10 lat to zdecydowanie za długo! Pora przyśpieszyć!

Sebastian zaprasza na swój nowy program, który będzie grał... już teraz! Znaczy nie "już teraz"; musisz przyjść na występ i wtedy będzie go grał... Ale "już teraz" możesz kupić bilet!

Poniedziałek, 22 maja, godz. 19:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

24 MAJA

FUNNY BALLS SHOW - BALONOWE SHOW DLA DZIECI

Rodzice doskonale wiedzą, że dmuchany balonik wywoła uśmiech na buzi każdego dziecka! A jaka będzie reakcja maluchów, gdy w jednej chwili zobaczą setki, a nawet tysiące balonów we wszystkich kolorach tęczy?

Balonolandia to zaczarowana kraina, w której wszystko może się zdarzyć! Balonowe kostiumy, balonowa scenografia, balonowe dekoracje – tego w Polsce jeszcze nie było!

W bajecznym świecie czekają na Was przygody króla Balonona, księżniczki Balotty, latającego smoka i jego niezwykłych przyjaciół. Olbrzymi balonowy zamek, a za nim wodospad wykonany z kilkuset różnokolorowych błękitnych baloników i gigantyczne balony z niespodzianką w środku, które w towarzystwie zabawnych mimów i szalonych klaunów, wirują w rytm muzyki na scenie.

Oryginalne postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci na piłkach, interaktywne zabawy, w które angażowana jest widownia, a wszystko to zamknięte w 60 minutach doskonałej historii z balonami w roli głównej!

Funny Balls Show – bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczycie ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd kształtach!

Agencja koncertowa „Pan Koncert” zaprasza na międzynarodowe widowisko dla dużych i małych „Funny Balls Show”, w którym spełniają się najpiękniejsze sny, a marzenia najmłodszych stają się rzeczywistością! Tu dzieją się rzeczy niezwykłe, tu radość nie schodzi z dziecięcych twarzy! Przybywajcie więc do magicznej Balonolandii i bawcie się z nami!

Ważne informacje:

* czas trwania występu – 1:10 godzina

* dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie bez udzielenia miejsca (na kolanach u rodzica)

* ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.

Termin i godzina: 24 maja, godz. 18:00

Miejsce: Kino Światowid w Elblągu

25 MAJA

STAND-UP MATEUSZA SOCHY

Zapraszamy na premierowe koncerty najnowszego programu stand-up Mateusza Sochy pt. „Panie Mateuszu”.

25 maja, godz. 20:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Elblągu, al. Grunwaldzka 135

28 MAJA

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 2023

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 maja na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

22. edycja Konfrontacji Tanecznych, to impreza, która co roku wzbudza wiele emocji i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i publiczności.

- Cieszymy się, z organizacji tej wyjątkowo widowiskowej imprezy, jaką są Konfrontacje Taneczne. Młodzi ludzie chcą zaprezentować umiejętności szerszej publiczności i jednocześnie stanąć do sportowej rywalizacji – mówią organizatorzy – Mamy nadzieję, że impreza jak co roku przyciągnie do Elbląga tancerzy specjalizujących się w różnych stylach. Co z pewnością wpłynie na widowiskowość, atrakcyjność – dodają organizatorzy.

Podczas Konfrontacji uczestnicy konkurować będą w kategoriach: hip-hop, disco-dance, inne formy tańca oraz stage dance, czyli: taniec współczesny, modern i show dance.

W turnieju oprócz solistów udział wziąć mogą duety, formacje i mini-formacje. Tancerze prezentować się będą w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat.

28 maja (niedziela) - start godz.: 9:30

sala sportowo-widowiskowa w CSE Światowid w Elblągu

28 MAJA

„PREZENT URODZINOWY” W GWIAZDORSKIEJ OBSADZIE W ŚWIATOWIDZIE

„Prezent Urodzinowy” Teatru Capitol w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy 28 maja na spektakl w gwiazdorskiej obsadzie aktorów, znanych jako mistrzów humoru.

Robin Hawdon PREZENT URODZINOWY (Birthday Suit)

Uważaj, o czym zamarzysz, nim zdmuchniesz świeczkę urodzinową!

Ta obłędnie śmieszna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę…

Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw Gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi – profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i …? Długo by jeszcze wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli – choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro! Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby być lub bardzo nie chciałby być…

Drogi Widzu – nie spuszczaj ich z oka i pozostań czujny w obu pokojach naraz do ostatniej minuty tego powalająco zabawnego zamieszania. Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mieszanki wybuchowej zagrany jest z niezwykłą precyzją i w szalonym tempie przez gwiazdorską obsadę aktorów znanych jako mistrzów humoru, pod czujną wodzą reżyserską Jerzego Bończaka.

Może spędzisz z nami swoje urodziny? Na 100% długo ich nie zapomnisz!

Reżyseria: Jerzy Bończak; Przekład: Elżbieta Woźniak; Scenografia: Klaudia Solarz; Kostiumy: Sylwester Krupiński; Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski; Asystent reżysera: Anna Modrzejewska.

Data i godzina: 28 maja 2023 r., godz. 16:00

Miejsce: Sala duża Kina Światowid,

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Bilety na spektakl można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl ,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 68 lub mailowo pod adresem: marketing@swiatowid.elblag.pl



28 MAJA

PERKUSYJNE OBLICZE „CARMEN”. EOK & DAINIUS PAVILIONIS

Numer 1 wśród dzieł Georgesa Bizeta, opera z jedną z najsłynniejszych femme fatale, historia z wszystkimi odcieniami namiętności. Jednym słowem „Carmen”, którą twórczo rozwinął po latach Rodion Shchedrin. Rosyjski kompozytor długo zastanawiał się, jak nadać swój styl arcydziełu Bizeta, a zarazem nie sprofanować oryginału. Wreszcie, postawił na nowatorską instrumentację – tylko instrumenty perkusyjne i smyczki – co okazało się strzałem w dziesiątkę. I mimo, że droga tej wersji „Carmen” do sukcesu nie była usłana różami (utwór początkowo zatrzymała radziecka cenzura), ostatecznie balet okazał się najsłynniejszym dziełem Shchedrina i pozostał nim do dziś. 28 maja zmierzą się z nim, w szkole muzycznej, Elbląska Orkiestra Kameralna i zespół perkusyjny, a wszystko pod wodzą Dainiusa Pavilionisa. Takiego muzycznego dialogu w ZPSM jeszcze nie było!

28.05.2023, niedziela, 18:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Dainius Pavilionis - dyrygent; zespół perkusyjny: Marek Czajka, Michał Jastrzębski, Maciej Lange, Szczepan Polewski, Mateusz Wiczyński; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. G. Bizet/R. Shchedrin – Suita „Carmen”.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu