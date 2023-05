Beata Perzanowska napisała „Opowieści biznesowe” dla dzieci. To pozycja obowiązkowa dla każdego rodzica

Bajki ukazały się nakładem Wydawnictwa Biznesowego Expertia, specjalizującego się m.in. w książkach dla dzieci, które przekazują mnóstwo wartościowej wiedzy przede wszystkim na tematy związane z przedsiębiorczością. Warto zwrócić uwagę na to wydawnictwo, zwłaszcza że autorką niektórych książek jest elblążanka. Beata Perzanowska, oprócz „Opowieści biznesowych”, napisała również „Krówkę Biznesówkę” oraz niedawno wydany „Klan zwierzaków. Jak razem możemy osiągnąć więcej”. Do jej największych hobby należy tworzenie tekstów oraz uprawianie sportu. Interesuje się marketingiem, przedsiębiorczością, psychologią i rozwojem osobistym. Uwielbia słuchać ludzi sukcesu, analizować działania przedsiębiorców, wyciągać wnioski, uczyć się na ich błędach, a także wdrażać strategie, które działają. Inspiracją do napisania „Opowieści biznesowych” były dla niej baśnie braci Grimm, które kochała czytać w dzieciństwie.„Opowieści biznesowe”, jak można przeczytać na stronie wydawnictwa Expertia, są skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat. Polecam jednak, by dzieci zapoznawały się z nimi wspólnie z rodzicami, ponieważ tematy biznesowe nie należą do najprostszych. Na szczęście z tyłu książki znajduje się słownik pojęć, który będzie pomocnym narzędziem dla rodzica w objaśnianiu swoim pociechom trudniejszych słów. Natomiast sposób, w jaki Beata Perzanowska przekazuje wiedzę przy użyciu znanych motywów baśniowych, jest fenomenalny. W książce znajdziemy bajki przełożone na język biznesowy. Są to Jaś i Małgosia jako Jaś i Kredytosia, Dziewczynka z zapałkami jako dziewczynka z żółciakami, O rybaku i jego żonie jako o grubej rybie i jego żonie, Roszpunka jako Zuszpunka, Trzy małe świnki jako trzy żółwie biznesu, Księżniczka na ziarnku grochu jako o księżniczce, suchym chlebie i złotym zegarku oraz Kopciuszek jak Etatuszek. Poruszone zostały w niej różne tematy, takie jak własny biznes kontra etat, kredyty i pożyczki, oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy, przedsiębiorczość i edukacja finansowa czy podatki i ubezpieczenia. Każda z bajek jest uzupełniona o ćwiczenia i pytania utrwalające wiedzę, dzięki czemu książka jest jeszcze bardziej angażująca i idealnie łączy zabawę z nauką. Natomiast piękne, kolorowe ilustracje Dariusza Wanata przyciągają uwagę. Do tego jeszcze jest możliwość pobrania za darmo jednej z bajek na stronie wydawnictwa.Jak wszyscy wiemy, tradycyjne baśnie dla dzieci przekazują wiele pozytywnych wartości oraz są przestrogą przed popełnianiem błędów. Jednak przełożenie ich na język współczesny i zawarcie w nim współczesnych problemów związanych z przedsiębiorczością było strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj błędy związane z wyborami życiowymi i decyzjami np. finansowymi popełnia wielu dorosłych. Dlatego książka Beaty Perzanowskiej „Opowieści biznesowe” wychodzi naprzeciw tym problemom i stanowi świetne uzupełnienie wiedzy szkolnej o kwestie związane z przedsiębiorczością, które tak naprawdę powinien znać każdy – nie tylko ci najmłodsi. Uważam, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego rodzica, który chce ułatwić swoim dzieciom start w dorosłe życie.