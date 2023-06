Przemysław Rudź zagra w Pieniężnie koncert "Pod niebem Kopernika"

Astronomia to nauka o ogromnym potencjale kulturotwórczym. To nie tylko matematyka i fizyka, ale także źródło inspiracji dla artystów – poetów, prozaików, malarzy, rzeźbiarzy i muzyków… — mówi Przemysław Rudź – pochodzący z Elbląga popularyzator nauki, autor wielu książek, pasjonat astronomii i utalentowany kompozytor, który już 17 czerwca w Pieniężnie zagra koncert muzyki elektronicznej „Pod niebem Kopernika”.

— Urodziłeś się w Elblągu – jak wspominasz swoje rodzinne miasto?

— Spędziłem w Elblągu pierwszych 19 lat życia. Po maturze wyjechałem na studia do Gdańska, w którym aktualnie mieszkam. Elbląg to moja kolebka, z której wyszedłem w świat i zawsze będę wspominał miasto z wielką nostalgią. Czasem, gdy odwiedzam rodzinę, robię sobie dłuższy spacer po miejscach, gdzie biegałem jako mały chłopiec – ulica Cicha i okolice, Park Kajki, SP nr 19, czy II LO. Te miejsca, z racji wieku, mają dla mnie już wymiar metafizyczny, choć przecież to zwykłe domy, ulice i trawniki.

— Co przygotowujesz dla publiczności, która 17 czerwca odwiedzi Pieniężno? W jaki nastrój chcesz wprowadzić słuchaczy, co im przekazać?

— Będzie to około 90-minutowy recital muzyki instrumentalnej, klasycznej muzyki elektronicznej – jak określa się ten gatunek, w którym przedstawię kilka kompozycji z mojej dotychczasowej dyskografii. Będzie muzyka tła, będzie też rockowo, progresywnie, sekwencyjnie, czyli środki wyrazu, które właściwe są temu stylowi. Przekaz jest prosty – „odtanecznić” muzykę elektroniczną, pokazać jej inne oblicze, zachęcić do skupienia się na dźwiękach i potraktować je mniej użytkowo. Może nawet terapeutycznie.