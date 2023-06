Tweet-up Suwerennej Polski. Koniec z prokuratorskim ściganiem dziennikarzy za tzw. pomówienie!

Rozpoczyna się tweet-up Suwerennej Polski. Na wstępie głos zabrał minister sprawiedliwości i lider partii Zbigniew Ziobro.

Postanowiliśmy wyjść z inicjatywą likwidacji przepisów, zakładających ściganie osób które czasem w ferworze debaty wypowiedzą coś, co później skutkuje procesem w sądzie. Żyjemy w świecie w którym informacja pędzi coraz szybciej. Odpowiedzią na fake newsy powinna być prawdziwa informacja. Koniec presji, koniec prokuratora -

— mówił, przypominając m. in. najście ABW i prokuratury na redakcję jednego z tygodników za czasów Donalda Tuska.

"Nie chcemy, aby takie sytuacje miały miejsce ponownie. Mam nadzieję, że Ci ludzie nigdy do władzy nie wrócą. Ale jeśliby wrócili, to chcemy, by nie mogli z tych przepisów już skorzystać.

Życzę, by jedyna presja, która towarzyszy dziennikarzom, była związana z presją zawodową, z presją miejsca, czasu, newsa".

Suwerenna Polska zapowiada więc likwidację przepisów mówiących o ściganiu pomówieniu. Pozostanie droga pozwów cywilnych.

Minister odniósł się także do kosztów przeprosin, które bywają rujnujące, czasem sięgając kilkuset tysięcy złotych,

"Nadal zapadają wyroki, które stanowią obciążenie nie do udźwignięcia. To sankcje idące dalej niż grzywny w poważnych sprawach karnych. To niesprawiedliwość".

Minister podkreślił, że zmiany w tej sferze weszły już do porządku prawnego.

"Nie będzie już tej presji, tego strachu. To się zmienia, to jest nasza konsekwencja w działaniu".

— mówił Ziobro, podkreślając, że wolność to także bezpieczeństwo.

Dlatego rozszerzyliśmy prawo do obrony własnej, opowiadamy się też za szerszą dostępnością broni palnej, ale w taki sposób, by nie była używana w sposób sprzeczny z interesem ogółu -

— podkreślał lider Suwerennej Polski.

Głos zabrał także europoseł Patryk Jaki.

"To spotkanie jest po to, byśmy mogli także indywidualnie porozmawiać. Chcę jednak nakreślić kilka wątków.

Często w mediach społecznościowych dokleja się nam pewną „gębę”. Np. że to przez nas nie ma środków unijnych. To nieprawda. W naszej obronie stanął prezydent Francji. Kilka dni temu prezydent Macron oświadczył, że po wojnie nasz region powinien zostać zdemilitaryzowany. Chodzi więc o to, że my się zbyt szybko rozwijamy, rośniemy w siłę, a nie o jakąś praworządność.

W sprawie KRS przepisaliśmy prawo hiszpańskie. Zmiana polegała na tym, że części sędziowskiej nie wybierają samorządy sędziowskie, ale parlament, przedstawiciele narodu. Jest dokładnie tak samo jak w Hiszpanii. Dlaczego Hiszpania może a my nie? Bo rzekomo jest u nas gorsza kultura i gorsza tradycja. Gdyby nie było pretekstu KRS, byłby inny pretekst".

Drugi zarzut wobec SP to twierdzenie, że ministerstwo sprawiedliwości jest nieskuteczne - mówił Jaki, i odpowiadał:

"Nie ma bardziej skutecznego ministerstwa. Dzika reprywatyzacja - wygrywamy. Nieruchomości wracają do miasta. To się udało. Dziś próbuje się korzystać z naszych rozwiązań. Dalej: koniec nadużyć komorniczych. Ponad 100 mld więcej z VAT-u, także dzięki kluczowym zmianom w kodeksie karnym, umożliwiającym konfiskatę majątków przestępców. Koniec bezkarności handlarzy dopalaczami. Wygrana z mafią lekową. Obrona przed lichwą. Zwiększenie prawa do obrony koniecznej. Zaostrzenie kar dla najgroźniejszych przestępców. Skuteczna pomoc dla zadłużonych, dobre przepisy o upadłości konsumenckiej. Zwalczanie nielegalnych adopcji. Walka z pedofilią. Rewolucja cyfrowa w sądach. Praca dla więźniów. Dozór elektroniczny. Ochrona ofiar przemocy domowej. Skuteczne ściganie alimentów.

A to nie jest wszystko. W tych obszarach, w których mieliśmy wpływ, byliśmy skuteczni".

W odniesieniu do reformy sądów, poseł Jaki podkreślił, że leżą gotowe ustawy, zakładające spłaszczenie sądów.

Czy bez SP Zjednoczona Prawica poradziłaby sobie lepiej?

Na FB i Tik Toku tylko Konfederacja jest od nas lepsza. A w kampaniach wyborczych komunikacja przez internet będzie miała kluczowe znaczenie. Jesteśmy oddziałem specjalnym Zjednoczonej Prawicy w tej sferze -

— mówił Patryk Jaki.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl