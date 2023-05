Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie braniewskim. Kalendarz imprez

CO: Urodzinowy stół Kopernika

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: do 19 maja

W Nowym Pałacu Biskupim można obejrzeć wystawę Agnieszki Markowicz, którą tworzy urodzinowy stół Mikołaja Kopernika. Przy stole wyjątkowi goście i wspaniała zastawa, a wszystko w hołdzie wybitnemu człowiekowi. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja wejścia na stronie bilety.muzeumfrombork.pl.

CO: Prapremiera Musicalu "Kopernik"

GDZIE: Wzgórze Katedralne we Fromborku

KIEDY: 20 i 21 maja

Odrodzenie wydobyło się z mroków średniowiecza dzięki takim ludziom jak on. Leonardo, Michał Anioł, Galileusz, Erazm z Rotterdamu. Herosi. A przed nimi on – Kopernik. Astronom? Mało powiedziane! Fizyk i filozof, matematyk, ekonom, nawet strateg wojskowy. Kartograf i filolog. Kanonik. Genialny lekarz, prekursor dietetyki, który już pięć wieków temu zalecał higienę i przestrzegał przed skutkami obżarstwa. Kopernik – współczesny nam. Był polskim Leonardem da Vinci, który nie malował. Nie zostawił po sobie „Damy z gronostajem”. Wstrzymał Słońce. W trwającym właśnie Roku Mikołaja Kopernika Opera Krakowska realizuje spektakl oparty na życiu wielkiego uczonego, którego losy, obfitujące w wiele dramatycznych wydarzeń, to gotowy temat na musical. Zaproszono czołowych polskich twórców. Libretto napisała Ałbena Grabowska, słowa piosenek Daniel Wyszogrodzki, muzykę skomponował Tomasz Szymuś. Spektakl reżyseruje Jakub Szydłowski.

Prapremiera dzieła odbędzie się u nas we Fromborku, 20 i 21 maja 2023 r. na dziedzińcu wzgórza katedralnego, a od 1 października musical „Kopernik” wejdzie na stałe do repertuaru Opery Krakowskiej.

CO: Koty Kopernika

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: do 25 maja

Wystawa to prace 16 artystów z Warmii i Mazur, którzy podjęli temat związany z obchodami Roku Kopernika. Temat nietypowy, bo chodzi o koty Mikołaja Kopernika. To, że Mikołaj Kopernik miał koty, potwierdziły nie tak dawno badania jego szczątków odnalezionych w katedrze fromborskiej na początku XXI wieku. Gdy odkryto szkielet, zastanawiano się, skąd wziąć materiał DNA pochodzący od wybitnego astronoma. Poszukiwania krewnych nie przyniosły rezultatu, ale w Szwecji znajdowały się od lat księgi pochodzące z biblioteki astronoma. Opiekujący się nimi profesor Göran Henriksson zaproponował przeszukanie ksiąg. Znaleziono w nich włosy, których DNA było zgodne z tym ze znalezionych szczątków. Oprócz włosów znaleziono także sierść kotów: burego i rudego.

CO: Bałtycki Teatr Różnorodności

GDZIE: BCK

KIEDY: 26 maja

Bałtycki Teatr Różnorodności Powraca do Braniewa.

Po sukcesie spektaklu „Boeing Boieng” w Braniewskim Centrum Kultury już 26 maja zagości na tej scenie druga część historii o upartej służącej, czyli „Pomoc domowa”.

Mieszkanie, dwie sypialnie, mąż, żona… kochanek i kochanka. To tylko zapowiedź prawdziwej farsy, jednej z najzabawniejszych, jakie można zobaczyć na scenie teatru.

Nadia, czyli tytułowa pomoc domowa, zrobi wszystko, aby jej szefowa Olga się nie dowiedziała, że Norbert, mąż Olgi, zaprosił na noc kochankę. Niestety to nie koniec zamieszania. Nadia nie może też zdemaskować Olgi, która postanowiła spędzić tę noc w objęciach obcego mężczyzny. Oczywiście w tajemnicy przed swoim mężem. Jednym słowem: zapowiada się prawdziwa komedia omyłek, która święci triumfy na wielu europejskich scenach. Teraz czas na Braniewo. Ten sam autor, tłumacz i reżyser, a przede wszystkim doskonała Sylwia Ogryzek w roli Nadii są gwarantem prawie trzech godzin prawdziwego, niczym nieskrępowanego śmiechu.



CO: Braniewski Dzień Dziecka - Razem Tworzymy Rodzinę

GDZIE: Teren Stadniny Miejskiej w Braniewie (ul. Moniuszki)

KIEDY: 27 maja, godz. 11.00 -15.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie łączącej pokolenia oraz trzy ważne okoliczności: Dzień Dziecka, Dni Rodziny oraz Dzień Matki. 27 maja czekają na Was następujące atrakcje: bezpłatna strefa dziecka, a w niej m.in. malowanie twarzy, dmuchańce oraz bajkowe maskotki, występy sekcji BCK, przejażdżki konne i Hobby Horse, animacje i konkursy dla rodzin, rodzinny grill oraz słodki poczęstunek, stoiska z zabawkami, strefa fit (warsztaty, spotkanie z dietetykiem).



CO: Konkurs na Warnijski kunsztyk

GDZIE: organizatorem konkursu jest Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii

KIEDY: zgłoszenia do 31 maja

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. – I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane chcemy promować, ale także, aby promowały region jako symbole jego tradycji, historii oraz dzisiaj – mówi Andrzeja Abako, przewodniczący Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, starosta olsztyński. – Dlatego zachęcam naszych przedsiębiorców do zgłaszania swoich kunsztyków, a jest ich na Warmii wiele. Na zgłoszenia do pierwszej edycji czekamy do 31 maja. Jednym z celów Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii jest rozwój gospodarczy regionu w oparciu o ścisłą współpracę jej członków – 33 samorządów z lokalnymi przedsiębiorcami w obszarach powiązanych z turystyką. Daje ona wiele możliwości, bo „lokalność” zawsze i wszędzie dobrze się sprzedaje. Potrzebne są tylko pomysły, otwarci na wyzwania przedsiębiorcy i marketing, oparty na rozpoznawalnej marce.

CO: Jubileusz Elewarr

GDZIE: Amfiteatr Miejski im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie

KIEDY: 3 czerwca

Elewarr to spółka zajmująca się magazynowaniem i przechowywaniem zbóż, rzepaku i innych surowców pochodzenia rolniczego oraz obrotem tymi surowcami. Jubileusz spółki odbędzie się w Amfiteatrze Miejskim im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie 3 czerwca. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a dla wszystkich chętnych będzie czekała moc atrakcji. — Zapraszamy do wspólnego świętowania naszego Jubileuszu! W tym roku widzimy się na braniewskiej scenie! Wśród gwiazd estrady Golec uOrkiestra, Mateusz Ziółko, Gesek, Contra Mundum! To jak? Widzimy się w Braniewie — zachęcają organizatorzy imprezy.

Program imprezy:

14:00 piknik rodzinny

16:15 - Contra Mundum

17:30 - Wyniki konkursu na najładniejsze stoisko kół gospodyń wiejskich

18:30 - Mateusz Ziółko

20:00 - Golec uOrkiestra

22:00 - Gesek