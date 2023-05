Stare Siedlisko (gm. Wilczęta) Zderzenie dwóch samochodów. Kierowca volkswagena uderzył w toyotę. Jedna osoba trafiła do szpitala [ZDJĘCIA]

W sobotę 13 maja kilkanaście minut po godz.17:00 braniewscy strażacy zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych.

W sobotę 13 maja kilkanaście minut po godz.17:00 braniewscy strażacy zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Kierujący volkswagenem uderzył w tył skręcającej toyoty. Samochód po uderzeniu wpadł do pobliskiego rowu. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 506 w pobliżu miejscowości Stare Siedlisko.