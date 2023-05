Elbląg: 33-latek miał w organizmie ponad 3 promile i jeździł po mieście

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna kierujący oplem miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Może mu grozić kara pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w sobotę (20.05) pewnego 33-latka. Mężczyzna kierował oplem astrą, będąc w stanie nietrzeźwości. Po zbadaniu go alkotestem okazało się, że ma on 3,36 promila alkoholu w organizmie. Jego auto zostało odholowane na parking strzeżony. Teraz 33-latek odpowie za swój czyn przed sądem. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

KMP Elbląg