Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Sprawdź kalendarz imprez

Sprawdźcie, co, gdzie i kiedy wydarzy się w Elblągu.

12 MAJA

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

12.05, godz. 14:30, filia Kostka, ul. J. Wybickiego 20 – spotkanie DKK dla dzieci i rozmowa o książce Nikoli Kucharskiej i Alojzego Rzepy pt. „Zaginiona wyspa”.

12.05, godz. 18:00, filia Kostka, ul. J. Wybickiego 20 – Klub Planszówkowy Zawrót Głowy: wieczorne granie – planszówki dla dorosłych.

12 MAJA

KONCERT ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO

Koncert jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego promuje najnowszą płytę artysty, zatytułowaną „BA”. Podczas pełnego humoru wieczoru kabaretowego usłyszymy wielu wybitnych gości i dużo inteligentnej satyry w wykonaniu mistrza.

Andrzej Poniedzielski to satyryk, poeta, aktor, a gdy trzeba - gitarzysta. Jest autorem wielu piosenek napisanych m.in. dla Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert czy Dawida Podsiadło. W 2016 roku artysta został nagrodzony tytułem Ambasadora Polszczyzny. Wieczór kabaretowy "BA" to inteligentny i zarazem łagodny humor. Osobowość i teksty Andrzeja Poniedzielskiego mają wyjątkowy urok, który doskonale wybrzmiewa ze sceny i w kontakcie z publicznością. To zarazem podróż do poezji pełnej marzeń, tęsknot i miłości.

Andrzej Poniedzielski prowadzi również koncerty pt. „Piosenki to”, na których zaproszeni goście śpiewają piosenki m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty.

12 maja, godz. 18:30, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Plac Jagiellończyka 1

12 MAJA

KOBIETA W KWIATACH - WYSTAWA FOTOGRAFII ANNY KOZAKIEWICZ Z CYKLU SZTUKA I WINO

KOBIETA W KWIATACH to kolejna odsłona cyklu Sztuka i Wino. Tym razem wystawa fotografii Anna Kozakiewicz.

Anna jak mówi sama o sobie z zamiłowania jestem fotografką, podróżniczką, tancerką, joginką, masażystką, fascynatką zdrowego stylu życia, kobietą renesansu. Kocham eksplorować, łączyć i integrować wszystkie dziedziny życia. Mam wewnętrze poczucie niesienia prawdy, dobra i prostoty w świecie. Z wykształcenia filolog języka angielskiego oraz absolwentka turystyki.

Uwielbiam uwieczniać naturalne piękno i delikatność kobiety, ich wewnętrzny blask i moc na tle kwiatów, łąk, lasu, morza lub traw. Uważam, że natura podkreśla piękno kobiety oraz wydobywa jej żywioły.

Niektóre fotografie są bardzo subtelne i delikatne jak płatki kwiatów, inne zaś są spokojne i wyciszone jak szum lasu, a jeszcze inne dynamiczne i drapieżne jak wzburzone morze. Moje fotografie w subtelny sposób ukazują piękno kobiecej natury oraz jej harmonię z przyrodą.

Zapraszamy do mojego studia fotograficznego ALOHA foto & studio.

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

W trakcie wernisażu czekać będzie na Was kwietna ścianka, przy której będzie można zrobić sobie zdjęcia.

Podczas wernisażu dla jednej osoby do WYGRANIA będzie profesjonalna sesja fotograficzna, a dla dwóch sesja z 50% rabatem.

Wstęp wolny.

Piątek, 12 maja, godz. 19:00, Vinoteka Elbląg, ul. Rybacka 44-45a

12 MAJA

FILIP ŻÓŁTOWSKI QUARTET - KONCERT

Filip Żółtowski Quartet to młody, gdański zespół założony w sierpniu 2020 roku. Kwartet w 2020 roku zdobył 3 miejsce na Blue Note Jazz Competition, a w 2022 został wyróżniony przez fundacje JazzPoPolsku na konkursie JazzJuniors w Krakowie.

Mimo niedługiego stażu występowali już na znaczącym Festiwalu Jazz Jantar (premiera materiału z płyty Humanity) oraz na Sopot Molo Jazz Festiwal.

Dużym wyróżnieniem było zaproszenie zespołu do zaprezentowania swojej debiutanckiej płyty „Humanity” w eksluzywnej serii koncertów JAZZ.PL

na antenie II Programu Polskiego Radia.

Filip Żółtowski Quartet łączy w swojej koncepcji tradycje jazzowego grania z nowoczesnymi brzmieniami i śpiewnymi tematami, czerpiąc także z polskiego folkloru. Jest to fuzja muzyki jazzowej, często mocno improwizowanej, z elektronicznymi brzmieniami, inspirowanymi producentami znanymi bardziej ze sceny muzyki pop czy EDM (np. Flume, Medasin), a także hip-hopowymi beat’ami w stylu produkcji James’a Yancey (J.Dilla). Jeśli mielibyśmy zdefiniować główny punkt łączący tę fuzję gatunków, to będzie to właśnie jazz, zainspirowany stylem Steve'a Coleman'a and Five Elements, czy Brad'a Mehldau.

Skład zespołu: Filip Żółtowski - trąbka; Szymon Zawodny - saksofon; Wojtek Wojda - instrumenty klawiszowe; Mikołaj Stańko - perkusja.

„Humanity” to materiał przemyślany na wskroś: koncepcja powiązania natury z algorytmem to nic innego jak udana próba uzasadnienia organicznego splotu elementów bardziej tradycyjnych, czyli stylistyki quasi-bigbandowej (nie tylko big bandów jazzowych, ale także klasycznych orkiestr symfonicznych czy komercyjnych orkiestr rozrywkowych drugiej połowy XX w.) z nowszymi trendami jak jazz fusion czy współczesna muzyka taneczna. "

Tomasz Rozwadowski po koncercie na Jazz Jantar Festiwal.

Płyta zespołu została dostrzeżona i umieszczona przez portal 2666 - Art of Listening na kanale You Tube .

Przez cztery miesiące materiał zdobył ponad 100 tysięcy wyświetleń oraz 6 tysięcy polubień.

Płyta Humanity jest jedną z najczęściej słuchanych od premiery na tym kanale.

Piątek 12 maja, godz. 20:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

13 MAJA

„OCEANICZNY ŚWIAT”- WARSZTATY WEEKENDOWE DLA DZIECI I OPIEKUNÓW

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na warsztaty weekendowe dla dzieci i opiekunów, które odbędą się 13 maja (sobota) w godzinach od 10:00 do 12:00. Tematem przewodnim zajęć będą morza, oceany oraz ich mieszkańcy.

8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, który jest idealnym momentem, by zachęcić najmłodszych do zgłębiania wiedzy o oceanach i ich mieszkańcach! Z tej okazji już 13 maja odbędą się warsztaty weekendowe pt. „Oceaniczny świat”. Podczas zajęć opiekunowie razem ze swoimi pociechami wyruszą w podróż w głąb oceanów i wypłyną na szerokie wody kreatywności. Uczestnicy wspólnie stworzą oceaniczny świat w tamborku, podświetlany nocą oraz łapiący letnie promienie słoneczne za dnia.

Zapraszamy dzieci w wieku 5-11 lat. Zapewniamy wszystkie materiały!

Obowiązują zapisy.

Data | 13.05.2023, godz.: 10:00 – 12:00

Zapisy oraz więcej informacji: tel. 55 611 20 59, e-mail: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl



13 MAJA

KIERMASZ KSIĄŻEK WYCOFANYCH Z KSIĘGOZBIORU

W sobotę 13 maja, w godz. 10:00-15:00 w sali “U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 odbędzie się kiermasz książek. Zapraszamy!

Na miłośników literatury czekać będzie ponad 7 tys. książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Będą to książki rodzajowo i gatunkowo różnorodne. Jesteśmy pewni, że jak zwykle znajdziecie na kiermaszu coś dla siebie cennego i pożytecznego. Dzięki temu książki dostaną swoje drugie życie.

Cena 1 egzemplarza: 3 zł.

Bądźcie eko i zabierzcie ze sobą wielorazowe torby na książkowe łupy!

Jak zawsze, z pieniędzy ze sprzedaży zakupione zostaną nowe książki do biblioteki.



13 MAJA

SOBOTA W BIBLIOTECE - MAJ

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Świętujemy ósme urodziny planszówkowych spotkań! Po ostatnich latach, kiedy pandemia uniemożliwiała nam świętowanie tego wydarzenia razem z Wami, znowu mamy okazję na wspólną imprezę urodzinową. Będzie tort, konkursy z nagrodami i inne atrakcje! Przede wszystkim będzie to czas na planszówkowe granie!

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Scena w Bulaju, czyli kameralny koncert młodych artystów: koncert Julii Dołęzkiej oraz Gabrieli Gągalskiej, uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 11 im. K. Makuszyńskiego. Będzie można posłuchać muzyki typu rock, metal oraz punk, granej na gitarach: elektrycznej i basowej.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami pt. “Rodzina mam moc!”. Zajęcia będą inspirowane książką Miriam Tirado pt. “Niewidzialna nitka. Opowieść o miłości łączącej rodzinę”.

13 MAJA

„TAJEMNICE PARKU KAJKI” - SPACER PRZYRODNICZO-HISTORYCZNY

13.05.2023 r. (sobota) – godz. 10.00 – 11.00 – Spacer przyrodniczo-historyczny „Tajemnice Parku Kajki”

Wielkimi krokami zbliża się X edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Z tej okazji Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają do udziału w spacerze przyrodniczo-historycznym po elbląskim Parku Kajki.

Park Kajki jest jednym z najpiękniejszych w Elblągu. Powstał w latach 30. ubiegłego wieku na podmokłym terenie, który przecina leniwy strumyk. Dawniej był eleganckim miejscem z wieloma krzewami i drzewami, ogrodem różanym i fontanną elbląskiej rzeźbiarki Erny Becker-Kahns.

Jednym z punktów spaceru będzie siedziba Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, wokół której powstała ścieżka edukacyjna „Kraina Buka”. W trakcie zwiedzania dowiemy się m.in. jak wędrują drzewa oraz jak rozróżniać poszczególne gatunki. Udział w spacerze jest bezpłatny.

Zbiórka o godz. 10 przy zabytkowej bramie przy ulicy Pionierskiej (dawne schronisko młodzieżowe). Zapraszamy!

Udział w spacerze jest bezpłatny.

13 MAJA

NOC MUZEÓW W MUZEUM ARCHEOLOGICZNO–HISTORYCZNYM W ELBLĄGU

W sobotę 13 maja obchodzimy Europejską Noc Muzeów. To szczególny dzień (i noc), kiedy muzea, galerie i teatry są czynne dłużej niż zwykle. Tegoroczne obchody tego wydarzenia w elbląskim Muzeum Archeologiczno – Historycznym odbędą się w dwóch turach, a pierwszą zaplanowano właśnie na najbliższą sobotę.

Tego dnia muzeum będzie czynne od godziny 14.00 do 22.00. Będzie można zwiedzić wszystkie wystawy, a za bilet wstępu zwiedzający zapłacą jedynie 5 złotych. Na każdej wystawie będzie obecny pracownik muzeum, który udzieli informacji dotyczących ekspozycji. Warto przypomnieć, że w dwóch budynkach muzeum, Podzamczu i Gimnazjum, ulokowanych jest kilkanaście stałych i czasowych wystaw prezentujących kulturowe i historyczne dziedzictwo Elbląga i okolic. Obejmują one okres od czasów obecności starogermańskich plemion Gotów na naszych terenach, przez osadę wikińską Truso, aż do czasów II Wojny Światowej i powojennych wspomnień mieszkańców naszego miasta. Tematyka wystaw czasowych także zachęca do odwiedzin muzeum. Obecnie prezentowana jest współczesna sztuka Meksyku i ekspozycja szczątków mieszkańców Pruszcza Gdańskiego sprzed prawie dwóch tysięcy lat.

Właściwe obchody Nocy Muzeów odbędą się 16 września pod hasłem „Przewrót Kopernikański”. Temat wydarzenia nawiązuje do tegorocznych obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Specjalnie na tę okazję otwarta będzie wystawa „Przy stole z Kopernikiem”, a wśród atrakcji znajdą się pokazy rekonstrukcyjne, zajęcia warsztatowe, wykłady i prezentacje. Zapraszamy do odwiedzin muzeum w sobotę 13 maja w godzinach 14.00 – 22.00. Wstęp na wszystkie wystawy w promocyjnej cenie 5 złotych.

13 MAJA

„VIVA ITALIA!”. KONCERT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z WŁOSKIM INSTYTUTEM KULTURY

Choć trzynastka może uchodzić za pechową liczbę, to nie w przypadku Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Zwłaszcza, jeśli chodzi o majowy koncert kameralistów – 13 maja czeka nas włoski wieczór z EOK. Za sprawą Roberto Gianoli (dyrygent) i Maurizio Moretty (fortepian) poznamy wówczas niejedno, czasem stonowane i liryczne, czasem energetyczne i widowiskowe, ale zawsze wirtuozowskie, oblicze włoskiej muzyki. W dodatku, w wykonaniu artystów, którzy mają w dorobku występy w wiedeńskiej Musikverein czy nowojorskiej Carnegie Hall. Repertuar? Nie zabraknie oczywiście utworów znad Adriatyku, a że po sąsiedzku leży Austria, wysłuchamy też kompozycji Mozarta. Niech żyje Italia!

13.05.2023, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Roberto Gianola – dyrygent; Maurizio Moretta - fortepian; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. W. A. Mozart – Koncert fortepianowy C-dur, nr 21, KV 467; A. Corelli - Concerto grosso nr 12 Op. 6; L. Boccherini – Kwartet nr 1 Op. 8

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

13 MAJA

TOnieMY x Acid Orange Crew x Bez_B_Label

TECHNO, TECHNO, TECHNO

Tej nocy w klubie Mjazzga zagrają dla Was aż trzy ekipy, Acid Orange i Bez_B_Label z Trójmiasta i Elbląski kolektyw TnM

Line Up już niebawem

13 maja, godz. 21:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

13 MAJA

FROMBORSKA NOC MUZEÓW

Europejska Noc Muzeów to niezwykła okazja do odkrywania nieznanych wcześniej, tajemniczych zakamarków i miejsc, które skrywają bogatą historię i kulturę.

W ten wyjątkowy wieczór muzea i galerie sztuki otwierają swoje drzwi, za którymi panuje niepowtarzalna atmosfera. Tak będzie i we Fromborku, gdzie mamy dwie instytucje muzealne!

Trwa Rok Mikołaja Kopernika, warto zatem przyjechać do Fromborka, do miejsca, gdzie spędził on większość swojego życia i gdzie powstało jego największe dzieło - "De revolutionibus"!

Program wydarzenia:

Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”

„Skarby Wzgórza Katedralnego”

Katedra pw. WNMP i św. Andrzeja

17:30 – zwiedzanie poddasza

18.30 – zwiedzanie poddasza

19.30 – koncert Orkiestry Symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod dyr. Marka Rogalskiego

W programie m.in.:

W.A. Mozart – Symfonia nr 41 „Jowiszowa” C-dur, KV 551

B. Bartok – Ludowe Tańce Rumuńskie

P. Sadło – „Gdy ruszyłem ziemię”

Wieża Radziejowskiego

18:00-21:00 – zwiedzanie

„W sąsiedztwie Wzgórza”

Nowy Pałac Biskupi i Wozownia Sztuk

18:00-21.00 – zwiedzanie

Muzeum Mikołaja Kopernika

„Wokół Kopernika”

Gmach Główny

17.00-22.00 - zwiedzanie

17.30 – spotkanie autorskie - Wojciech Krzysztof Szalkiewicz „Zajęcia przeróżne Wielebnego Kanonika Mikołaja Kopernika”

17.00-19.00, 20.00-22.00 – bicie pamiątkowej monety okolicznościowej

18.00, 20.00 – oprowadzanie po wystawie „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”

18.00-20.00 – warsztaty dla rodzin, dzieci i młodzieży „Kopernik Pop Art Style”, „Napraw z nami dzieło Kopernika” – kaligrafia, „Kopernik kontra Ptolemeusz” – budowanie modeli Wszechświata, „Kim byłby Kopernik w XXI wieku?” – różne oblicza Mikołaja Kopernika (we współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym)

Planetarium

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20 – projekcje seansów (wejściówki do pobrania w kasie głównej w dniu imprezy)

Szpital św. Ducha

17.00-22.00 – zwiedzanie

17.00-21.00 – targ rzemiosła, rękodzieła i ziół (Z wioski na Warmii, Mikka_ceramics, Turowski Młyn - ziele miele)

17.00-21.00 – kuchnia średniowieczna („Pestis” Grupa Rekonstrukcji Historycznej)

18.00, 19.00 – animacje historyczne – usuwanie strzały przez chirurga, zabieg rwacza zębowego („Pestis” Grupa Rekonstrukcji Historycznej)

20.00 – wykład dr Piotra Piotrowskiego „Czy Mikołaj Kopernik był astrologiem?”

Park Astronomiczny

17.30, 18.30, 19.30 – oprowadzanie inne niż zwykle

21.00 – pokaz telluriów

21.30 – pokaz astrofotografii (Edyta Jurkiewicz Pilska)

22.00 – pokaz nocnego nieba (przy dobrej pogodzie)

Wstęp na wszystkie wydarzenia Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" jest bezpłatny. Wejściówki do wszystkich obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika będą w cenie symbolicznych 2 zł.

Na niektóre atrakcje, gdzie liczba miejsc jest ograniczona, należy pobrać darmowe wejściówki bilety.muzeumfrombork.pl

13 MAJA

NOC MUZEÓW U ŻUŁAWSKICH SĄSIADÓW

Jak co roku Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski zaprasza do Żuławskiego Parku Historycznego na Europejską Noc Muzeów. Tematem tegorocznej edycji będą “Żuławscy Sąsiedzi” - żywa ekspozycja w części muzealnej oraz pozostałe atrakcje zaprezentują jak dawniej wyglądało codzienne życie gospodarzy w Delcie Wisły.

Zapraszamy do Żuławskiego Parku Historycznego całe rodziny. Dzieciom na pewno spodobają się warsztaty budowania modeli domów podcieniowych (liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy) lub wykonanie z gliny własnego gmerku, czyli prostej formy znaku własnościowego gospodarza lub gospodarstwa.

Amatorów kulinarnych podróży zapraszamy na pokaz gotowania mennonickiej zupy klopsowej, którą przyrządzi Artur Wasielewski, autor książki “Kulinaria Żuławskie”.

Emocji z pewnością dostarczy Turniej Żuławskich Sąsiadów, w którym zmierzą się zespoły z nowodworskich urzędów, instytucji i organizacji.

Prawdziwą gratką dla miłośników historii będą interesujące wykłady i rozmowy. Łukasz Kępski oraz Jaśmina Korczak-Siedlecka postarają się odpowiedzieć na pytania czy żuławscy chłopi w dawnej Polsce musieli być biedni oraz czy byli z siebie dumni.

Tradycyjnie, jak co roku, będą z nami - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański wraz ze swoimi najciekawszymi zbiorami oraz Żuławski Ośrodek Kultury, który również odsłoni tej nocy swoje tajemnice, podczas “Zwiedzania ŻOKu po Zmroku”.

Wisienką na torcie będzie koncert zespołu Żniwa - małżeńskiego duetu łączącego elementy folku, muzyki dawnej i współczesnej.

Program:

18:00 - 22:00 Zwiedzanie Muzeum Żuławskiego - żywe ekspozycje „U Żuławskich Sąsiadów” (wstęp wolny)

18:00 – 22:00 Żuławscy sąsiedzi i ich życie w dawnych czasach w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

18:00 i 20:00 Rodzinne warsztaty budowania modeli domów podcieniowych - Marta Koperska-Kośmicka (zapisy tel. 552475733 lub 505433202)

18:00 Pokaz gotowania mennonickiej zupy klopsowej - Artur Wasielewski 19:00 – 21:00 Warsztat tworzenia gmerków ceramicznych - Maja Rausch

19:15 Turniej Żuławskich Sąsiadów

20:15 Wykład historyczny „Czy chłopi w dawnej Polsce musieli być biedni? Ekonomia Nowodworska w XVIII w. i jej mieszkańcy” - Łukasz Kępski

21:00 Wykład historyczny „Czy chłopi w dawnej Polsce byli z siebie dumni? O mentalności mieszkańców Żuław w XVI – XVII w.” - Jaśmina Korczak-Siedlecka

22:00 Koncert zespołu „Żniwa”

Wydarzenia towarzyszące:

13:30 Gdański Rajd 40+ - rajd starych aut

17:00 Żuławska Kafejka Historyczna - Sopot. Czy to tylko kurort? - rozmowa z Tomaszem Słomczyńskim Żuławski Ośrodek Kultury

21:00 Zwiedzanie ŻOKu po zmroku (wejściówki dostępne w ŻOKu)

Żuławski Park Historyczny, 13 maja 2023, godz: 18.

13-14 MAJA

NOC MUZEÓW | WEEKEND OTWARCIA WYSTAWY RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ

Centrum Sztuki Galeria EL razem z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zapraszają na wernisaż wystawy „RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ”, który odbędzie się w Noc Muzeów, tj. 13.05.2023

Zaplanowano sporo wrażeń, które potrwają aż dwa dni!

Najważniejszym punktem programu jest otwarcie wystawy „RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną w dużej mierze niepublikowane dotąd archiwalne fotografie, dokumenty, rysunki, plany, artykuły prasowe, materiały wideo. By poszerzyć punkty widzenia na powojenną odbudowę, zespół kuratorski zaprosił do współpracy kilkanaście artystek i artystów, którzy w nawiązaniu do lokalnej tradycji Biennale oraz poszczególnych wątków poruszanych na wystawie, stworzyli autorskie formy (nie tylko) przestrzenne, które będą prezentowane we wnętrzu Galerii EL.

PROGRAM WYDARZENIA:

13 maja 2023 – Noc Muzeów (Galeria EL czynna od 18:00 do 22:00)

18:00 – 18:30 – otwarcie wystawy

18:30 – 20:30 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

19:00 – 22:00 – działania animacyjne „Przepis na retrowersję. Język elbląskich kamienic”.

Podczas warsztatów odtworzymy fragment elbląskiej starówki, podrasowując miniatury istniejących kamieniczek. Z pomocą przyjdą nam fantazja i mniej lub bardziej oczywiste materiały budowlane. Ulice zaludnimy wymyślonymi przez siebie mieszkańcami. Poznamy też więcej szczegółów związanych z retrowersją dzięki specjalnym kartom do kolorowania. Zajęcia skierowane są dla wszystkich chętnych.

20:30 – 22:00 – DJ Party (Freux) + poczęstunek (Grupa Turnus)

21:00 – 22:00 – retrowersyjny spacer po Starówce z Leszkiem Marcinkowskim, prezesem PTTK Elbląg (start z Galerii EL)

14 maja 2023 (Galeria EL czynna od 10:00 do 19:00)

10:00 – 15:00 „Spacer do depresji” (Raczki Elbląskie), prowadzenie: Krzysztof Maniak

Pretekstem spaceru jest miejsce powszechnie znane z podręczników szkolnych do nauki geografii – jako najniżej położone w kraju – depresja w Raczkach Elbląskich (województwo warmińsko – mazurskie, powiat elbląski, gmina Elbląg) wynosząca 1,8 m. p.p.m. Literalnie więc jest to spacer do depresji. Spacer do najniżej usytuowanego punktu w Polsce.

Podczas spaceru jego uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję wykonać kilka ćwiczeń (instrukcji spacerowych), oddać się kontemplacji terenu – charakterystycznego krajobrazu Żuław Wiślanych – porozmawiać o spacerowaniu jako doświadczeniu o charakterze estetycznym, psychogeografii, elbląskiej retrowersji czy popraktykować głębokie słuchanie.

Informacje organizacyjne dla uczestniczek i uczestników spaceru:

Trasa spaceru w jedną stronę wynosi w przybliżeniu 5 kilometrów (do punktu w Raczkach Elbląskich), gdzie kończy się spacer. Z tego miejsca można wrócić z grupą lub na własną rękę. Po drodze do depresji przewidziane jest miejsce na odpoczynek.

Zbiórka o godzinie 10.00 pod Galerią EL, przy wejściu głównym (ul. Kuśnierska 6)

prosimy o zabranie wygodnego obuwia (trekkingowego, sportowego), picia, jedzenia, a także adekwatnego do pogody ubrania – w razie deszczu – płaszczy przeciwdeszczowych lub parasoli. Wyjście niezależne od pogody. Podane godziny są godzinami przybliżonymi i obejmują także pieszy powrót z miejsca docelowego do Galerii EL.

*Osobom uczestniczącym w spacerze rekomendujemy także wyprawę w Rysy – najwyższy polski szczyt (2499 m. n.p.m). Dobrze zdobyć go będzie jeszcze w tym roku.

14 MAJA

IV ELBLĄSKI BIEG I MARSZ NADZIEI

14 maja w Bażantarni odbędzie się IV Bieg Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, połączony z rodzinnym piknikiem. Serdecznie zapraszamy do udziału!

W tym roku przewidziano pakiety startowe dla 300 osób, które będą miały do wyboru start w biegu na 5 i 10 km po leśnych ścieżkach Bażantarni lub w liczącym ok. 3 km marszu z wejściem na Górę Chrobrego. Odbędą się także biegi dla dzieci.

Niedziela, 14 maja, godz. 10:00

14 MAJA

ODBIERZ SWOJĄ WEJŚCIÓWKĘ! VITO BAMBINO_18 CZERWCA_EŚM2023

Stało się, to na co czekaliście.

Dotarły do nas wejściówki na czerwcowy koncert Vito Bambino w ramach Elbląskiego Święta Muzyki 2023!

Zapraszamy po ich odbiór do naszego Kiosku przez kolejne majowe niedziele - 14, 21 i 28 maja w godzinach 12-18.

Od razu kilka uwag:

- wejściówki są DARMOWE i będziemy je rozdawać dopóki się nie skończą. Jeśli nie rozejdą się w wyznaczone niedziele - na pewno będzie możliwość odebrania ich w innych terminach.

- WAŻNE!!! na osobę przysługują 2 wejściówki - jeśli ciocia/babcia/kuzynka chce - zabierzcie je na spacer do Kiosku. Niestety będziemy bezwzględnie przestrzegać tej zasady.

- idealnie byłoby, gdyby każda wejściówka znalazła właściciela, który ją wykorzysta. Jeśli okaże się, że nie możecie jednak przyjść na koncert - PROSIMY znajdźcie zastępstwo albo po prostu zwróćcie bilet do nas.

- wejściówki będą wymieniane na opaski przed koncertem max do godz. 20tej. Jeśli nie pojawicie się na dziedzińcu Muzeum do tego momentu - mamy prawo przekazać Waszą opaskę komuś innemu.

15 MAJ

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

15.05, godz. 16:00, filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 – literatura zbliża pokolenia: opowiedz nam, co czytałaś/eś w dzieciństwie. Otwarte spotkanie dyskusyjne.

16 MAJA

PIOTR BUKARTYK - KONCERT Z NOWYM PROGRAMEM W PRZEDEDNIU URODZIN W ELBLĄGU

Piotr Bukartyk, najprawdopodobniej jedyny felietonista w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego, wespół z supergrupą AJAGORE, pojawi się w Elbląskiej Bibliotece w przeddzień swoich urodzin, z garścią pełną niespodzianek. Co się za tym kryje, dowiemy się dopiero przy osobistej konfrontacji. Czekamy z ekscytacją na nowe rymy, piosenki, no i na samego solenizanta! Piotr uwielbia elbląską publiczność, ma z Elblągiem wiele cudownych wspomnień, czuje się tutaj jak w domu. No a gdzie najlepiej wyprawić urodziny, jak nie w domu?!

Wtorek, 16 maja, godz. 19:30, Biblioteka Elbląska, ul. Świętego Ducha 3-7

18 MAJA

STAND-UP: PAWEŁ KONKIEL „BIAŁE PÓŁWYTRAWNE”

Paweł Konkiel - komediowy debiut roku w sieci 2021 i Naczelny Memiarz III RP z drugim programem, w którym musi Wam opowiedzieć, co się u niego działo po przygodach z materiału „Stan Przedzawałowy”. A trochę się działo...

No, w programie BIAŁE PÓŁWYTRAWNE dowiecie się o jego podejściu do dzieci oraz jak trudne jest randkowanie, będąc, hmmm, żeby za bardzo tu nie spojlerować, nierozważnym.

18 maja, godz. 19:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

20 MAJA

SOBOTA W BIBLIOTECE - MAJ

Sobota, 20 maja

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 10:30 Ja też potrafię – warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają niespodziankę z sercem: prezent na Dzień Matki.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem).

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90)

godz. 12.00 Kreatywna Lokomotywa: bukiet dla mamy – zajęcia plastyczne, podczas których powstaną upominki z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat, dzieci młodsze wykonują prace z rodzicem/opiekunem. Obowiązują zapisy.

20 MAJA

WARSZTATY | „KOPERNIK I ROŚLINY. TAJEMNICZE ZWIĄZKI ASTRONOMA Z KRÓLESTWEM ROŚLIN”

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 20 maja (sobota) na godz. 10.00 do Parku Leśnego Bażantarnia na bezpłatne warsztaty zielarskie pt. "Kopernik i rośliny. Tajemnicze związki polskiego astronoma z królestwem roślin". Spotkanie poprowadzi Michał Konkel - biolog, archeobotanik, z pasji przyrodnik, z zawodu zielarz-fitoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy-Fitoterapeutów, edukator ziołolecznictwa.

W trakcie spotkania przekonasz się, że zioła rosną dosłownie wszędzie, zapoznasz się z zasadami ich zbioru, sposobami ich przechowywania oraz wykorzystywania na użytek własny.

Spotykamy się w Bażantarni.

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Warsztaty dedykowane osobom dorosłym.

Zapisy i więcej informacji:

pkwe.m.piekarska@warmia.mazury.pl

Szczegóły dot. spotkania wyślemy w e-mailu potwierdzającym udział.

Do zobaczenia w terenie!

20 MAJA

TWÓRCZE SPOTKANIA Z JOANNĄ STACHOWIAK

W ramach majowych Twórczych Spotkań będziemy inspirować się wystawą „RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ”.

Warsztaty poprowadzi artystka Joanna Stachowiak, która najpierw opowie nam o swojej pracy przygotowanej właśnie z okazji „Retrowersji…”, a potem zaprosi do działania… z wykorzystaniem czekolady!

Termin: 20 maja 2023 r. (sobota)

Czas trwania: 11:00 – 14:00 oprowadzanie autorskie + warsztaty „Ja jestem swoim domem”

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

Zapisy na warsztaty: helena@galeria-elgaleria-el-pl

Nieco więcej szczegółów:

„Ja jestem swoim domem” – warsztaty rzeźbienia w czekoladzie, podczas których, nawiązując do zjawiska retrowersji, podejmiemy próbę zbudowania wspólnego miasta naszych wewnętrznych domów.

Co stanowi nasze własne fundamenty?

Do czego możemy odwołać się, powrócić, kiedy misternie budowana konstrukcja runie pod wpływem tego, co dzieje się w naszym życiu?

W czym znajdujemy oparcie?

Poszukując własnych fundamentów, mamy możliwość przeprowadzenia swoich osobistych retrowersji. Pamiętając o słowach: ja jestem swoim domem, nawet jeśli różne wydarzenia i sytuacje burzą go, mamy szansę go odbudować i powrócić do siebie, do swojego centrum.

Właśnie nad tym tematem pochylimy się poprzez pracę rzeźbiarską w pachnącym i pysznym materiale, jakim jest glina z czekolady.

20 MAJA

BACK TO THE PAST DISCO MJAŻŻDŻO

22 kwietnia 2016 odbyła się pierwsza impreza pod szyldem Disco Mjażżdżo. Przerobiliśmy kilka szmat (pierwsza została skradziona, może wypłynie na jakiejś aukcji charytatywnej, warta miliony #wishfulthinking) i przetańczyliśmy pewnie kilkaset godzin.

Nieco miesiąc po 7 urodzinach zapraszamy na niewiadomoktórąjużedycję, ale marzeniem jest, żeby odbyła się w podobnym charakterze co ta pierwsza :) czyli z przebierankami i klimatem. Jednym słowem - back to the past! Muzycznie także rządzić będą lata 80. i hity, które chyba zawsze będą kojarzyć się z tą imprezą (wiecie, że są takie!)

Damy radę? Są tu osoby, które pamiętają jeszcze tamtą imprezę? Odstawcie dzieci do babci i wpadajcie 20 maja. Nostalgia mode: ON!

Sobota, 20 maja, godz. 21:00, Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

20-21 MAJA

MUSICAL „KOPERNIK”. WIDOWISKO NA WZGÓRZU KATEDRALNYM

Rok Mikołaja Kopernika trwa! A wraz z nim liczne wydarzenia i atrakcje organizowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Tym razem, jako współorganizator, Muzeum zaprasza na światową premierę musicalu „Kopernik”, która odbędzie się 20 i 21 maja na dziedzińcu Wzgórza Katedralnego.

Spektakl realizuje Opera Krakowska, a do współpracy zaproszono czołowych polskich twórców! Libretto stworzyła popularna pisarka Ałbena Grabowska. Teksty piosenek wyszły spod pióra specjalisty od polskiej i światowej muzyki musicalowej, Daniela Wyszogrodzkiego. Samą muzykę skomponował doskonały Tomasz Szymuś. Całość reżyseruje Jakub Szydłowski.

Losy wielkiego uczonego, obfitujące w wiele dramatycznych wydarzeń, to zdaniem autorów i realizatorów tego przedsięwzięcia, gotowy temat na musical. „Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu na chwilę odłożyć astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i serc” tłumaczą.

Frombork, a dokładniej Wzgórze Katedralne, to idealne miejsce na tego typu premierę. Gdzie miałaby się ona odbyć, jeśli nie w miejscu, w którym spędził większość swojego życia, gdzie powstało jego wielkie dzieło „De revolutionibus”, gdzie zmarł i został pochowany?

Bilety do kupienia na stronie oraz w kasach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

21 MAJA

MARLENA MYSZA I ARKADIUSZ PAN PAWŁOWSKI - STAND-UP

Marlena Mysza wystąpi ze swoim nowym programem "Jestem za". Zaprezentuje Wam swój pierwszy, ale na pewno nie ostatni solowy materiał. Miłośnicy ciętych żartów, dynamicznych zwrotów akcji na pewno będą usatysfakcjonowani!

Arkadiusz Pan Pawłowski wystąpi dla Was w programie "Chłopak z Boysbandu". Arkadiusz Pan Pawłowski - Pochodzi z Gdańska i z komedią w formach różnorakich jest związany od lat. Pionier polskiego pro wrestlingu, założyciel Kabaretu Pod Napięciem, ojciec internetowego projektu komediowego Grupa Kamerowani. Zasłynął jako ring announcer FAME MMA, motor napędowy wielu inicjatyw improwizowanych, organizator wydarzeń i propagator wszystkiego, co go bawi. Na scenie charakteryzuje go nietuzinkowa, zaraźliwa energia i błyskotliwa, cięta riposta, co sprawia, że 3/4 występu zdarza mu się przegadać z publicznością, która nie ma nic przeciwko, szczególnie, że pozostała 1/4 materiału jest całkiem spoko. Wirtuoz sucharów, do tego gruby, aż miło, nic tylko ściskać za poliki. Poza klasycznymi żartami i improwizacjami lubi sobie na scenie zaśpiewać, zatańczyć, koziołki pofikać. Full service. Laureat najważniejszych przeglądów komediowych w Polsce, mistrz Polski one man show, uczestnik telewizyjnych programów komediowych na antenie Polsatu, TVP 2, Comedy Central.

* Występ tylko dla widzów pełnoletnich.

* Prosimy o wyciszenie telefonów na czas występu.

* Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione.

21 maja, godz. 18:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C



21 MAJA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 21, 28 maja i 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

Koncert inauguracyjny odbędzie się 21 maja (niedziela). Wystąpi dla Państwa pochodząca z Łotwy organistka i kompozytorka dr Renāte Stivriņa, 28 maja usłyszymy prof. Krzysztofa Urbaniaka, zaś 4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu



22 MAJA

STAND-UP: SEBASTIAN REJENT - OPTIMA FORMA

NOWY MATERIAŁ SEBASTIANA REJENTA - OPTIMA FORMA

Na poprzedni materiał stand-upowy Sebastiana Rejenta czekaliście 10 lat. To na kolejny też musicie poczekać 10...

Nie! 10 lat to zdecydowanie za długo! Pora przyśpieszyć!

Sebastian zaprasza na swój nowy program, który będzie grał... już teraz! Znaczy nie "już teraz"; musisz przyjść na występ i wtedy będzie go grał... Ale "już teraz" możesz kupić bilet!

Poniedziałek, 22 maja, godz. 19:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

24 MAJA

FUNNY BALLS SHOW - BALONOWE SHOW DLA DZIECI

Rodzice doskonale wiedzą, że dmuchany balonik wywoła uśmiech na buzi każdego dziecka! A jaka będzie reakcja maluchów, gdy w jednej chwili zobaczą setki, a nawet tysiące balonów we wszystkich kolorach tęczy?

Balonolandia to zaczarowana kraina, w której wszystko może się zdarzyć! Balonowe kostiumy, balonowa scenografia, balonowe dekoracje – tego w Polsce jeszcze nie było!

W bajecznym świecie czekają na Was przygody króla Balonona, księżniczki Balotty, latającego smoka i jego niezwykłych przyjaciół. Olbrzymi balonowy zamek, a za nim wodospad wykonany z kilkuset różnokolorowych błękitnych baloników i gigantyczne balony z niespodzianką w środku, które w towarzystwie zabawnych mimów i szalonych klaunów, wirują w rytm muzyki na scenie.

Oryginalne postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci na piłkach, interaktywne zabawy, w które angażowana jest widownia, a wszystko to zamknięte w 60 minutach doskonałej historii z balonami w roli głównej!

Funny Balls Show – bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczycie ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd kształtach!

Agencja koncertowa „Pan Koncert” zaprasza na międzynarodowe widowisko dla dużych i małych „Funny Balls Show”, w którym spełniają się najpiękniejsze sny, a marzenia najmłodszych stają się rzeczywistością! Tu dzieją się rzeczy niezwykłe, tu radość nie schodzi z dziecięcych twarzy! Przybywajcie więc do magicznej Balonolandii i bawcie się z nami!

Ważne informacje:

* czas trwania występu – 1:10 godzina

* dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie bez udzielenia miejsca (na kolanach u rodzica)

* ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.

Termin i godzina: 24 maja, godz. 18:00

Miejsce: Kino Światowid w Elblągu

25 MAJA

BIBLIOTECZNA "STACYJKA" DLA NAJMŁODSZYCH

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na majowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

25.05 godz. 10:30 – spotkanie będzie inspirowane książką „Zwierzęta i ich dzieci” Marzeny Kunickiej-Porwisz. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie kangurzyca nosi swoje dzieci, które zwierzęce mamy są najbardziej opiekuńcze itp. W części plastycznej, z okazji zbliżającego się Dnia Matki, dzieci przygotują upominki z okazji tego święta dla swoich mam. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

25 MAJA

STAND-UP MATEUSZA SOCHY

Zapraszamy na premierowe koncerty najnowszego programu stand-up Mateusza Sochy pt. „Panie Mateuszu”.

25 maja, godz. 20:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Elblągu, al. Grunwaldzka 135

27 MAJA

SOBOTA W BIBLIOTECE - MAJ

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Uczestnicy poznają zwyczaje bociana białego. Zajęcia będą inspirowane wierszem Marii Konopnickiej pt. “Bocian”.

27 MAJA

STARONIEWICZ FEAT. ERIK JOHANNESSEN (NOR) „STRANGE VACATION”

Wojciech Staroniewicz saksofony ts / ss

Erik Johannessen puzon

Dominik Bukowski wibrafon

Konrad Żołnierek kontrabas

Przemysław Jarosz perkusja / udu

To już 12 autorska płyta Wojciecha Staroniewicza, a druga po „North Park” w powyższym składzie. Najwyraźniej kwintet ukonstytuował się na dobre, wypracował własny język, brzmienie i konsekwentnie realizuje wizję muzyczną leadera. Nowy program powstał w 2020 roku, a jaki to był rok, wszyscy pamiętamy: niepewność, zdziwienie, izolacja, sprzeczne komunikaty, strach, uczucie buntu, czasem zniechęcania, które chwilę później ustępuje miejsca nadziei, że już teraz będzie lepiej. Takie i wiele innych, silnych emocji przelewało się gwałtownie przez naszą rzeczywistość. Znalazło to odzwierciedlenie w nowych kompozycjach będących emocjonalną odpowiedzią artysty na ten czas. Tytułowy utwór „Strange Vacation” powstał w 6 dni po ogłoszeniu pierwszego lockdownu w Polsce.

O wiele bardziej przypadł mi do gustu koncert kwintetu Staroniewicza. Jego muzyka także była daleka od rewolucyjnych ambicji, ale miała w sobie rodzaj powagi, który intryguje. Zanurzone w hardbopie i postbopie kompozycje zawierały więcej zmian dramaturgicznych i aranżacyjnych, nieraz zaskakiwały. Dawały też pole wykonawcom, z których grona trzeba wyróżnić Dominika Bukowskiego i Przemysława Jarosza. Ten pierwszy grał na wibrafonie i marimbie, wybijając na nich szarpane, ostre tony, niepokojące akordy, porywające kaskady dźwięków. Bukowski ma znakomite wyczucie czasu i narracji. Umie stworzyć akompaniament, który emanuje chłodem, bądź rozgrzać do czerwoności wybuchową solówką w dobrym guście. Zwróciłem też uwagę na Jarosza, który był perkusistą aktywnym, budującym złożoną, nie tak znowu regularnie rwącą, rytmiczno-brzmieniową otoczkę. Razem z Bukowskim uskrzydlali kwintet Staroniewicza.

Maciej Krawiec – Ruch Muzyczny

Erik Johannessen – gra na puzonie, instrumentach perkusyjnych oraz śpiewa w Jaga Jazzist – zespole który zdobył Norweską Grammy za album One-Armed Bandit w 2010 roku. Koncertował na całym świecie z zespołami: Jaga Jazzist, Ensemble Denada, Loud Jazz Band, Trondheim Jazz Orchestra i trio Lord Kelwin. Jest nowoczesnym puzonistą free jazzowym, ale lubi także improwizację melodyczną. Komponuje i aranżuje muzykę dla małych i dużych zespołów. Był nominowany do norweskiej nagrody Grammy, jako kompozytor roku za nagranie muzyki dziecięcej Snydelig, z udziałem The National Broadcasting Orchestra (KORK). Gra na licznych pop / rockowych płytach z Susanne Sundfør, Lindstrøm, Marią Mena i wielu innych.

Dominik Bukowski – wibrafonista, kompozytor, absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej wydz. Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Zdobywca indywidualnego wyróżnienia na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Jazzowych w Gdyni (1999) oraz zwycięzca konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej 2002. Od 2003r. zajmuje II miejsce w kategorii wibrafon roku w ankiecie Jazz Forum. Nagrał ponad 30 płyt. Jego album „Projektor” znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych płyt 2005 roku według miesięcznika Jazz Forum, zaś ostatnia Vice Versa została nominowana do nagrody Fryderyki 2010. Jako sideman został wyróżniony Złotą Płytą za album „Melisa” Przemka Dyakowskiego, której producentem był Leszek Możdżer. W 2013r. album „Kropla Słowa” Krystyny Stańko, do której Bukowski skomponował większość materiału muzycznego, został „Płytą Roku” według Jazz Forum. Współpracuje i nagrywa z takimi muzykami jak: Amir ELSaffar, Tim Hagans, Cikada Quartet, Brian Melvin, Janusz Muniak, Leszek Możdżer, Piotr Wojtasik i inni. Koncertował na festiwalach w Indonezji, Izraelu i w większości krajów europejskich.

Konrad Żołnierek – kontrabasista i gitarzysta basowy. Absolwent średniej Szkoły Muzycznej w Olsztynie (klarnet) i Akademii Muzycznej w Gdańsku (gitara basowa). Stypendysta Royal Conservatoire de Musique de Bruxelles (Belgia). Był asystentem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2020 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Na swoim koncie ma współpracę, zarówno jako gitarzysta basowy, jak i kontrabasista, z wieloma muzykami oraz formacjami, tworzącymi w różnych stylach muzycznych (m.in. Jerzy Małek Group, Leszek Możdżer, Sławek Jaskułke, Tomasz Grzegorski, Adam Wendt, Tomasz Sowiński, Wojciech Staroniewicz, Adam Pierończyk, Jarosław Bester, Orkiestra Daniela Nosewicza, Orkiestra Szymona Sutora, Emil Miszk & The Sonic Syndicate, Tomasz Chyła Quintet, DrunkLamb, Confusion Project, Jazz.u i inne). W swoim dorobku ma wiele nagrań oraz wydanych płyt jako członek zespołu lub muzyk sesyjny. Niektóre z nich doczekały się uznania w postaci nominacji oraz nagród.

Przemysław Jarosz - perkusista, absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jako student, laureat wielu konkursów, nagród i wyróżnień. Od wielu lat współpracuje z czołowymi muzykami polskiej sceny jazzowej, nagrywając kolejne albumy oraz występując na większości festiwali w Polsce i za granicą. Obecnie członek kilku formacji oraz lider własnego tria Yarosz Organ Trio, z którym nagrał już dwa albumy. Od 2005 r. kontynuuje pracę dydaktyczną na rodzimej uczelni, gdzie w 2014 r. uzyskał stopień doktora sztuki. Najnowsze nagrania to: 2013 - Dominik Bukowski Group - "Simple Words”, 2013 - Maciej Fortuna - „Jazz from Poland, vol.1”, 2013 - Lion Vibrations - "Friends", 2014 - Krystyna Stańko - "Snik", 2016 - Yarosh Organ Trio - "Yarosh Organ Trio”, 2016 - Improvision Quartet - „Free Folk Jazz”, 2017 - Yarosh Organ Trio feat. Katarzyna Mirowska - „Alterakcje”

Wojciech Staroniewicz – saksofonista i kompozytor o szerokim spektrum stylistycznym. Jego dyskografia obejmuje ok 50 płyt, w tym także albumów autorskich: „Karambola”, „Quiet City”, „Hand made”, „Conversession”, „Alternations”, „A'freak-an Project”, "Tranquillo”, „A’FreAk-KomEdA Project”, „North Park”, Strange Vacation”. Znakomity sideman, chętnie zapraszany przez innych muzyków, żeby wymienić chociażby wieloletnią współpracę z norweską grupą „Loud Jazz Band” czy sekstetem Włodzimierza Nahornego. Koncertuje jako solista z Polską Filharmonią Kameralną Sopot Wojciecha Rajskiego. W jego karierze artystycznej przewinęło się wiele wspaniałych nazwisk: Andrzej Jagodziński, Włodek Pawlik, Cezary Konrad, Adam Cegielski, Nippy Noya, Helge Lien, Erik Johannessen, Brian Melvin oraz praktycznie cała czołówka jazzowa Trójmiasta.

Wojciech Staroniewicz, jako jedyny wśród polskich saksofonistów jazzowych, został zakwalifikowany do półfinału Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Waszyngtonie w 1991 roku, gdzie znalazł się w gronie 21 saksofonistów wybranych z całego świata.

Sobota, 27 maja, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg

28 MAJA

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 2023

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 maja na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

22. edycja Konfrontacji Tanecznych, to impreza, która co roku wzbudza wiele emocji i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i publiczności.

- Cieszymy się, z organizacji tej wyjątkowo widowiskowej imprezy, jaką są Konfrontacje Taneczne. Młodzi ludzie chcą zaprezentować umiejętności szerszej publiczności i jednocześnie stanąć do sportowej rywalizacji – mówią organizatorzy – Mamy nadzieję, że impreza jak co roku przyciągnie do Elbląga tancerzy specjalizujących się w różnych stylach. Co z pewnością wpłynie na widowiskowość, atrakcyjność – dodają organizatorzy.

Podczas Konfrontacji uczestnicy konkurować będą w kategoriach: hip-hop, disco-dance, inne formy tańca oraz stage dance, czyli: taniec współczesny, modern i show dance.

W turnieju oprócz solistów udział wziąć mogą duety, formacje i mini-formacje. Tancerze prezentować się będą w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat.

28 maja (niedziela) - start godz.: 9:30

sala sportowo-widowiskowa w CSE Światowid w Elblągu

28 MAJA

„PREZENT URODZINOWY” W GWIAZDORSKIEJ OBSADZIE W ŚWIATOWIDZIE

„Prezent Urodzinowy” Teatru Capitol w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy 28 maja na spektakl w gwiazdorskiej obsadzie aktorów, znanych jako mistrzów humoru.

Robin Hawdon PREZENT URODZINOWY (Birthday Suit)

Uważaj, o czym zamarzysz, nim zdmuchniesz świeczkę urodzinową!

Ta obłędnie śmieszna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę…

Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw Gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi – profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i …? Długo by jeszcze wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli – choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro! Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby być lub bardzo nie chciałby być…

Drogi Widzu – nie spuszczaj ich z oka i pozostań czujny w obu pokojach naraz do ostatniej minuty tego powalająco zabawnego zamieszania. Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mieszanki wybuchowej zagrany jest z niezwykłą precyzją i w szalonym tempie przez gwiazdorską obsadę aktorów znanych jako mistrzów humoru, pod czujną wodzą reżyserską Jerzego Bończaka.

Może spędzisz z nami swoje urodziny? Na 100% długo ich nie zapomnisz!

Reżyseria: Jerzy Bończak; Przekład: Elżbieta Woźniak; Scenografia: Klaudia Solarz; Kostiumy: Sylwester Krupiński; Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski; Asystent reżysera: Anna Modrzejewska.

Data i godzina: 28 maja 2023 r., godz. 16:00

Miejsce: Sala duża Kina Światowid,

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Bilety na spektakl można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl ,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 68 lub mailowo pod adresem: marketing@swiatowid.elblag.pl

28 MAJA

PERKUSYJNE OBLICZE „CARMEN”. EOK & DAINIUS PAVILIONIS

Numer 1 wśród dzieł Georgesa Bizeta, opera z jedną z najsłynniejszych femme fatale, historia z wszystkimi odcieniami namiętności. Jednym słowem „Carmen”, którą twórczo rozwinął po latach Rodion Shchedrin. Rosyjski kompozytor długo zastanawiał się, jak nadać swój styl arcydziełu Bizeta, a zarazem nie sprofanować oryginału. Wreszcie, postawił na nowatorską instrumentację – tylko instrumenty perkusyjne i smyczki – co okazało się strzałem w dziesiątkę. I mimo, że droga tej wersji „Carmen” do sukcesu nie była usłana różami (utwór początkowo zatrzymała radziecka cenzura), ostatecznie balet okazał się najsłynniejszym dziełem Shchedrina i pozostał nim do dziś. 28 maja zmierzą się z nim, w szkole muzycznej, Elbląska Orkiestra Kameralna i zespół perkusyjny, a wszystko pod wodzą Dainiusa Pavilionisa. Takiego muzycznego dialogu w ZPSM jeszcze nie było!

28.05.2023, niedziela, 18:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Dainius Pavilionis - dyrygent; zespół perkusyjny: Marek Czajka, Michał Jastrzębski, Maciej Lange, Szczepan Polewski, Mateusz Wiczyński; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. G. Bizet/R. Shchedrin – Suita „Carmen”.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

28 MAJA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 28 maja i 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!



POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

28 maja usłyszymy prof. Krzysztofa Urbaniaka, zaś 4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu

4 CZERWCA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncert odbędzie się 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!



POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertu o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu