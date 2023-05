Elbląg: Koło widokowe na Starym Mieście będzie czynne już od piątku. Znamy ceny biletów

Czy macie ochotę nakręcić się na nową atrakcję? Wielu z Was już wczoraj zarejestrowało proces powstawania na elbląskim Starym Mieście koła widokowego.

— Z ekscytacją informujemy, że koło zatoczy swój pierwszy pełen krąg już jutro (26 maja) i będzie kręcić się do 11 czerwca — przekazał Urząd Miejski w Elblągu. I dodał:

— Nie będzie to koniec przygody z zapierającymi dech w piersiach widokami. Specjalnie dla Was koło widokowe ponownie zawita do nas od 23 do 25 czerwca, czyli na Dni Elbląga.

Podajemy także cennik, który udostępnia operator:

- Bilet ulgowy 20 zł - dzieci do 8 roku życia

- Bilet normalny 25 zł.

Do zobaczenia u góry !