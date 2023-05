Kto śpiewa, podwójnie się modli. XIV Festiwal Pieśni Religijnej dla Mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej w Kmiecinie [ZDJĘCIA]

„Pieśń sławiąca Boga jest drogą, na której Chrystus ukazuje nam zbawienie” — pod takim hasłem odbywał się 20 maja w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie XIV Festiwal Pieśni Religijnej dla Mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej. W Festiwalu wzięło udział ponad 200 wykonawców, najmłodszy z nich miał 6, a najstarszy — 80 lat.

— Tegoroczny XIV już Festiwal zgromadził przede wszystkim artystów z całej diecezji elbląskiej oraz toruńskiej. Odbywał się on pod hasłem: „Pieśń sławiąca Boga jest drogą, na której Chrystus ukazuje nam zbawienie”. Benedykt XVI zalecał nam właśnie w takim duchu obcować z muzyką sakralną. W festiwalu tym wzięła udział rekordowa liczba zespołów (20) i solistów (18), co sprawiło, że wysławiało Boga w tym szczególnie podniosłym wydarzeniu ponad 200 wykonawców — relacjonuje ks. dr hab. Józef Kożuchowski, prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu i WSSE w Gdańsku oraz proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie.

— Wszyscy obecni byli pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego wykonywanych na cześć Boga i Maryi pieśni. Zaskoczyła też i ujęła z serca płynąca gościnność parafian, wykwintny poczęstunek, jaki przygotowali oraz znakomita organizacja tego kulturalno-religijnego przedsięwzięcia. Zachwycił także towarzyszący mu duch wiary i szczególnej wzajemnej życzliwości. Nic więc dziwnego, że uczestnicy Festiwalu poczuli się jedną wyjątkową wspólnotą — dodaje ksiądz Józef.

Jedną z uczestniczek Festiwalu była Mia Piaskowska, którą zobaczyć mogliśmy w tegorocznej edycji programu The Voice Kids.

— Z prawdziwą radością po raz pierwszy wzięliśmy udział w Festiwalu. Przemiłą atmosferę i otwartość parafian podczas tego wydarzenia będziemy bardzo długo wspominać. To okazja, aby śpiewać na chwałę Pana i czerpać wzorce z postawy wyjątkowej wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni księdzu Józefowi Kożuchowskiemu za to, że z roku na rok wkłada tyle serca, żeby wszyscy tam obecni zbliżyli się do Boga. Dziękujemy i do zobaczenia za rok — mówi mama Mii, Malwina Piaskowska. Warto dodać, że to właśnie Mia zajęła podczas Festiwalu pierwsze miejsce w kategorii dziecięcej.

— W tym roku tak ogromna liczba uczestników nas bardzo zaskoczyła, ale mimo to w radości i miłości modliliśmy się, chwaląc Boga. Zaskoczył też nas bardzo różnorodny repertuar mimo religijnego charakteru wszystkich utworów, jak również bardzo szeroki przedział wiekowy uczestników — najmłodszy z nich miał zaledwie 6 lat, z kolei najstarszy — 80. Cały kameralny kościółek emanował jak zwykle cudowną energią, radością i przede wszystkim miłością do Boga i muzyki. Pyszny kapuśniaczek, przygotowany przez gościnnych parafian i smakowite ciasta umilały nam chwile, w których szanowne Jury oceniało festiwalowych wykonawców — przyznaje Iwona Kulińska-Bartosiewicz, która na Festiwal do Kmiecina przyjechała z Morąga.

— Nasza schola dziecięca zajęła I miejsce, również taką samą lokatę uzyskała nasza Zosia w kategorii dorosłych solistów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Dyplom oprawiony w ramę będzie doskonałą ozdobą salki parafialnej, w której mamy cotygodniowe próby. Będzie motywacją do dalszej regularnej pracy, ale też doskonałym dowodem na to, że szczere śpiewanie na chwałę Bożą nigdy nie jest bezowocne i przynosi wiele radości na niejednej płaszczyźnie — podkreśla Edyta Kossak-Czarnecka, opiekunka scholi przy parafii św. Wojciecha w Prabutach.



— Jadąc do Kmiecina, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Nasz niepokój był jednak niepotrzebny — w pięknym kmiecińskim kościółku zgromadzili się pasjonaci śpiewu i muzyki, aby razem chwalić Pana! Byliśmy zaskoczeni i wzruszeni piękną atmosferą i życzliwością wspólnoty, która nie wyklucza, tylko wspiera, bez względu na wiek wykonawców czy rodzaj prezentowanej przez nich muzyki. Ujęła nas gościnność parafian i mieszkańców wsi — dziękujemy za pyszną zupę, ciasta (pleśniak rządzi!) uśmiech i opiekę! Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie i mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku, aby razem śpiewać na Bożą chwałę — przyznają zgodnie Ewa Węgorzewska i Stanisław Kowalkowski, opiekunowie zespołu Archimini-Potomana-Zarepete-Czeremini-Kibiczanie z Rudzienic koło Iławy. I dodaje: — Festiwal odbywa się w urokliwej miejscowości, a przepiękny Kościół dodaje wielkiego uroku temu wydarzeniu. Zostaliśmy miło przywitani, a miejscowi mieszkańcy przygotowali przepyszny poczęstunek. W przerwach dzieci z ogromną radością bawiły się na placu zabaw w sąsiedztwie Kościoła. Uważam, że należy promować tego typu wydarzenia i jest ich zdecydowanie za mało w naszej najbliższej okolicy. Serdecznie gratuluję zapału księdzu Józefowi, który podczas Festiwalu towarzyszył uczestnikom. Życzę jeszcze wielu takich festiwali!

— XIV Festiwal Pieśni Religijnej w Kmiecinie na długo pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach nie tylko ze względu na piękno miejsca, ale przede wszystkim za sprawą życzliwości i serdeczności Ks. Proboszcza prof. Józefa Kożuchowskiego i mieszkańców tej żuławskiej miejscowości, którzy ugościli nas w myśl staropolskiej zasady „Gość w dom, Bóg w dom”. Witając przybyłych, Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na ważność misji, jaką spełniamy w swoich wspólnotach parafialnych. Piękne słowa wypowiedziane zostały także podczas Mszy świętej, której przewodniczył Ks. dr Mariusz Pietrzykowski. Słowa, które wzruszyły, zachwyciły, ale i zapadły głęboko w serce. Podczas homilii powiedział, że kto kocha śpiewać, ten kocha piękno, a tym samym kocha Boga. Zespół „Anielskie głosy” z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach debiutował podczas XIV Festiwalu Pieśni Religijnej w Kmiecinie. Mimo iż wśród uczestników byli zwycięzcy wielu festiwali i zdobywcy wielu nagród, to udało nam się zdobyć II miejsce w kategorii (Zespół, skład od 4 osób). Niedowierzanie, łzy wzruszenia… Dziękujemy Bogu za ten niezwykły i wzruszający czas, za to, że mogliśmy poczuć się jedną wielką wspólnotą, kiedy śpiewaliśmy wielkiemu Bogu i wielbiliśmy Jego majestat. Gratulujemy Ks. prof. Józefowi Kożuchowskiemu, Proboszczowi parafii św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, pomysłu i zapału. Bogu niech będą dzięki za to dzieło, które pozwala nam dotknąć rzeczy wielkich i pięknych – samego Boga — przekazuje Beata Kulesza, Zespół „Anielskie głosy”.

— Tegoroczny festiwal piosenki religijnej w Kmiecinie był bardzo owocny dla mnie i moich podopiecznych, którym udało się zająć 3. miejsce. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem klimatu panującego w tej miejscowości oraz życzliwości jej mieszkańców. Ksiądz proboszcz Józef Kożuchowski przywitał nas jak co roku bardzo serdecznie. Jego słowa, które wypowiedział podczas Mszy świętej oraz wzruszenie po zakończeniu konkursu, chwytają za serce. Jest to miejscowość, do której co roku aż chce się wracać. Konkurs jest bardzo ciekawym sposobem integracji z innymi mieszkańcami i śpiewakami Żuław i Mierzei. Można poznać i podziwiać zdolności rówieśników oraz osób starszych lub młodszych. Jest to festiwal, który łączy pokolenia i można by rzec, że stał się tradycją naszej społeczności — zauważa Kinga Lis, prowadząca scholę w parafii pw. św. Anny w Sztumie.

— Poziom występów był bardzo wysoki, a niektórzy wokaliści prezentowali autorskie utwory. W tym roku wystąpiło bardzo dużo zespołów młodzieżowych i dziecięcych, co pozwoliło stworzyć na festiwalu niepowtarzalną atmosferę. Był to czas budowania wspólnoty między parafialnej, wspólnej modlitwy i śpiewu na Bożą chwałę. Pan Bóg pozwolił nam się spotkać w gronie pozytywnych osób, które dały świadectwo wiary poprzez śpiew i grę na instrumentach. Ksiądz proboszcz parafii w Kmiecinie, prof. Józef Kożuchowski wraz z Parafianami zadbali o to, aby uczestnikom niczego nie zabrakło — przyznaje Alicja Bukowska, prowadząca zespół Nadzieja w parafii pw św. Jadwigi Królowej w Czerninie.

— Moje koleżanki zachwycały się organizacją i przebiegiem całej uroczystości: Msza Św., wymowne kazanie, ładny zadbany kościół oraz jego otoczenie, życzliwość Ks. Proboszcza i Jego Parafian, smaczny poczęstunek i emocje związane z wysłuchaniem wielu wspaniałych utworów religijnych uzdolnionych wykonawców, ponadto sympatyczna, bezstresowa atmosfera podczas występów, piękne, wartościowe nagrody książkowe, sprawiły, że wracałyśmy do domu zadowolone i szczęśliwe. Dostrzegam wielkie znaczenie ewangelizacyjne takiego rodzaju działalności, jego pozytywny wpływ na duchowość i wiarę uczestniczących, szczególnie dzieci i młodzieży. Służy ono rozwojowi ich uzdolnień, pozwalając także na wartościowe i przyjemne spędzenie czasu wolnego — podkreśla Alicja Klufczyńska z parafii pw św. Antoniego z Padwy w Mikołajkach Pomorskich.

A Ewa Szczepuchowska podsumowuje: — Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam kolejny raz uczestniczyć w Festiwalu Pieśni Religijnej zorganizowanym przez Ks. prof. Józefa Kożuchowskiego. Śpiew jest w moim życiu bardzo ważny. Już w starożytności święty Augustyn powiedział: "Kto śpiewa, podwójnie się modli", dlatego śpiewam, aby oddać chwałę Panu, podziękować Mu za talenty i łaski. Wtedy zarówno moje ciało jak i dusza chwali Boga. Muzyka i śpiew powodują, że mam więcej siły do działania, jestem spokojna a na mojej twarzy gości uśmiech. Festiwal Pieśni Religijnej to wspaniałe przedsięwzięcie. Nie chodzi tylko o to, kto zaśpiewa najlepiej, chociaż miło jest być nagrodzonym, ale o to, na ile nasza dusza przez śpiew zbliża się do Jezusa, który jest naszą mocą i siłą. Na festiwalu jesteśmy jedną, wielką rodziną, którą jednoczy wspólny cel, uwielbienie Stwórcy za wszystko, co nam dał, dlatego co roku będę w nim uczestniczyć. Dziękuję bardzo Ks. prof. Józefowi Kożuchowskiemu, że kolejny raz czułam się spełniona i umocniona. Bóg zapłać.

Redakcji Dziennika Elbląskiego nie pozostaje nic innego jak pogratulować wszystkim wykonawcom i wykonawczyniom, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w minioną sobotę w Kmiecinie. Księdzu Proboszczowi i jego Parafianom dziękujemy za organizację tak niezwykłego wydarzenia i czekamy na kolejne. A wszystkim tym, którzy nie byli jeszcze w oddalonym od Elbląga o 24 kilometry Kmiecinie, polecamy odwiedzić tę niezwykle urokliwą wieś i zabytkowy XIV-wieczny kościół św. Królowej Jadwigi.

XIV Festiwal Pieśni Religijnej dla Mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej w Kmiecinie

Lista nagrodzonych uczestników:

SOLIŚCI

Dzieci do 11 lat:

I miejsce: Mia Piaskowska z parafii w Jeziorze

II miejsce: Barbara Barańska z parafii w Rychlikach

III miejsce: Liwia Rynkowska z Nowego Miasta Lubawskiego

Wyróżnienia:

- Klara Guerrero

- Natasza List

- Wiktor Rynkowski

- Anna Żyra

- Pola Korzeniak

Młodzież 12-16 lat:

I miejsce: Marcelina Borkowska (Malbork)

II miejsce: Marcelina Runewicz (Malbork)

III miejsce: nie przyznano

Kategoria od 17 lat:

I miejsce: Zosia Śmiechowicz (św. Wojciech - Prabuty)

II miejsce: Adrianna Bąkowska- Lisz parafii Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach

III miejsce: Alicja Klufczyńska z parafii pw św. Antoniego z Padwy w Mikołajkach Pomorskich

Wyróżnienia:

- Monika Graff

- Bogusław Tadrowski

- Stanisław Brandt

- Stanisław Piotrowski

- Adrianna Pilarska

ZESPOŁY

Dzieci i młodzież:

Duet i trio:

I miejsce: Zespół Muzyczny w składzie: Iga Czarnuch, Pola Czarnuch, Otylia Wojtas (Elbląg, par. Wszystkich Świętych)

II miejsce: Duet Marcelina Zacharska i Amelia Glosa z parafii św. Anny w Sztumie

III miejsce: Duet Maja Wiatrowska i Kornelia Ruczkowska (parafia św. Anny w Sztumie)

Wyróżnienia:

- Duet Klaudia Kownacka i Nikola Polak

Zespoły (skład od 4 osób):

I miejsce: Schola Parafialna „Załoga Pana” (św. Wojciech - Prabuty)

I miejsce (ex aequo): Schola Parafialna „Trojeczka” (par.św. Trójcy - Morąg)

II miejsce: Zespół Archimini Zarepete Czeremini Kibiczanie (par - Rudzienice)

III miejsce: Zespół Muzyczno- Instrumentalny z Rudzienic

Wyróżnienia:

- Zespół TOTUS TUUS z Kmiecina

Osoby dorosłe:

Duet i trio:

I miejsce: Echo Dobrej Nowiny- Zespół przy parafii Niepokalanego Serca Maryi w Nowym

Dworze Gdańskim

II miejsce: nie przyznano

III miejsce: nie przyznano

Wyróżnienia:

- Zespół Malinki

- Duet Monika Graff i Patryk Graff z parafii w Lubieszewie

Zespoły (skład od 4 osób):

I miejsce: Zespół Muzyczny Nadzieja(Czernin)

II miejsce: Zespół „Anielskie głosy” (parafia - Wierciny)

III miejsce: Zespół Uśmiech (Elbląg)

Wyróżnienia:

- Zespół wokalny „Mikołajczanki”

- Zespół Honoratki

- Zespół Diamenty



Uczestników oceniało jury w składzie:

- Marta Szewczyk (muzyk, wokalistka, pedagog)z Malborka

- Martyna Robak (muzyk, wokalistka, laureatka wielu konkursów wokalnych)- Sztum

Prowadzenie uroczystości: Ewelina Kujawska-Sak (polonistka) z Kmiecina