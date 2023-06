Concordia Elbląg tylko zremisowała z Olimpią Zambrów [ZDJĘCIA]

3 LIGA PIŁKI NOŻNEJ: W ostatnim meczu w tym sezonie przed własną publicznością Concordia Elbląg zaledwie zremisowała bezbramkowo z Olimpią Zambrów. Czy elblążanie pozostaną w tej lidze? O tym zadecyduje najbliższa sobotnia 34. kolejka spotkań.

• Concordia Elbląg — Olimpia Zambrów 0:0

CONCORDIA: Wąsowski — Jarzębski (71 Błaszczyk), Szawara, Bukacki, Rękawek, Szmydt (84 Góral), Drewek, Kopka, Zielecki, Nowicki, Augusto.

Gospodarze do meczu przystąpili w prawie w optymalnym składzie, jedynie bez Sebastiana Waremko, który musiał pauzować za kartki.

Concordia od początku meczu starała się prowadzić grę. Podopieczni trenera Adriana Żurańskiego długo utrzymywali się przy piłce, atakowali, ale brakowało im pomysłu na strzelenie gola. Goście, którzy nastawili się na grę z kontry, w 30 min byli blisko otwarcia wyniku, ale strzał Jakuba Jakimiuka z 25 metrów z najwyższym trudem obronił Jakub Wąsowski. W rewanżu w 32 min precyzyjny strzał z dystansu Radosława Bukackiego odbił z kolei na rzut rożny bramkarz gości Jakub Skowron.

Po przerwie znów grę od ataków rozpoczęli elblążanie. Strzelali: Mateusz Zielecki, Joao Augusto, Łukasz Kopka, ale bez powodzenia. W 59 min zambrowianie wyprowadzili kontrę, ale przy strzale głową Bartosza Ciborowskiego znów znakomitym refleksem popisał się Wąsowski. Concordia nadal atakowała, ale brakowało jej skuteczności. Elblążanie walczyli do ostatniej minuty meczu, by zdobyć zwycięskiego gola.

Niestety, goście w ostatnich 10 min, grając prawie całym swoim składem na swojej połówce, nie pozwolili sobie strzelić gola i pojedynek zakończył się remisem.

Ten podział punktów sprawił, że Concordia zachowała 14. miejsce w tabeli. To, kto jako trzeci dołączy do już zdegradowanych z ligi Ursusa Warszawa i Błonianki Błonie wyjaśni ostatnia kolejka spotkań. By nie rozglądać się na innych, Concordia musi wygrać na wyjeździe z Błonianką. Jeśli tak się nie stanie, to musi oczekiwać dobrych wieści z Sieradza.

Jerzy Kuczyński