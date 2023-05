I Elbląski Festiwal Organowy. Koncert inauguracyjny odbędzie się 21 maja

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 21,28 maja i 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Powrót koncertów organowych do Elbląga

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. - Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.



Wyjątkowe miejsce

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.



Prawdziwa muzyczna uczta

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. - W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Duruflé, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop kierownik artystyczny Festiwalu.

Koncert inauguracyjny odbędzie się 21 maja (niedziela). Wystąpi dla Państwa pochodząca z Łotwy organistka i kompozytorka dr Renāte Stivriņa, 28 maja usłyszymy prof. Krzysztofa Urbaniaka, natomiast 4 czerwca wystąpią dla państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu

Dziennik Elbląski jest patronem medialnym tego wydarzenia.



Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Kamil Zimnicki, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne