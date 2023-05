Elbląg: Ostatni tydzień zapisów na Bieg Piekarczyka

XIV edycja popularnego biegu ulicami Elbląga wystartuje już 4 czerwca. Na liście startowej znajduje się łącznie ponad 1100 osób, które wspólnie z nami będą brać udział w jednej z największych imprez sportowych w mieście. Oprócz biegu, podczas wydarzenia pojawią się także dmuchane place zabaw, strefa food truck oraz kilka innych niespodzianek, przygotowanych z myślą o każdej grupie wiekowej. Czeka nas dzień pełen atrakcji, zapraszamy Cię więc do udziału w nim!

Ty wybierasz, w jaki sposób chcesz bawić się podczas biegu. Możesz pobiec sam lub w swojej drużynie, w towarzystwie pacemakerów bądź indywidualnie, a także pokonać jedną pętlę (5 km) lub dwie (10 km). Nie ważne czy jesteś profesjonalnym biegaczem, czy amatorem. Tutaj każdy traktowany jest jednakowo i każdy uczestnik może liczyć na odpowiednie warunki oraz unikatowy medal za ukończenie trasy. Dodatkowo najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyróżnieni statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi.

Zapisy na Elbląski Bieg Piekarczyka prowadzone są tylko do 30 maja (do 23:59). Czasu pozostało niewiele, na szczęście proces zapisów trwa bardzo krótko i nie sprawia nikomu żadnych kłopotów. Wystarczy odwiedzić stronę www.biegpiekarczyka.pl i przejść do zakładki ZGŁOSZENIA. Znajduje się tam formularz, który wyjaśnia, jak w kilku krokach można zapisać się na zawody. Ponadto informujemy, że zapisy na Mini Bieg Piekarczyka zostały zakończone z uwagi na osiągnięty limit, za co pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy obdarzyli nas zaufaniem!