Noc Muzeów w Galerii EL: W sobotę 13 maja odbędzie się wernisaż wystawy „Retrowersje: Sobie mieszkania - miastu Starówkę” [PROGRAM]

Centrum Sztuki Galeria EL razem z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zapraszają na wernisaż wystawy „Retrowersje: Sobie mieszkania - miastu Starówkę”, który odbędzie się w Noc Muzeów, tj. 13.05.2023.

Zaplanowano sporo wrażeń, które potrwają aż dwa dni!

Najważniejszym punktem programu jest otwarcie wystawy „Retrowersje: Sobie mieszkania - miastu Starówkę”



Na wystawie zaprezentowane zostaną w dużej mierze niepublikowane dotąd archiwalne fotografie, dokumenty, rysunki, plany, artykuły prasowe, materiały wideo. By poszerzyć punkty widzenia na powojenną odbudowę, zespół kuratorski zaprosił do współpracy kilkanaście artystek i artystów, którzy nawiązując do lokalnej tradycji Biennale oraz poszczególnych wątków poruszanych na wystawie, stworzyli autorskie formy (nie tylko) przestrzenne, które będą prezentowane we wnętrzu Galerii EL.

Artystki i artyści:

Maciej Cholewa, Jan Domicz, Roman Fus, Krystyna Jędrzejewska-Szmek i Kasper Jakubowski, Krzysztof Maniak, KinoMANUAL (Aga Jarząb i Maciej Bączyk), Anna Maria Karczmarska i Mikołaj Małek, Anna Królikiewicz, Filip Rybkowski, Dominika Skutnik, Joanna Stachowiak, TURNUS (Marcelina Gorczyńska i Kamila Falęcka), Aleksander Wadas, Wiktoria Walendzik

Zespół kuratorski:

Zuzanna Mielczarek, Maciej Olewniczak, Emilia Orzechowska, Mateusz Włodarek

PROGRAM WYDARZENIA:



13 maja 2023 – Noc Muzeów (Galeria EL czynna od 18:00 do 22:00)

18:00 – 18:30 – otwarcie wystawy

18:30 – 20:30 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

19:00 – 22:00 – działania animacyjne „Przepis na retrowersję. Język elbląskich kamienic”.

Podczas warsztatów odtworzymy fragment elbląskiej starówki, podrasowując miniatury istniejących kamieniczek. Z pomocą przyjdą nam fantazja i mniej lub bardziej oczywiste materiały budowlane. Ulice zaludnimy wymyślonymi przez siebie mieszkańcami. Poznamy też więcej szczegółów związanych z retrowersją dzięki specjalnym kartom do kolorowania. Zajęcia skierowane są dla wszystkich chętnych.

20:30 – 22:00 – DJ Party (Freux) + poczęstunek (Grupa Turnus)

21:00 – 22:00 – retrowersyjny spacer po Starówce z Leszkiem Marcinkowskim, prezesem PTTK Elbląg (start z Galerii EL)

14 maja 2023 (Galeria EL czynna od 10:00 do 19:00)

10:00 – 15:00 – „Spacer do depresji” (Raczki Elbląskie), prowadzenie: Krzysztof Maniak

Pretekstem spaceru jest miejsce powszechnie znane z podręczników szkolnych do nauki geografii — jako najniżej położone w kraju - depresja w Raczkach Elbląskich. Podczas spaceru jego uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazje wykonać kilka ćwiczeń (instrukcji spacerowych), oddać się kontemplacji terenu – charakterystycznego krajobrazu Żuław Wiślanych - porozmawiać o spacerowaniu jako doświadczeniu o charakterze estetycznym, psychogeografii, elbląskiej retrowersji, czy popraktykować głębokie słuchanie.

Trasa spaceru w jedną stronę wynosi w przybliżeniu 5 kilometrów (do punktu w Raczkach Elbląskich), gdzie kończy się spacer. Z tego miejsca można wrócić z grupą lub na własną rękę. Po drodze do depresji przewidziane jest miejsce na odpoczynek.

Więcej szczegółów dot. programu na stronie lub na Facebooku Galerii EL.



Zapraszamy na wystawę, która jest owocem wyjątkowej współpracy dwóch instytucji o różnych profilach (artystycznym i architektonicznym), wsparcia wielu lokalnych ekspertów i ekspertek oraz twórczego zaangażowania artystów i artystek z całej Polski.

