Elbląg: Finał akcji Pola Nadziei 2023. IV Bieg Nadziei na rzecz hospicjum już za nami [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że Pola Nadziei organizowane są w Elblągu od 2004 roku. Co roku — we wrześniu i październiku — w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja.



[ur=https://dziennikelblaski.pl/135420-933769,IV-Elblaski-Bieg-i-Marsz-Nadziei,0.html]IV Elbląski Bieg i Marsz Nadziei Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.[/url]

Piknik, jak i cała akcja Pola Nadziei są dobrą okazją do zwrócenia uwagi na działalność hospicjum, na to, co oferujemy ciężko chorym osobom i ich bliskim, a także na potrzeby. To także bardzo dobra lekcja empatii.