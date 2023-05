Dni Elbląga 2023. Kiedy i co w programie? Znamy dwie pierwsze gwiazdy

Do lata jeszcze trochę czasu i do Dni Elbląga, które odbędą się tradycyjnie w pierwszy weekend wakacji też. Jednak władze miasta już teraz przygotowują się do organizacji tej imprezy. Postanowiliśmy więc uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić naszym Czytelnikom, kto wystąpi podczas tegorocznego elbląskiego święta miasta.

W sobotę 24 czerwca w Elblągu wystąpi Oskar Cyms. Taką wiadomość publicznie przekazał już prezydent Witold Wróblewski. Oskar Cyms to młody polski piosenkarz. Polacy mogli poznać go dzięki piosence My Girl z filmu 365 dni.



Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, jedną z gwiazd, która wystąpi podczas tegorocznych koncertów, będzie też wokalistka Bovska. Za swój występ zainkasuje 20 tys. zł.

Bovska, a właściwie Magda Grabowska-Wacławek, to polska piosenkarka, autorka tekstów, ilustratorka. 11 marca 2016 roku wydała debiutancki album studyjny pt. „Kaktus”. Premierę płyty poprzedziło wydanie tytułowego singla. 10 sierpnia singiel uzyskał status Złotej Płyty, sprzedając się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, z kolei z albumem dotarła do 23. miejsca oficjalnej listy sprzedaży w Polsce. W 2016 roku otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. W 2017 roku została nominowana do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku. Najpopularniejsze utwory artystki to m.in. wspomniany „Kaktus” i „Wujek G”.

Ustaliliśmy, że miasto podpisało też umowę z gwiazdą większego formatu. Jej występ podczas tegorocznych Dni Elbląga będzie kosztować 40 tys. zł.