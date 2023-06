Elbląg: Truso Fest, czyli wikiński festiwal wody i ognia [PROGRAM IMPREZY]

W ramach Europejskich Dni Archeologii 17 czerwca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się festiwal pod znakiem Truso – jedynej wikińskiej osady na terenie dzisiejszej Polski. Nawiązując do tradycji związanych z kowalstwem, metalurgią i szkutnictwem mieszkańców Truso, zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie wokół dwóch żywiołów – wody i ognia!

Dzięki Drużynie Wojów Bolesławowych „Białozór" i Drużynie Wikingów Nidhogg z Braniewa dziedziniec elbląskiego muzeum zamieni się w żywą osadę z epoki wikingów. Na gości czekać będą pokazy produkcji ozdób metalowych wraz z prelekcjami w wykonaniu specjalistów z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Wczesnośredniowieczne techniki wytopu żelaza zaprezentuje Officina Ferraria. Chętni będą mogli wziąć udział w prowadzonych przez Nigdziekolwiek warsztatach tkania na bardku - darmowe wejściówki będą czekać na odbiór w kasie muzeum w czasie trwania wydarzenia (liczba miejsc ograniczona).

Goście imprezy zyskają możliwość odbycia rejsów wikińską łodzią Freya II wraz z załogą po rzece Elbląg. To unikalna sposobność podróżowania statkiem wykonanym zgodnie ze skandynawskim rzemiosłem, po tym samym trakcie wodnym, po którym we wczesnym średniowieczu płynął Wulfstan, czyli autor jedynego źródła pisanego, które dotyczyło Truso.

Spragnionych wiedzy zapraszamy na wykład: „Drony w służbie archeologii. Wykorzystanie nowych technologii w badaniach archeologicznych”, który wygłoszą dr inż. Henryk Olszewski z Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz Paweł Wlizło z elbląskiego muzeum. Zwiedzanie kuratorskie wystawy „Truso. Legenda Bałtyku” poprowadzi z kolei dr Jakub Jagodziński.

Imprezę poprzedzi rowerowy rajd z Elbląga do Truso (miejscowość Janów) organizowany przez PTTK, Oddział Ziemi Elbląskiej. Uczestnikom wyprawy towarzyszyć będzie archeolog, który na miejscu opowie o stanowisku, historii jego odkrycia i badań. Dodatkową atrakcją będzie możliwość obejrzenia roweru, którym podróżował podczas odkrycia osady Marek F. Jagodziński. Rajd rozpocznie się o godzinie 9.30 przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11, pod budynkiem Muzeum (od strony rzeki Elbląg) i potrwa łącznie ok. 2 godz., 30 min. Wszyscy rowerzyści muszą założyć kamizelki odblaskowe oraz zadbać o stan techniczny swoich jednośladów, ponieważ na 24-kilometrowej trasie nie będzie możliwości naprawy roweru. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych – aktualne informacje w tym zakresie będzie można znaleźć na stronie muzeum: www.muzeum.elblag.pl.

Festiwalowe atrakcje są nieodpłatne. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia dziedzińca elbląskiego muzeum w najbliższą sobotę, 17 czerwca, w godzinach 12.00 – 18.00.



Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Stowarzyszenie Miłośników Truso, PTTK, Oddział Ziemi Elbląskiej, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Drużyna Wikingów Nidhogg z Braniewa, Drużyna Wojów Bolesławowych „Białozór", Officina Ferraria, i Nigdziekolwiek.

dr Jakub Jagodziński

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu