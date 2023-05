Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Sprawdź kalendarz imprez

Sprawdźcie, co, gdzie i kiedy wydarzy się w Elblągu.

19 MAJA

„POŻEGNANIE NIEPRZYWITANYCH”. SPOTKANIE DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA NIENARODZONEGO

19 maja odbędzie się w naszej parafii (ul. Mostowa 18, dom parafialny) spotkanie dla rodziców dzieci utraconych.

Zachęcamy do skorzystania z tej szczególnie ważnej i potrzebnej inicjatywy. Przyjedzie do nas ks. Wojciech Szychowski, psycholog i psychoterapeuta, autor rekolekcji dla rodziców po utracie dziecka oraz książki "Pożegnanie nieprzywitanych"

Książkę będzie można nabyć podczas spotkania.

W jego trakcie usłyszymy m.in. o przeżywaniu żałoby i radzeniu sobie z traumą powstałą na skutek utraty dziecka. Będzie można także zadawać pytania naszemu gościowi.

Spotkanie potrwa około godziny, wstęp na nie jest wolny.

20 MAJA

SOBOTA W BIBLIOTECE - MAJ

Sobota, 20 maja

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 10:30 Ja też potrafię – warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają niespodziankę z sercem: prezent na Dzień Matki.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem).

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90)

godz. 12.00 Kreatywna Lokomotywa: bukiet dla mamy – zajęcia plastyczne, podczas których powstaną upominki z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat, dzieci młodsze wykonują prace z rodzicem/opiekunem. Obowiązują zapisy.

20 MAJA

WARSZTATY | „KOPERNIK I ROŚLINY. TAJEMNICZE ZWIĄZKI ASTRONOMA Z KRÓLESTWEM ROŚLIN”

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 20 maja (sobota) na godz. 10.00 do Parku Leśnego Bażantarnia na bezpłatne warsztaty zielarskie pt. "Kopernik i rośliny. Tajemnicze związki polskiego astronoma z królestwem roślin". Spotkanie poprowadzi Michał Konkel - biolog, archeobotanik, z pasji przyrodnik, z zawodu zielarz-fitoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy-Fitoterapeutów, edukator ziołolecznictwa.

W trakcie spotkania przekonasz się, że zioła rosną dosłownie wszędzie, zapoznasz się z zasadami ich zbioru, sposobami ich przechowywania oraz wykorzystywania na użytek własny.

Spotykamy się w Bażantarni.

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Warsztaty dedykowane osobom dorosłym.

Zapisy i więcej informacji:

pkwe.m.piekarska@warmia.mazury.pl

Szczegóły dot. spotkania wyślemy w e-mailu potwierdzającym udział.

Do zobaczenia w terenie!

20 MAJA

TWÓRCZE SPOTKANIA Z JOANNĄ STACHOWIAK

W ramach majowych Twórczych Spotkań będziemy inspirować się wystawą „RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ”.

Warsztaty poprowadzi artystka Joanna Stachowiak, która najpierw opowie nam o swojej pracy przygotowanej właśnie z okazji „Retrowersji…”, a potem zaprosi do działania… z wykorzystaniem czekolady!

Termin: 20 maja 2023 r. (sobota)

Czas trwania: 11:00 – 14:00 oprowadzanie autorskie + warsztaty „Ja jestem swoim domem”

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

Zapisy na warsztaty: helena@galeria-elgaleria-el-pl

Nieco więcej szczegółów:

„Ja jestem swoim domem” – warsztaty rzeźbienia w czekoladzie, podczas których, nawiązując do zjawiska retrowersji, podejmiemy próbę zbudowania wspólnego miasta naszych wewnętrznych domów.

Co stanowi nasze własne fundamenty?

Do czego możemy odwołać się, powrócić, kiedy misternie budowana konstrukcja runie pod wpływem tego, co dzieje się w naszym życiu?

W czym znajdujemy oparcie?

Poszukując własnych fundamentów, mamy możliwość przeprowadzenia swoich osobistych retrowersji. Pamiętając o słowach: ja jestem swoim domem, nawet jeśli różne wydarzenia i sytuacje burzą go, mamy szansę go odbudować i powrócić do siebie, do swojego centrum.

Właśnie nad tym tematem pochylimy się poprzez pracę rzeźbiarską w pachnącym i pysznym materiale, jakim jest glina z czekolady.



20 MAJA

FESTIWAL BANIEK MYDLANYCH I KRAINA BAJKOWYCH ANIMACJI W ELBLĄGU

Festiwal Baniek Mydlanych niebawem odwiedzi Elbląg! Bańki mydlane czekać na Was będą: 20 maja, od 15:00, Wyspa Spichrzów!

Wstęp bezpłatny!

Przygotowaliśmy dla Was:

- Duuużo darmowego płynu

- Bańkowe zabawy

- Tysiące małych baniek

- Bajkowe animacje

Ale to nie wszystko!

Czekać na Was jeszcze będą:

- Akcesoria do puszczania baniek

- Kolorowe łakocie i granity

- Dmuchańce

Gość specjalny: Niebywała Gwiazda dziecięcych bajek. W przerwach między akcjami odwiedzi nas wyjątkowa Postać!

Będzie Patrolować podczas wydarzenia z małymi przerwami na oddech. Chętnie zatańczy, poprzytula się i zapozuje do pamiątkowych zdjęć na tle swojej krainy.

Festiwal Baniek Mydlanych to doskonała zabawa dla wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych.

Ten magiczny dzień na pewno na długo pozostanie w Waszych głowach! Nie może Was tam zabraknąć!

W SKRÓCIE:

- 20 maja

- start 15:00

- Wyspa Spichrzów

- WSTĘP BEZPŁATNY

Do zobaczenia!

20 MAJA

BACK TO THE PAST DISCO MJAŻŻDŻO

22 kwietnia 2016 odbyła się pierwsza impreza pod szyldem Disco Mjażżdżo. Przerobiliśmy kilka szmat (pierwsza została skradziona, może wypłynie na jakiejś aukcji charytatywnej, warta miliony #wishfulthinking) i przetańczyliśmy pewnie kilkaset godzin.

Nieco miesiąc po 7 urodzinach zapraszamy na niewiadomoktórąjużedycję, ale marzeniem jest, żeby odbyła się w podobnym charakterze co ta pierwsza :) czyli z przebierankami i klimatem. Jednym słowem - back to the past! Muzycznie także rządzić będą lata 80. i hity, które chyba zawsze będą kojarzyć się z tą imprezą (wiecie, że są takie!)

Damy radę? Są tu osoby, które pamiętają jeszcze tamtą imprezę? Odstawcie dzieci do babci i wpadajcie 20 maja. Nostalgia mode: ON!

Sobota, 20 maja, godz. 21:00, Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

20 MAJA

PIKNIK RODZINNY - DZIEŃ PSZCZOŁY W KARCZOWISKACH GÓRNYCH

Ulubiony dżem, poranna kawa, zupa pomidorowa, czy bawełniana koszulka – to tylko niektóre produkty, którymi możemy się cieszyć, dzięki pracy pszczół. Te pożyteczne owady zapylają ponad 300 000 gatunków roślin (ponad 87%) na świecie! Niestety na skutek degradacji środowiska naturalnego pszczoły zaczynają ginąć.

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, który ma przypominać o ich ogromnym znaczeniu w życiu człowieka. W świętowanie włączamy się również my, Regionalny Związek Pszczelarski w Elblągu, zapraszając 20 maja (sobota) br. do Karczowisk Górnych k/Elbląga na Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły.

Program imprezy adresowany jest do dużych i małych odbiorców. Na dzieci czekać będą animacje „Pszczela łąka” - gry, konkursy i zabawy. Każdy będzie mógł włączyć się do akcji wspólnego sadzenia roślin miododajnych - dodatkowo otrzyma roślinkę, do zasadzenia we własnym ogródku. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania domków dla zapylaczy, posłuchać wykładu o prozdrowotnych właściwościach miodu i smakować jego różne rodzaje, porozmawiać z pszczelarzem o jego pracy. O wrażenia artystyczne zadbają młodzi twórcy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Jak na piknik przystało, przez cały czas trwania imprezy rozpalone będzie ognisko, na którym chętni będą mogli piec kiełbaski i inne specjały.

Program Pikniku Rodzinnego – Dzień Pszczoły

Na scenie:

11:00 Występy wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

13:00 Wykład o prozdrowotnych właściwościach miodu i degustacja miodów

14:00 Występy wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

14:30 Być pszczelarzem - pokaz pracy pszczelarza, ciekawostki o pszczołach

Atrakcje:

Dla dobra pszczół – wspólne sadzenie roślin miododajnych

Warsztaty budowania domków dla zapylaczy (trwać będą do wyczerpania materiałów)

Pszczela łąka – animacje dla dzieci

Ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek

Miejsce: Centrum Pszczelarskie „Nektar”, Karczowiska Górne 37, k/Elbląga

20-21 MAJA

MUSICAL „KOPERNIK”. WIDOWISKO NA WZGÓRZU KATEDRALNYM

Rok Mikołaja Kopernika trwa! A wraz z nim liczne wydarzenia i atrakcje organizowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Tym razem, jako współorganizator, Muzeum zaprasza na światową premierę musicalu „Kopernik”, która odbędzie się 20 i 21 maja na dziedzińcu Wzgórza Katedralnego.

Spektakl realizuje Opera Krakowska, a do współpracy zaproszono czołowych polskich twórców! Libretto stworzyła popularna pisarka Ałbena Grabowska. Teksty piosenek wyszły spod pióra specjalisty od polskiej i światowej muzyki musicalowej, Daniela Wyszogrodzkiego. Samą muzykę skomponował doskonały Tomasz Szymuś. Całość reżyseruje Jakub Szydłowski.

Losy wielkiego uczonego, obfitujące w wiele dramatycznych wydarzeń, to zdaniem autorów i realizatorów tego przedsięwzięcia, gotowy temat na musical. „Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu na chwilę odłożyć astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i serc” tłumaczą.

Frombork, a dokładniej Wzgórze Katedralne, to idealne miejsce na tego typu premierę. Gdzie miałaby się ona odbyć, jeśli nie w miejscu, w którym spędził większość swojego życia, gdzie powstało jego wielkie dzieło „De revolutionibus”, gdzie zmarł i został pochowany?

Bilety do kupienia na stronie oraz w kasach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

21 MAJA

VIII SPOTKANIE ELBLĄSKICH KLASYKÓW

VIII Spotkanie Elbląskich Klasyków po dość długiej przerwie wraca na swoje miejsce, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż wracamy w lokalizację, od której to wszystko się zaczęło.

Krótko mówiąc: 21 maja godzina 15:00 parking pod GÓRĄ CHROBREGO!

Standardowo widzimy się po to aby zaprezentować swoje auta, motocykle, integrować się, wymieniać doświadczeniami, porozmawiać.

Masz auto, motocykl do 1990 roku (można coś naciągnąć) lub produkcji polskiej? Jesteś mile widziany na naszym spotkaniu.

21 MAJA

MARLENA MYSZA I ARKADIUSZ PAN PAWŁOWSKI - STAND-UP

Marlena Mysza wystąpi ze swoim nowym programem "Jestem za". Zaprezentuje Wam swój pierwszy, ale na pewno nie ostatni solowy materiał. Miłośnicy ciętych żartów, dynamicznych zwrotów akcji na pewno będą usatysfakcjonowani!

Arkadiusz Pan Pawłowski wystąpi dla Was w programie "Chłopak z Boysbandu". Arkadiusz Pan Pawłowski - Pochodzi z Gdańska i z komedią w formach różnorakich jest związany od lat. Pionier polskiego pro wrestlingu, założyciel Kabaretu Pod Napięciem, ojciec internetowego projektu komediowego Grupa Kamerowani. Zasłynął jako ring announcer FAME MMA, motor napędowy wielu inicjatyw improwizowanych, organizator wydarzeń i propagator wszystkiego, co go bawi. Na scenie charakteryzuje go nietuzinkowa, zaraźliwa energia i błyskotliwa, cięta riposta, co sprawia, że 3/4 występu zdarza mu się przegadać z publicznością, która nie ma nic przeciwko, szczególnie, że pozostała 1/4 materiału jest całkiem spoko. Wirtuoz sucharów, do tego gruby, aż miło, nic tylko ściskać za poliki. Poza klasycznymi żartami i improwizacjami lubi sobie na scenie zaśpiewać, zatańczyć, koziołki pofikać. Full service. Laureat najważniejszych przeglądów komediowych w Polsce, mistrz Polski one man show, uczestnik telewizyjnych programów komediowych na antenie Polsatu, TVP 2, Comedy Central.

* Występ tylko dla widzów pełnoletnich.

* Prosimy o wyciszenie telefonów na czas występu.

* Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione.

21 maja, godz. 18:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

21 MAJA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 21, 28 maja i 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

Koncert inauguracyjny odbędzie się 21 maja (niedziela). Wystąpi dla Państwa pochodząca z Łotwy organistka i kompozytorka dr Renāte Stivriņa, 28 maja usłyszymy prof. Krzysztofa Urbaniaka, zaś 4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu.



22 MAJA

„TWÓRCZA LOKOMOTYWA”: MACERATY I MAŚCI

Filia nr 4 Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza seniorów (i nie tylko) na zajęcia z cyklu „Twórcza Lokomotywa”, które odbędą się w poniedziałek, 22 maja, o godz. 12.00. Tym razem będą to kosmetyczne warsztaty z Ireneuszem Zanderem.

Spotkanie poświęcone będzie domowym sposobom przygotowania maceratów i maści oraz ich leczniczym właściwościom. Obowiązują zapisy.

Ireneusz Zander – elblążanin, pasjonat naturalnych metod leczenia z wykorzystaniem ziół, zajmuje się m.in. rzemieślniczą produkcją naturalnych kosmetyków i maści.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90.



22 MAJA

STAND-UP: SEBASTIAN REJENT - OPTIMA FORMA

NOWY MATERIAŁ SEBASTIANA REJENTA - OPTIMA FORMA.

Na poprzedni materiał stand-upowy Sebastiana Rejenta czekaliście 10 lat. To na kolejny też musicie poczekać 10...

Nie! 10 lat to zdecydowanie za długo! Pora przyśpieszyć!

Sebastian zaprasza na swój nowy program, który będzie grał... już teraz! Znaczy nie "już teraz"; musisz przyjść na występ i wtedy będzie go grał... Ale "już teraz" możesz kupić bilet!

Poniedziałek, 22 maja, godz. 19:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

23 MAJA

DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE LITERACKIEJ

23.05 (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – spotkanie DKK dla dorosłych i rozmowa o książce Jakuba Kuzy „Krótka historia jednego zdjęcia”

O książce z opisu wydawcy:

Każde zdjęcie i historia w tej książce zaskoczą was i zmuszą do myślenia. Traficie tu na mniej lub bardziej znane wydarzenia i postaci, zobaczycie je z zupełnie innej strony. Zajrzycie na drugi i trzeci plan zdjęcia, by odkryć, że nieświadomy fotograf był świadkiem niezwykłego zdarzenia lub uwiecznił osobę, która po latach zmieniła świat.

(moderatorka klubu: Halina Samson; tel. 55 625 60 17)

24 MAJA

FUNNY BALLS SHOW - BALONOWE SHOW DLA DZIECI

Rodzice doskonale wiedzą, że dmuchany balonik wywoła uśmiech na buzi każdego dziecka! A jaka będzie reakcja maluchów, gdy w jednej chwili zobaczą setki, a nawet tysiące balonów we wszystkich kolorach tęczy?

Balonolandia to zaczarowana kraina, w której wszystko może się zdarzyć! Balonowe kostiumy, balonowa scenografia, balonowe dekoracje – tego w Polsce jeszcze nie było!

W bajecznym świecie czekają na Was przygody króla Balonona, księżniczki Balotty, latającego smoka i jego niezwykłych przyjaciół. Olbrzymi balonowy zamek, a za nim wodospad wykonany z kilkuset różnokolorowych błękitnych baloników i gigantyczne balony z niespodzianką w środku, które w towarzystwie zabawnych mimów i szalonych klaunów, wirują w rytm muzyki na scenie.

Oryginalne postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci na piłkach, interaktywne zabawy, w które angażowana jest widownia, a wszystko to zamknięte w 60 minutach doskonałej historii z balonami w roli głównej!

Funny Balls Show – bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczycie ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd kształtach!

Agencja koncertowa „Pan Koncert” zaprasza na międzynarodowe widowisko dla dużych i małych „Funny Balls Show”, w którym spełniają się najpiękniejsze sny, a marzenia najmłodszych stają się rzeczywistością! Tu dzieją się rzeczy niezwykłe, tu radość nie schodzi z dziecięcych twarzy! Przybywajcie więc do magicznej Balonolandii i bawcie się z nami!

Ważne informacje:

* czas trwania występu – 1:10 godzina

* dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie bez udzielenia miejsca (na kolanach u rodzica)

* ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.

Termin i godzina: 24 maja, godz. 18:00

Miejsce: Kino Światowid w Elblągu

25 MAJA

BIBLIOTECZNA "STACYJKA" DLA NAJMŁODSZYCH

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na majowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

25.05 godz. 10:30 – spotkanie będzie inspirowane książką „Zwierzęta i ich dzieci” Marzeny Kunickiej-Porwisz. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie kangurzyca nosi swoje dzieci, które zwierzęce mamy są najbardziej opiekuńcze itp. W części plastycznej, z okazji zbliżającego się Dnia Matki, dzieci przygotują upominki z okazji tego święta dla swoich mam. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90



25 MAJA

“W ZGODZIE Z NATURĄ”: NAPARY LECZNICZE I HERBATY ZIOŁOWE

Filia biblioteczna nr 3 przy al. J. Piłsudskiego zaprasza w czwartek, 25 maja, o godz. 16:00 na warsztaty z cyklu “W zgodzie z naturą”. O roślinach wykorzystywanych do przygotowania naparów leczniczych i herbat ziołowych opowie Ireneusz Zander.

Spotkanie odbywa się w ramach Klubu Dojrzałego Czytelnika “Życie z Pasją”. Obowiązują zapisy.

Prowadzenie warsztatów: Ireneusz Zander – elblążanin, pasjonat naturalnych metod leczenia z wykorzystaniem ziół, zajmuje się m.in. rzemieślniczą produkcją naturalnych kosmetyków i maści.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17, tel. (55) 625 60 85

25 MAJA

STAND-UP MATEUSZA SOCHY

Zapraszamy na premierowe koncerty najnowszego programu stand-up Mateusza Sochy pt. „Panie Mateuszu”.

25 maja, godz. 20:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Elblągu, al. Grunwaldzka 135



26 MAJA

WARSZTATY: JAK ZAŁOŻYĆ ZIOŁOWY OGRÓDEK?

Ogłaszamy wiosenne przebudzenie! Wraz z odradzającą się przyrodą zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone zakładaniu zielonych przestrzeni do uprawy ziół. Warsztaty odbędą się 26 maja (piątek) o godzinie 9.00 w siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, którzy opowiedzą wszystkim chętnym jak zabrać się za zakładanie ogródka ziołowego. Zaprezentujemy proste sposoby jak odmienić zieloną przestrzeń na bardziej przyjazną i efektowną. Pokażemy rozwiązania dla właścicieli nawet najmniejszych skrawków ziemi lub parapetów oraz sposoby na to, jak cieszyć się uprawą i zbierać plony, nawet jeśli możemy poświęcić roślinom zaledwie parę minut.

Uczestnicy warsztatów w praktyce poznają zasady zakładania i pielęgnacji ogródków ziołowych. W ramach spotkania przewidujemy część praktyczną, której efektem będzie mini ogródek ziołowy znajdujący się przy siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Planujemy nasadzenia zarówno ziół wykorzystywanych w celach leczniczych, jak i kulinarnych.

Inicjatywa sfinansowana ze środków Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP w ramach programu EKO-INICJATYWY.

KIEDY: 26 maja godz. 9.00

GDZIE: siedziba PKWE ul. Bohaterów Westerplatte 18, Elbląg

ZAPISY: pkwe.k.zimnicki@warmia.mazury.pl

27 MAJA

SOBOTA W BIBLIOTECE - MAJ

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Uczestnicy poznają zwyczaje bociana białego. Zajęcia będą inspirowane wierszem Marii Konopnickiej pt. “Bocian”.



27 MAJA

STARONIEWICZ FEAT. ERIK JOHANNESSEN (NOR) „STRANGE VACATION”

Wojciech Staroniewicz saksofony ts / ss

Erik Johannessen puzon

Dominik Bukowski wibrafon

Konrad Żołnierek kontrabas

Przemysław Jarosz perkusja / udu

To już 12 autorska płyta Wojciecha Staroniewicza, a druga po „North Park” w powyższym składzie. Najwyraźniej kwintet ukonstytuował się na dobre, wypracował własny język, brzmienie i konsekwentnie realizuje wizję muzyczną leadera. Nowy program powstał w 2020 roku, a jaki to był rok, wszyscy pamiętamy: niepewność, zdziwienie, izolacja, sprzeczne komunikaty, strach, uczucie buntu, czasem zniechęcania, które chwilę później ustępuje miejsca nadziei, że już teraz będzie lepiej. Takie i wiele innych, silnych emocji przelewało się gwałtownie przez naszą rzeczywistość. Znalazło to odzwierciedlenie w nowych kompozycjach będących emocjonalną odpowiedzią artysty na ten czas. Tytułowy utwór „Strange Vacation” powstał w 6 dni po ogłoszeniu pierwszego lockdownu w Polsce.

O wiele bardziej przypadł mi do gustu koncert kwintetu Staroniewicza. Jego muzyka także była daleka od rewolucyjnych ambicji, ale miała w sobie rodzaj powagi, który intryguje. Zanurzone w hardbopie i postbopie kompozycje zawierały więcej zmian dramaturgicznych i aranżacyjnych, nieraz zaskakiwały. Dawały też pole wykonawcom, z których grona trzeba wyróżnić Dominika Bukowskiego i Przemysława Jarosza. Ten pierwszy grał na wibrafonie i marimbie, wybijając na nich szarpane, ostre tony, niepokojące akordy, porywające kaskady dźwięków. Bukowski ma znakomite wyczucie czasu i narracji. Umie stworzyć akompaniament, który emanuje chłodem, bądź rozgrzać do czerwoności wybuchową solówką w dobrym guście. Zwróciłem też uwagę na Jarosza, który był perkusistą aktywnym, budującym złożoną, nie tak znowu regularnie rwącą, rytmiczno-brzmieniową otoczkę. Razem z Bukowskim uskrzydlali kwintet Staroniewicza.

Maciej Krawiec – Ruch Muzyczny

Erik Johannessen – gra na puzonie, instrumentach perkusyjnych oraz śpiewa w Jaga Jazzist – zespole który zdobył Norweską Grammy za album One-Armed Bandit w 2010 roku. Koncertował na całym świecie z zespołami: Jaga Jazzist, Ensemble Denada, Loud Jazz Band, Trondheim Jazz Orchestra i trio Lord Kelwin. Jest nowoczesnym puzonistą free jazzowym, ale lubi także improwizację melodyczną. Komponuje i aranżuje muzykę dla małych i dużych zespołów. Był nominowany do norweskiej nagrody Grammy, jako kompozytor roku za nagranie muzyki dziecięcej Snydelig, z udziałem The National Broadcasting Orchestra (KORK). Gra na licznych pop / rockowych płytach z Susanne Sundfør, Lindstrøm, Marią Mena i wielu innych.

Dominik Bukowski – wibrafonista, kompozytor, absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej wydz. Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Zdobywca indywidualnego wyróżnienia na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Jazzowych w Gdyni (1999) oraz zwycięzca konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej 2002. Od 2003r. zajmuje II miejsce w kategorii wibrafon roku w ankiecie Jazz Forum. Nagrał ponad 30 płyt. Jego album „Projektor” znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych płyt 2005 roku według miesięcznika Jazz Forum, zaś ostatnia Vice Versa została nominowana do nagrody Fryderyki 2010. Jako sideman został wyróżniony Złotą Płytą za album „Melisa” Przemka Dyakowskiego, której producentem był Leszek Możdżer. W 2013r. album „Kropla Słowa” Krystyny Stańko, do której Bukowski skomponował większość materiału muzycznego, został „Płytą Roku” według Jazz Forum. Współpracuje i nagrywa z takimi muzykami jak: Amir ELSaffar, Tim Hagans, Cikada Quartet, Brian Melvin, Janusz Muniak, Leszek Możdżer, Piotr Wojtasik i inni. Koncertował na festiwalach w Indonezji, Izraelu i w większości krajów europejskich.

Konrad Żołnierek – kontrabasista i gitarzysta basowy. Absolwent średniej Szkoły Muzycznej w Olsztynie (klarnet) i Akademii Muzycznej w Gdańsku (gitara basowa). Stypendysta Royal Conservatoire de Musique de Bruxelles (Belgia). Był asystentem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2020 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Na swoim koncie ma współpracę, zarówno jako gitarzysta basowy, jak i kontrabasista, z wieloma muzykami oraz formacjami, tworzącymi w różnych stylach muzycznych (m.in. Jerzy Małek Group, Leszek Możdżer, Sławek Jaskułke, Tomasz Grzegorski, Adam Wendt, Tomasz Sowiński, Wojciech Staroniewicz, Adam Pierończyk, Jarosław Bester, Orkiestra Daniela Nosewicza, Orkiestra Szymona Sutora, Emil Miszk & The Sonic Syndicate, Tomasz Chyła Quintet, DrunkLamb, Confusion Project, Jazz.u i inne). W swoim dorobku ma wiele nagrań oraz wydanych płyt jako członek zespołu lub muzyk sesyjny. Niektóre z nich doczekały się uznania w postaci nominacji oraz nagród.

Przemysław Jarosz - perkusista, absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jako student, laureat wielu konkursów, nagród i wyróżnień. Od wielu lat współpracuje z czołowymi muzykami polskiej sceny jazzowej, nagrywając kolejne albumy oraz występując na większości festiwali w Polsce i za granicą. Obecnie członek kilku formacji oraz lider własnego tria Yarosz Organ Trio, z którym nagrał już dwa albumy. Od 2005 r. kontynuuje pracę dydaktyczną na rodzimej uczelni, gdzie w 2014 r. uzyskał stopień doktora sztuki. Najnowsze nagrania to: 2013 - Dominik Bukowski Group - "Simple Words”, 2013 - Maciej Fortuna - „Jazz from Poland, vol.1”, 2013 - Lion Vibrations - "Friends", 2014 - Krystyna Stańko - "Snik", 2016 - Yarosh Organ Trio - "Yarosh Organ Trio”, 2016 - Improvision Quartet - „Free Folk Jazz”, 2017 - Yarosh Organ Trio feat. Katarzyna Mirowska - „Alterakcje”

Wojciech Staroniewicz – saksofonista i kompozytor o szerokim spektrum stylistycznym. Jego dyskografia obejmuje ok 50 płyt, w tym także albumów autorskich: „Karambola”, „Quiet City”, „Hand made”, „Conversession”, „Alternations”, „A'freak-an Project”, "Tranquillo”, „A’FreAk-KomEdA Project”, „North Park”, Strange Vacation”. Znakomity sideman, chętnie zapraszany przez innych muzyków, żeby wymienić chociażby wieloletnią współpracę z norweską grupą „Loud Jazz Band” czy sekstetem Włodzimierza Nahornego. Koncertuje jako solista z Polską Filharmonią Kameralną Sopot Wojciecha Rajskiego. W jego karierze artystycznej przewinęło się wiele wspaniałych nazwisk: Andrzej Jagodziński, Włodek Pawlik, Cezary Konrad, Adam Cegielski, Nippy Noya, Helge Lien, Erik Johannessen, Brian Melvin oraz praktycznie cała czołówka jazzowa Trójmiasta.

Wojciech Staroniewicz, jako jedyny wśród polskich saksofonistów jazzowych, został zakwalifikowany do półfinału Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Waszyngtonie w 1991 roku, gdzie znalazł się w gronie 21 saksofonistów wybranych z całego świata.

Sobota, 27 maja, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg

28 MAJA

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 2023

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 maja na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

22. edycja Konfrontacji Tanecznych, to impreza, która co roku wzbudza wiele emocji i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i publiczności.

- Cieszymy się, z organizacji tej wyjątkowo widowiskowej imprezy, jaką są Konfrontacje Taneczne. Młodzi ludzie chcą zaprezentować umiejętności szerszej publiczności i jednocześnie stanąć do sportowej rywalizacji – mówią organizatorzy – Mamy nadzieję, że impreza jak co roku przyciągnie do Elbląga tancerzy specjalizujących się w różnych stylach. Co z pewnością wpłynie na widowiskowość, atrakcyjność – dodają organizatorzy.

Podczas Konfrontacji uczestnicy konkurować będą w kategoriach: hip-hop, disco-dance, inne formy tańca oraz stage dance, czyli: taniec współczesny, modern i show dance.

W turnieju oprócz solistów udział wziąć mogą duety, formacje i mini-formacje. Tancerze prezentować się będą w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat.

28 maja (niedziela) - start godz.: 9:30

sala sportowo-widowiskowa w CSE Światowid w Elblągu

28 MAJA

„PREZENT URODZINOWY” W GWIAZDORSKIEJ OBSADZIE W ŚWIATOWIDZIE

„Prezent Urodzinowy” Teatru Capitol w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy 28 maja na spektakl w gwiazdorskiej obsadzie aktorów, znanych jako mistrzów humoru.

Robin Hawdon PREZENT URODZINOWY (Birthday Suit)

Uważaj, o czym zamarzysz, nim zdmuchniesz świeczkę urodzinową!

Ta obłędnie śmieszna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę…

Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw Gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi – profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i …? Długo by jeszcze wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli – choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro! Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby być lub bardzo nie chciałby być…

Drogi Widzu – nie spuszczaj ich z oka i pozostań czujny w obu pokojach naraz do ostatniej minuty tego powalająco zabawnego zamieszania. Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mieszanki wybuchowej zagrany jest z niezwykłą precyzją i w szalonym tempie przez gwiazdorską obsadę aktorów znanych jako mistrzów humoru, pod czujną wodzą reżyserską Jerzego Bończaka.

Może spędzisz z nami swoje urodziny? Na 100% długo ich nie zapomnisz!

Reżyseria: Jerzy Bończak; Przekład: Elżbieta Woźniak; Scenografia: Klaudia Solarz; Kostiumy: Sylwester Krupiński; Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski; Asystent reżysera: Anna Modrzejewska.

Data i godzina: 28 maja 2023 r., godz. 16:00

Miejsce: Sala duża Kina Światowid,

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Bilety na spektakl można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl ,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 68 lub mailowo pod adresem: marketing@swiatowid.elblag.pl

28 MAJA

PERKUSYJNE OBLICZE „CARMEN”. EOK & DAINIUS PAVILIONIS

Numer 1 wśród dzieł Georgesa Bizeta, opera z jedną z najsłynniejszych femme fatale, historia z wszystkimi odcieniami namiętności. Jednym słowem „Carmen”, którą twórczo rozwinął po latach Rodion Shchedrin. Rosyjski kompozytor długo zastanawiał się, jak nadać swój styl arcydziełu Bizeta, a zarazem nie sprofanować oryginału. Wreszcie, postawił na nowatorską instrumentację – tylko instrumenty perkusyjne i smyczki – co okazało się strzałem w dziesiątkę. I mimo, że droga tej wersji „Carmen” do sukcesu nie była usłana różami (utwór początkowo zatrzymała radziecka cenzura), ostatecznie balet okazał się najsłynniejszym dziełem Shchedrina i pozostał nim do dziś. 28 maja zmierzą się z nim, w szkole muzycznej, Elbląska Orkiestra Kameralna i zespół perkusyjny, a wszystko pod wodzą Dainiusa Pavilionisa. Takiego muzycznego dialogu w ZPSM jeszcze nie było!

28.05.2023, niedziela, 18:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Dainius Pavilionis - dyrygent; zespół perkusyjny: Marek Czajka, Michał Jastrzębski, Maciej Lange, Szczepan Polewski, Mateusz Wiczyński; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. G. Bizet/R. Shchedrin – Suita „Carmen”.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu



28 MAJA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 28 maja i 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!



POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

28 maja usłyszymy prof. Krzysztofa Urbaniaka, zaś 4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu

4 CZERWCA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncert odbędzie się 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.



PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertu o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu