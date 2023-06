Elblążanin stracił 17 tysięcy złotych. Policja kolejny raz ostrzega

Pewien elblążanin korzystał z ogólnopolskiego portalu ogłoszeniowego i podczas sprzedaży otrzymał link od kupującego, w którym został poproszony o podanie danych do rzekomego przelewu, który to miał otrzymać. Niestety zrobił to, o co został poproszony.

Oszust uzyskał dostęp do konta, przelał pieniądze, które były na koncie oraz zaciągnął szybką pożyczkę i ją też wpłacił na inne konto. Pokrzywdzony stracił w ten sposób łącznie ponad 17 tysięcy złotych.

Policjanci po raz kolejny przypominają: nie otwierajmy nieznanych linków. Korzystając z wszelkiego typu portali sprzedażowych, postępujmy zgodnie z regulaminem. Będzie to bezpieczne, a my unikniemy niekontrolowanych transakcji.

KMP Elbląg