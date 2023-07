Nadleśnictwo Młynary zorganizowało warsztaty kulinarne "Smaczne z lasu" [ZDJĘCIA]

Za nami warsztaty kulinarne "Smaczne z lasu" zorganizowane przez Nadleśnictwo Młynary. W programie wydarzenia znalazło się mnóstwo atrakcji zarówno dla dużych, jak i dla małych gości, a wśród nich m.in.: występ sygnalistów myśliwskich zespół Lira, koncert zespołu „TARAKA”, pokaz kulinarny na żywo prowadzony przez uczestnika VI edycji programu Hell's Kitchen, Jakuba Wolskiego „Dzikiego SZEFA”, degustacja zupy myśliwskiej, pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, pokaz sokolniczy oraz prezentacja psów myśliwskich, pokaz szlachetnej sztuki wabienia jeleni w wykonaniu pana Andrzeja Misiaka, mistrza Europy w wabieniu jeleni; pokaz drwali i degustacja wyrobów z dziczyzny marki „Dobre z Lasu”.— Warsztaty kulinarne „Smaczne z lasu” to coroczna impreza organizowana przez Nadleśnictwo Młynary — wyjaśnia Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych.

— W tym roku punktem kulminacyjnym wydarzenia był koncert zespołu „TARAKA”, który w ubiegłym roku w Opolu zaprezentował piosenkę „Podaj rękę Ukrainie”. Liderem zespołu jest Karol Kus — z zamiłowania kucharz, który jako ambasador Lasów Państwowych z wielką pasją opowiada o leśnej kuchni — dodaje Michał Gzowski i podkreśla: — Nasze warsztaty to idealna okazja do tego, by ciekawie spędzić czas na świeżym powietrzu.Warto dodać, że jeszcze w te wakacje Lasy Państwowe rozpoczną celebrowanie swojego jubileuszu, stulecie LP przypada na rok 2024, ale już w lipcu możemy spodziewać się kolejnych ciekawych propozycji od leśników — w planach festyny, treningi z gwiazdami sportu, seanse pod chmurką i inne atrakcje.