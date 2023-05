Pasłęk: W szpitalu powiatowym otworzono nowy oddział rehabilitacji

Dziś (15 maja) br. o godz. 12:00 w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku odbędzie się uroczystość otwarcia nowego budynku Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych i ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Podczas uroczystości nastąpi także odsłonięcie tablicy upamiętniającej Witolda Żaka, wieloletniego lekarza pracującego w Pasłęckim szpitalu oraz Pierwszego Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu.

Koszt inwestycji bez wyposażenia to ponad 7 mln zł, z tego 3.3 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 2 mln zł zabezpieczył Szpital Powiatowy w Pasłęku, a milion złotych to wkład powiatu elbląskiego. Brakujące środki dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Będzie to oddział stacjonarny (25 łóżek) dla pacjentów do rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (15 łóżek). Na oddziale rehabilitacji stacjonarnej znajdą pomoc pacjenci z chorobami układu kostnego i mięśniowego, natomiast dzieci z wszelkimi zaburzeniami wieku rozwojowego. Do tej pory w powiecie elbląskim nie było rehabilitacji stacjonarnej. Inwestycja pozwoliła na stworzenie jak najlepszych warunków udzielania świadczeń, co zapewni wyższy komfort pacjentom.

Starostwo Powiatowe w Elblągu