Nie żyje Pietka. Niedźwiedź, który do ZOO w Poznaniu trafił z Braniewa

Smutną wiadomość przekazało ZOO w Poznaniu. Nie żyje niedźwiedź o imieniu Pietka, który z ukraińskiego cyrku trafił do Braniewa, a później do poznańskiego ZOO. Niedźwiedź Pietka miał 28 lat.

Jak przekazuje ZOO w Poznaniu, niedźwiedź Pietka urodził się 28 lat temu, w roku 1995. Z ukraińskiego cyrku trafił do Braniewa, a w 2016 został stamtąd przewieziony do Poznania do Azylu dla Niedźwiedzi Brunatnych w Nowym ZOO.

— Przez siedem lat mieszkał na dużym leśnym wybiegu. Wierzymy, że przez te ostatnie lata było mu lepiej niż w ciasnej klatce — przekazują pracownicy poznańskiego ZOO.

I żegnają swojego podopiecznego słowami: — Pietka już nie będzie wygrzewał się w letnim słońcu. Nie zobaczycie go wylegującego się w wykopanym przez siebie dołku nieopodal tarasu dla gości Nowego ZOO. Odszedł od nas w poniedziałkowy, słoneczny poranek. Niedźwiedziu kochany, przepraszamy, że było to tylko siedem z dwudziestu ośmiu lat Twojego życia. Przepraszamy w imieniu naszego gatunku za cyrk i ciasną klatkę w Braniewie.

Braniewskie ZOO niestety nie cieszyło się dobrą reputacją, między innymi przez to, w jakich warunkach żyły tam wspomniane niedźwiedzie. Przebywając na betonowym podłożu, nie miały warunków do grzebania w ziemi, co jest ich naturalną potrzebą.

Ogród Zoologiczno-Botaniczny w Braniewie zamieszkiwało w sumie pięć niedźwiedzi brunatnych: Wojtusia (ur. w 2001), Ewka (ur. w 1995), Gienia (ur. w 2003), Michał i Pietka (ur. w 1995). Pierwszy braniewskie ZOO opuścił Michał z odgryzioną łapą, który w 2011 roku został zabrany przez fundację "Podaj łapę" i przewieziony do Niemiec. Ewka i Gienia urodzone w ukraińskim cyrku zostały zabrane z Braniewa w kwietniu 2016, a Pietka i Wojtusia trafiły do Poznania w grudniu tego samego roku.