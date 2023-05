Prezydent Andrzej Duda odwiedził we wtorek Bazę Jednostek Pływających Straży Granicznej, której funkcjonariusze chronią granicę morską w pobliżu obwodu kaliningradzkiego — poinformowała kancelaria prezydenta.

— Prezydent RP Andrzej Duda złożył roboczą wizytę w Bazie Jednostek Pływających Straży Granicznej w Starej Pasłęce. Podczas odprawy z udziałem kierownictwa Straży Granicznej Prezydentowi przedstawione zostały informacje o realizowanych przez jednostkę zadaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na polskich obszarach morskich oraz ochrony morskiej granicy państwowej z Federacją Rosyjską na odcinku kaliningradzkim — przekazała KPRP. Prezydent omawiał z funkcjonariuszami także obecne działania SG na terenie państwa oraz w ramach operacji zagranicznych.

Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podkreślił na Twitterze, że wizyta na granicy z obwodem kaliningradzkim "jest wyrazem poparcia i szacunku prezydenta dla pracy Straży Granicznej w szczególności po rosyjskiej prowokacji lotniczej w Rumunii".

W sobotę ministerstwo obrony Rumunii poinformowało o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w piątek nad Morzem Czarnym z udziałem samolotu SG uczestniczącego w misji unijnej agencji granicznej Frontex. Do turbośmigłowego samolotu patrolowego Let L-410 Turbolet Straży Granicznej kilkakrotnie zbliżył się rosyjski myśliwiec Su-35, wykonując agresywne i niebezpieczne manewry. Z powodu wywołanych przez niego turbulencji i trudności w opanowaniu lotu polski samolot utracił wysokość. Frontex i polska SG potwierdziły te informacje. Po incydencie patrole polskiego samolotu zostały zawieszone do odwołania. Inne patrole morskie działają zgodnie z harmonogramem.