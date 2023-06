XVII Elbląskie Święto Chleba. Będzie lepsze niż Dni Elbląga? Miasto już przygotowuje się do imprezy

Pomimo licznych atrakcji i 333 tys. zł, które w tym roku wydał ratusz na organizację tegorocznych Dni Elbląga, mieszkańcy naszego miasta nie do końca byli zadowoleni z niespodzianek, które dla nich przygotowano. W tym roku impreza nie przyciągnęła tłumów.

Czy XVII Elbląskie Święto Chleba bardziej zadowoli mieszkańców? Jak udało nam się ustalić, miasto już przygotowuje się do tej imprezy. Podpisano już umowę z pierwszą gwiazdą. Artysta zainkasuje prawie 42 tys. zł. To o 2 tys. zł więcej od kwoty, którą zapłacono Markowi Piekarczykowi za występ podczas Dni Elbląga. A był on główną gwiazdą tegorocznego święta miasta.