Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie braniewskim. Kalendarz imprez

CO: Rodzinny konkurs plastyczny „Odlotowy Kopernik”

GDZIE: Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku

KIEDY: prace do 5 maja

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „Odlotowy Kopernik”, gdzie zadaniem konkursowym jest stworzenie modelu rakiety kosmicznej. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci przedszkolne wraz z rodzicami, dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wraz z rodzicami.

Pracę należy dostarczyć do siedziby CKB we Fromborku nie później niż 5.05.2023 r. do godziny 10:00.

CO: Ziołowa Biblioteka

GDZIE: Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie

KIEDY: 5, 12, 19 i 26 maja

Jest maj i dlatego w tym miesiącu będziemy poznawać moc ziół.

W każdy piątek zapraszamy na wystawę tematyczną do siedziby biblioteki. A w czerwcu? Będzie niespodzianka. Dokładnie 6 czerwca. Szczegóły niebawem.

CO: Gminne Obchody Dnia Strażaka

GDZIE: Żelazna Góra, teren świetlicy wiejskiej

KIEDY: 7 maja

Wydarzenie rozpocznie się 7 maja 2023 roku o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w intencji strażaków, następnie wszyscy wspólnie przeniesiemy się na teren świetlicy wiejskiej w Żelaznej Górze. Podczas obchodów będą dostępne atrakcje dla dzieci.



CO: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 8-13 maja

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień ten rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku przebiega on pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”. W tym szczególnym tygodniu biblioteka tętni życiem. Za sprawą warsztatów edukacyjnych i zajęć literacko-plastycznych w bibliotece zrobi się tłoczno i gwarno. Hasło tegorocznej edycji doskonale pokazuje, że biblioteka to nie tylko książki; to miejsce pełne pasji, dostępne dla każdego, bez względu na wiek, płeć i zainteresowania.

Program:

9 maja, godz. 17:00 – Zielona biblioteka: Zadbaj o swój ogród i ciesz się letnim wypoczynkiem!, mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska-Siatkowska

11 maja, godz. 17:00 – Kreatywna Biblioteka: Zakładki do książek

12 maja, godz. 15:30 – Małe Rękodzieło Decoupage: Zakładki do książek

12 maja, godz. 17:00 – Spotkanie autorskie z Wojciechem Kujawskim, połączone z promocją książki „Warmia. Szlak wędrowny”

13 maja, godz. 9:00 – Wędrówka Pomorską Drogą św. Jakuba (Braniewo – Klejnowo – Frombork: 16 km). Start: plac przed biblioteką.

CO: Noc Muzeów

GDZIE: Frombork

KIEDY: 13 maja

Noc Muzeów to niezwykła okazja do odkrycia tajemniczych zakamarków i miejsc, które skrywają bogatą historię i kulturę. W ten wyjątkowy wieczór muzea i galerie otwierają swoje drzwi, za którymi panuje niepowtarzalna atmosfera. Tak będzie także we Fromborku, gdzie mamy dwa muzea.

Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny” przygotowało:

17:30 – zwiedzanie poddasza katedry

18:00-21:00 – zwiedzanie Wieży Radziejowskiego

18:00-21:00 – zwiedzanie Nowego Pałacu Biskupiego

18:30 – zwiedzanie poddasza katedry

19:30 – w katedrze koncert Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod dyr. Marka Rogalskiego.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Trzeba jednak pobrać wejściówki do miejsc, które dysponują ograniczoną liczbą miejsc.

CO: Piknik Rodzinny

GDZIE: Rynek Braniewo

KIEDY: 14 maja

Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju „Dom Sąsiedzki” zaprasza na Piknik Rodzinny. W programie: dmuchańce, malowanie twarzy, warsztaty edukacyjne, grill, słodkości. Wszystkie atrakcje są darmowe.

CO: Mikołaj Kopernik i Warmia – kongres naukowy

GDZIE: Nowy pałac biskupi we Fromborku

KIEDY: 18 maja o 10

Program: godz. 10:00 – otwarcie Kongresu: Metropolita Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński, Prepozyt Warmińskiej Kapituły Katedralnej biskup Janusz Ostrowski,

wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Sesja I: praca i nauka; sesja II: obchody jubileuszowe; sesja III: lokalne formy pamięci. Więcej informacji na www.muzeumfrombork.pl.

CO: Urodzinowy stół Kopernika

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: do 19 maja

W Nowym Pałacu Biskupim można obejrzeć wystawę Agnieszki Markowicz, którą tworzy urodzinowy stół Mikołaja Kopernika. Przy stole wyjątkowi goście i wspaniała zastawa, a wszystko w hołdzie wybitnemu człowiekowi. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja wejścia na stronie bilety.muzeumfrombork.pl.

CO: Koty Kopernika

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: do 25 maja

Wystawa to prace 16 artystów z Warmii i Mazur, którzy podjęli temat związany z obchodami Roku Kopernika. Temat nietypowy, bo chodzi o koty Mikołaja Kopernika. To, że Mikołaj Kopernik miał koty, potwierdziły nie tak dawno badania jego szczątków odnalezionych w katedrze fromborskiej na początku XXI wieku. Gdy odkryto szkielet, zastanawiano się, skąd wziąć materiał DNA pochodzący od wybitnego astronoma. Poszukiwania krewnych nie przyniosły rezultatu, ale w Szwecji znajdowały się od lat księgi pochodzące z biblioteki astronoma. Opiekujący się nimi profesor Göran Henriksson zaproponował przeszukanie ksiąg. Znaleziono w nich włosy, których DNA było zgodne z tym ze znalezionych szczątków. Oprócz włosów znaleziono także sierść kotów: burego i rudego.

CO: Bałtycki Teatr Różnorodności

GDZIE: BCK

KIEDY: 26 maja

Bałtycki Teatr Różnorodności Powraca do Braniewa.

Po sukcesie spektaklu „Boeing Boieng” w Braniewskim Centrum Kultury już 26 maja zagości na tej scenie druga część historii o upartej służącej, czyli „Pomoc domowa”.

Mieszkanie, dwie sypialnie, mąż, żona… kochanek i kochanka. To tylko zapowiedź prawdziwej farsy, jednej z najzabawniejszych, jakie można zobaczyć na scenie teatru.

Nadia, czyli tytułowa pomoc domowa, zrobi wszystko, aby jej szefowa Olga się nie dowiedziała, że Norbert, mąż Olgi, zaprosił na noc kochankę. Niestety to nie koniec zamieszania. Nadia nie może też zdemaskować Olgi, która postanowiła spędzić tę noc w objęciach obcego mężczyzny. Oczywiście w tajemnicy przed swoim mężem. Jednym słowem: zapowiada się prawdziwa komedia omyłek, która święci triumfy na wielu europejskich scenach. Teraz czas na Braniewo. Ten sam autor, tłumacz i reżyser, a przede wszystkim doskonała Sylwia Ogryzek w roli Nadii są gwarantem prawie trzech godzin prawdziwego, niczym nieskrępowanego śmiechu.