Już jutro otwarcie nowego stadionu w Braniewie! W meczu otwarcia zagrają znani polscy piłkarze

Nowy stadion ma być dumą i wizytówką Braniewa. W kwietniu ubiegłego roku — przypomnijmy — hucznie pożegnano stary obiekt, by już wkrótce powitać nowy.

Stadion miejski w Braniewie nieremontowany był od ponad 30 lat, a więc nie spełniał już norm współczesnych boisk, również tych wynikających z dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

— Tylko nowoczesny stadion pozwoli na poprawę jakości uprawianych dyscyplin, co z pewnością przełoży się na dobre wyniki i osiągnięcia lokalnych sportowców. Przy klubie funkcjonują także liczne grupy dzieci i młodzieży, które nie mają właściwych warunków do trenowania. Zatem liczne argumenty i prośby mieszkańców jak najbardziej przemawiały za tym, aby podjąć decyzję o modernizacji obiektu — podkreślał Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.Na całość zadania składały się następujące elementy: budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażenie sportowe i zagospodarowanie terenu, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa areny lekkoatletycznej w tym: bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m, bieżni prostej 6-torowej do biegu na 100 i 110 m, skoczni do skoku o tyczce, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwuścieżkowej z zeskoczniami na obu końcach rozbiegu i rzutni do pchnięcia kulą, do rzutu dyskiem i młotem oraz oszczepem.