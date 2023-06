Dni Elbląga 2023. Kiedy i co w programie?

Wreszcie! Wiemy już, co będzie się działo podczas tegorocznych Dni Elbląga. Kto wystąpi przed elbląską publicznością, jakie atrakcje nas czekają i czego jeszcze możemy się spodziewać?

Dni Elbląga już tradycyjnie odbywają się w pierwszy weekend wakacji, w tym roku w dniach 23-25 czerwca.

W piątek 23 czerwca będzie można pobawić się przy muzyce znanych DJ-ów: Kalwi & Remi. Natomiast w sobotę 24 czerwca zabawę zapewnią DJ Kuba & Neitan. To jeden z najpopularniejszych polskich duetów, który od lat jest w czołówce światowych producentów.

W sobotę 24 czerwca w Elblągu wystąpi też Oskar Cyms. To młody polski piosenkarz. Polacy mogli poznać go dzięki piosence "My Girl" z filmu 365 dni. Tego samego dnia wystąpią też duet Miętha oraz wokalistka BOVSKA.

Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Marek Piekarczyk. Jego koncert zaplanowano na godz. 20.30. Jak udało nam się ustalić, za swój występ zainkasuje 40 tys. zł.

W niedzielę 25 czerwca wystąpi Elbląska Orkiestra Kameralna, która zaprezentuje utwory ze znanych i lubianych bajek oraz przeboje z lat 70., 80. i 90. Tego dnia zaśpiewa też Martyny Gąsak, zwyciężczyni ostatniej edycji programu The Voice Kids.

Program koncertów podczas Dni Elbląga 2023

Piątek 23 czerwca, plac przy katedrze

18.00 Blues Station

19.30 Bielizna

21.30 Kalwi &Remi

Sobota 24 czerwca, plac przy katedrze

16.00 Bovska

17.30 Miętha

19.00 Oskar Cyms

20.30 Marek Piekarczyk

22.00 Dj Kuba & Neithan

Niedziela 25 czerwca, plac przy katedrze

12.30 "Muzyka dla Smyka" - koncert kwartetu EOK

17.00 Martyna Gąsak, zwyciężczyni The Voice Kids

18.00 EOK "Złote przeboje — lata 70. - 80. - 90."

Atrakcje podczas Dni Elbląga 2023

Jak poinformował prezydent Elbląga Witold Wróblewski, tegoroczne dni Elbląga wyjdą poza Starówkę, a atrakcje towarzyszące wydarzeniu będą czekać na uczestników w różnych miejscach miasta.

W piątek 23 czerwca i w niedzielę 25 czerwca od 9 do 15 będą odbywać się loty zapoznawcze nad Elblągiem, warto więc w tych dniach odwiedzić Aeroklub Elbląski. Przez całe Dni Elbląga 2023 będzie można obejrzeć wystawy czasowe sztuki współczesnej w Galerii EL (piątek, sobota, niedziela w godzinach 10-19).

Na piątek 23 czerwca zaplanowano "Muzyczno-Balonowe Show" Patrycji Lipińskiej (17-18, Amfiteatr w Parku Dolinka, animacje dla dzieci w Parku Dolinka do 19:30). Również na piątek zaplanowano Holi Festiwal i zabawę z DJ na placu przy katedrze (17:30, 19:00 i 21:00).

Sobotę rozpoczną o 9:00 rozgrywki w siatkówce plażowej (przystań Grupy Wodnej), wystawa sprzętu lotniczego (9-15, Aeroklub Elbląski) i Zawody Siłaczy IRON HAND na rzece Elbląg (9-16). Od 9 do północy czynne będzie za to Wesołe Miasteczko na Wyspie Spichrzów. Od 10 do 12 w Bażantarni odbędą się zajęcia fitness i zumba (muszla koncertowa). Od 11 do 13 na terenie Aeroklubu Elbląskiego odbywać się będą skoki spadochronowe, a w godzinach 11-18 między mostem Wysokim a mostem Wyszyńskiego rozgrywane będą ogólnopolskie zawody kajakowe "Elbląg w formie" o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga.

Niedziela to znów wspomniane już loty nad Elblągiem, wesołe miasteczko czynne od 9 do 20 na Wyspie Spichrzów i wyścig smoczych łodzi na rzece Elbląg, który odbędzie się w godzinach 10-16. W niedzielę przy ul. Zamkowej 16/A działać będzie Strefa Seniora, a w programie: 10-12 strefa gier planszowych, 12-14 gry plenerowe, 12-15 Strefa SPA, 14-15 warsztaty kulinarne i 15-17 występy zespołów: Sasanki, Malinki, Dwa plus pięć.

Warto też dodać, że w sobotę i niedzielę Biblioteka Elbląska zaprasza na dni otwarte, w programie m.in. spotkanie ze starodrukami, gry i warsztaty rodzinne.