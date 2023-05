Elbląg: Tajemnicza akcja służb przy ul. Brzechwy. Do jednego z mieszkań weszli antyterroryści

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, dziś (23 maja) w godzinach porannych do jednego z mieszkań przy ul. Brzechwy weszła grupa antyterrorystyczna ze Szczecina. W mieszkaniu wyważono drzwi.

Antyterroryści widziani byli dzisiaj nad ranem około godz. 7:00 w Elblągu. Grupa funkcjonariuszy miała wejść razem z psem do jednego z mieszkań przy ul. Brzechwy. Świadek zdarzenia wspomina nawet o strzałach. Policja w Elblągu nie komentuje sprawy, twierdząc, że to nie była ich akcja.

Rzecznik elbląskiej policji odesłał nas w tej sprawie do rzecznika KWP w Szczecinie.

Natomiast tamtejszy rzecznik odesłał nas do Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, twierdząc, że to policjanci z tej jednostki dowodzili całą akcją i ta komenda jest uprawniona do komentowania całej sprawy.

Policja w Olsztynie potwierdziła, że taka akcja była w Elblągu przeprowadzona przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie na prośbę Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Policja nie ujawnia więcej szczegółów z uwagi na dobro śledztwa. Jak udało nam się ustalić, dzisiejsza akcja służb przy ul. Brzechwy była realizowana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do tematu powrócimy.