W weekend 7-8 lipca odbędą się XX Dni Fromborka. Co w programie?

W ten weekend XX Dni Fromborka. W piątek o 17 na placu przy promenadzie nastąpi inauguracja imprezy, wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, odznaczeń i wyróżnień. O 18 na scenie spektakl "Niedźwiedź. Oświadczyny" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

Na sobotę 8 lipca zaplanowano we Fromborku występy lokalnych artystów, o 18 na scenie wystąpi Stacja Północ, o 20:30 The Ukrainian Folk, o 22 zespół Skaner, a na 23:30 zaplanowano koncert "Wysoka regulacja częstotliwości" w wykonaniu Dariusza Sieniawskiego i Marka Kaczmarzewskiego.

Na sobotę zaplanowano również szereg imprez towarzyszących: 10:00 – Turniej Miast Kopernikańskich, konkurs "Ubierz się w Kopernika". 13:00 – piknik rodzinny – miasteczko strażackie, stoiska kół gospodyń wiejskich, pokaz sprzętu i stoisk służb mundurowych, dmuchańce, zabawy, warsztaty. W sobotę na Wzgórzu Katedralnym odbędzie się: od 16 do 17 – zwiedzanie Muzeum Mikołaja Kopernika, od 19 do 20 – zwiedzanie katedry, od 19:30 do 20:30 – koncert organowy w Bazylice Archikatedralnej, recital Carlosa Petersona.